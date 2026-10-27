Nhận định chứng khoán 27/10: VN-Index có thể rung lắc dưới vùng cản 1.780 điểm

Thị trường chứng khoán bước vào phiên 27/10 sau một ngày điều chỉnh, khi VN-Index đóng cửa phiên 26/10 tại 1.763,55 điểm, giảm 10,6 điểm, tương ứng 0,6%. Chỉ số từng vượt 1.780 điểm trong phiên sáng trước khi áp lực chốt lời đẩy giá về mức thấp nhất ngày lúc đóng cửa.

Thanh khoản sàn HoSE đạt khoảng 13.528,8 tỷ đồng, thấp hơn 20,15% so với phiên 23/10. Khối ngoại bán ròng gần 891 tỷ đồng trên HoSE, tập trung tại FPT, HDB, VPL, ACB và MBB. Nhóm ngân hàng, chứng khoán và công nghệ dẫn đầu chiều giảm, trong khi dầu khí với GAS tăng 2,81% trở thành lực đỡ chính.

VN-Index tích lũy dưới vùng cản 1.780 đến 1.800 điểm

Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng vùng 1.780 đến 1.800 điểm vẫn là cụm cản mạnh của VN-Index trong ngắn hạn. ACBS cho biết: "Trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc". Theo ACBS, chỉ số có thể tích lũy dưới vùng kháng cự trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Từ góc nhìn quản trị danh mục, ACBS khuyến nghị: "Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mua đuổi tại vùng kháng cự". ACBS cũng gợi ý nhà đầu tư có thể giải ngân thăm dò khi VN-Index lùi về các vùng hỗ trợ thấp hơn.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đưa ra quan điểm tương đồng. TPS cho biết: "Thị trường nhiều khả năng cần thêm thời gian tích lũy quanh vùng hỗ trợ gần". Theo TPS, chỉ số cần thời gian củng cố lực cầu trước khi đủ sức vượt kháng cự, trong bối cảnh khối ngoại bán ròng tập trung ở nhóm công nghệ.

Trong báo cáo đầu tuần, TPS xác định vùng hỗ trợ gần của VN-Index ở 1.754 điểm và vùng thấp hơn ở 1.741 điểm. Chứng khoán Kirin (CSI) trước đó cũng nhắc tới vùng hỗ trợ 1.740 điểm và vùng kháng cự 1.776 đến 1.780 điểm, với chiến lược chờ nhịp chỉnh để mua thăm dò.

Chứng khoán Asean (Aseansc) ghi nhận VN-Index đóng cửa phiên 26/10 ở mức thấp nhất ngày, chỉ báo RSI ở vùng trung tính, còn MFI phát tín hiệu dòng tiền suy yếu. Chỉ số vẫn giữ trên hai đường trung bình MA10 và MA20. Aseansc dự báo thị trường có thể dao động trong biên độ hẹp ở đầu phiên 27/10 trước khi hình thành xu hướng rõ hơn.

Theo Aseansc, áp lực bán vẫn chiếm ưu thế và rủi ro kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần chưa hết. Công ty xác định vùng hỗ trợ của VN-Index ở 1.760 đến 1.770 điểm và vùng kháng cự ở 1.780 đến 1.790 điểm, khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình và không mua đuổi trong các nhịp hồi.

Dòng tiền chọn lọc theo kết quả kinh doanh quý III/2026

Bức tranh thị trường chứng khoán ngắn hạn gắn chặt với mùa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026. Aseansc ưu tiên các cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, lộ trình nâng hạng thị trường, nghị quyết phát triển kinh tế và chu kỳ ngành dầu khí cho nhà đầu tư lướt sóng.

Với nhà đầu tư trung và dài hạn, Aseansc gợi ý giải ngân từng phần khi VN-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ, ưu tiên các nhóm có nền tảng tốt và thanh khoản cao gồm ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí. Chứng khoán Vietcombank (VCBS) trong nhận định đầu tuần cũng ưu tiên ngân hàng và bán lẻ, đồng thời khuyến nghị chốt lời từng phần ở những cổ phiếu đã tăng tốt.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam nâng tỷ trọng khuyến nghị lên khoảng 60% cổ phiếu và 40% tiền mặt, ưu tiên bán lẻ, tiêu dùng, cảng biển, cao su và ngân hàng. Công ty chỉ tăng thêm tỷ trọng khi xu hướng trung hạn của VN-Index ổn định. Chứng khoán BIDV (BSC) giữ quan điểm thận trọng hơn vì đà tăng gần đây phụ thuộc nhiều vào nhóm vốn hóa lớn và độ rộng thị trường chưa thuyết phục.

Ở nhóm bán lẻ, Chứng khoán Techcombank (TCBS) đánh giá MWG và MSN là cơ hội đầu tư hấp dẫn. Theo TCBS, doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 của các chuỗi bán lẻ niêm yết tăng 28% đến 33%, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu tăng gấp đôi, trong khi hệ số P/E lùi về vùng thấp nhất kể từ năm 2021. Phiên 26/10, MWG giảm 0,93% và MSN giảm 1,62%, dù khối ngoại mua ròng MSN khoảng 72 tỷ đồng.

TCBS chưa khuyến nghị giải ngân mới với TNG dù doanh nghiệp dệt may báo doanh thu thuần quý III/2026 đạt 3.229 tỷ đồng, tăng 22,6%, lợi nhuận sau thuế 151,5 tỷ đồng, tăng 29,5% so với cùng kỳ. Theo TCBS, dòng tiền kinh doanh 9 tháng âm 695,5 tỷ đồng và nợ vay ròng bằng 1,7 lần vốn chủ sở hữu, nên vùng giá 19.200 đồng chưa hấp dẫn để mua thêm.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) khuyến nghị khả quan với VLB trên sàn UPCoM, giá mục tiêu 64.500 đồng mỗi cổ phiếu, cao hơn 24,5% so với giá ngày 26/10/2026. BVSC lưu ý rủi ro chính của doanh nghiệp vật liệu xây dựng nằm ở tiến độ các dự án đầu tư công.

Công nghệ và năng lượng phân hóa trước phiên 27/10

Nhóm cổ phiếu công nghệ trên sàn chứng khoán giảm 2,01% trong phiên 26/10, FPT giảm 1,75% và chịu lực bán ròng khoảng 258 tỷ đồng của khối ngoại. Dòng vốn ngoại tại FPT vì thế là biến số tác động trực tiếp tới tâm lý nhóm công nghệ trong phiên 27/10, nhất là khi FOX vừa công bố lợi nhuận sau thuế quý III/2026 đạt 1.020 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, nhóm năng lượng tăng 0,75% với GAS, BSR, PLX và PVD đồng loạt tăng giá. Dầu khí, y tế và gỗ thuộc nhóm ngành tăng mạnh nhất phiên 26/10, cho thấy dòng tiền vẫn tìm đến các nhóm có câu chuyện riêng thay vì rời bỏ thị trường chứng khoán.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, khối lượng giao dịch phiên 26/10 đạt 175.769 hợp đồng, giá trị hơn 33.416 tỷ đồng. Theo Vietstock, VN-Index đang tiến gần nhóm đường trung bình SMA 50 ngày và SMA 100 ngày, với chỉ báo Stochastic tăng sau khi cắt lên đường tín hiệu.

VN-Index bước vào phiên 27/10 ở mức 1.763,55 điểm, thấp hơn khoảng 16 điểm so với cận dưới vùng cản 1.780 điểm mà phần lớn công ty chứng khoán nhắc tới. Khoảng cách giữa giá trị khớp lệnh giảm 20,15% và mức bán ròng gần 891 tỷ đồng của khối ngoại phản ánh trạng thái thận trọng chung khi tổng giá trị giao dịch ba sàn phiên đầu tuần dừng ở khoảng 14.529 tỷ đồng.