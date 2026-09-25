Nhận định chứng khoán 25/9: Cơ hội hồi phục sau phiên giảm sâu?

Áp lực điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế

Sau hai phiên giảm liên tiếp, VN-Index kết thúc ngày 24/9 tại 1.775,09 điểm và đánh mất mốc tâm lý 1.800 điểm. Việc chỉ số đóng cửa gần vùng thấp trong ngày, trong khi khối lượng khớp lệnh tăng so với phiên trước, phản ánh bên bán đang chiếm ưu thế rõ hơn trong ngắn hạn.

Tín hiệu kỹ thuật cũng kém tích cực. VN-Index tạo cây nến giảm dài, cắt xuống đường trung bình động 200 ngày và đang kiểm định khu vực gần đường trung bình 50 ngày. Các chỉ báo Stochastic Oscillator và MACD tiếp tục suy yếu. Nếu MACD giảm xuống dưới ngưỡng 0, rủi ro điều chỉnh có thể còn gia tăng.

Vùng 1.760-1.780 điểm vì vậy là khu vực cần theo dõi sát trong phiên 25/9. Đây vừa là vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn được nhiều công ty chứng khoán lưu ý, vừa nằm gần đáy trong ngày 24/9. Nếu lực cầu xuất hiện rõ tại vùng này, VN-Index có thể hình thành nhịp hồi kỹ thuật. Ngược lại, nếu 1.760 điểm bị xuyên thủng với thanh khoản tăng, áp lực giảm có thể mở rộng.

Ở chiều hồi phục, vùng 1.790-1.800 điểm sẽ là thử thách đầu tiên. Sau khi mốc 1.800 điểm bị phá vỡ, khu vực này có thể chuyển thành vùng cản ngắn hạn. Một nhịp tăng nhưng thanh khoản thấp sẽ chưa đủ xác nhận xu hướng hồi bền vững.

Ngân hàng, bất động sản và chứng khoán quyết định nhịp thị trường

Nhóm tài chính tiếp tục có vai trò then chốt trong phiên 25/9. Ngân hàng giảm gần 1% trong phiên 24/9, với nhiều mã lớn như VCB, BID, CTG, TCB, MBB, HDB, ACB và SSB cùng suy yếu. Nếu các cổ phiếu ngân hàng ngừng giảm và xuất hiện lực cầu ở nhóm vốn hóa lớn, VN-Index sẽ có thêm cơ sở để giữ vùng hỗ trợ.

Với nhóm chứng khoán, thanh khoản toàn thị trường là biến số quan trọng. VIX, VND, HCM, VCI, MBS và SHS đều chịu áp lực trong phiên vừa qua. Nếu thanh khoản duy trì ở mức cao nhưng giá tiếp tục giảm, nhóm này có thể còn gặp khó. Ngược lại, sự thu hẹp biên độ giảm cùng thanh khoản ổn định sẽ là tín hiệu tích cực hơn cho dòng tiền ngắn hạn.

Bất động sản vẫn là nhóm cần thận trọng do áp lực từ VIC, VHM, VRE, DXG và nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa. Sau khi giảm 2,52% trong ngày 24/9, nhóm này có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật nếu lực bán tại các mã lớn giảm bớt. Tuy nhiên, khả năng hồi của chỉ số chung sẽ khó bền nếu VIC và VHM tiếp tục lấy đi nhiều điểm.

Nhóm công nghệ cũng cần theo dõi phản ứng của FPT sau chuỗi phiên biến động mạnh. Cổ phiếu này giảm hơn 1% trong ngày 24/9 và vẫn có ảnh hưởng đáng kể tới VN30. Với nhóm bán lẻ, FRT và PET đang thể hiện sức mạnh tương đối tốt hơn, trong khi MWG, PNJ và DGW cần thêm tín hiệu cân bằng.

Ở nhóm logistics và điện tử viễn thông, VTP, VGI, CTR, FOX và VTK đang là các mã có sức mạnh tương đối nổi bật. VTP tăng trần trong phiên 24/9, còn VGI và CTR tăng mạnh bất chấp thị trường chung giảm. Đây có thể tiếp tục là nhóm thu hút dòng tiền ngắn hạn, nhưng mức tăng nhanh cũng đồng nghĩa rủi ro rung lắc cao hơn nếu dòng tiền chốt lời xuất hiện.

Nhóm năng lượng và điện cần quan sát phản ứng sau phiên giảm sâu. BSR, PLX, PVD, PVS, GAS và POW đều chịu áp lực trong ngày 24/9. Nếu giá dầu và các yếu tố bên ngoài không tạo thêm sức ép, nhóm này có thể có nhịp cân bằng kỹ thuật; tuy nhiên, chưa có cơ sở để coi đây là nhóm dẫn dắt ngay trong phiên 25/9.

Đối với y tế và dược phẩm, mức biến động thấp hơn và thanh khoản hạn chế có thể giúp nhóm này ít chịu ảnh hưởng hơn khi thị trường rung lắc. Tuy nhiên, dòng tiền hiện chưa cho thấy xu hướng dịch chuyển rõ rệt sang nhóm phòng thủ, do đó cơ hội nhiều khả năng vẫn nằm ở từng cổ phiếu riêng lẻ.

Kịch bản cho phiên 25/9

Kịch bản cơ sở là VN-Index tiếp tục rung lắc trong vùng 1.760-1.800 điểm. Sau phiên giảm mạnh, lực cầu bắt đáy có thể xuất hiện, nhưng để thị trường phục hồi rõ hơn cần đồng thời có ba yếu tố: chỉ số giữ được vùng hỗ trợ 1.760-1.780 điểm, thanh khoản không tăng mạnh theo chiều bán và nhóm ngân hàng cùng các cổ phiếu vốn hóa lớn thu hẹp đà giảm.

Trong kịch bản tích cực hơn, VN-Index giữ trên 1.770 điểm và lấy lại vùng 1.790-1.800 điểm với độ rộng cải thiện. Khi đó, một nhịp hồi kỹ thuật có thể mở rộng sang các nhóm chứng khoán, ngân hàng, bán lẻ và công nghệ. Tuy nhiên, mốc 1.800 điểm cần được chinh phục bằng lực cầu thực sự, thay vì chỉ dựa vào một vài cổ phiếu trụ.

Trong kịch bản thận trọng, chỉ số xuyên vùng 1.760 điểm và thanh khoản tăng cao, cho thấy lực bán chưa được hấp thụ. Khi đó, rủi ro giảm tiếp sẽ tăng và tâm lý phòng thủ có thể lan rộng sang các nhóm vốn hóa vừa và nhỏ.

Với diễn biến hiện tại, trọng tâm của phiên 25/9 không nằm ở việc dự đoán một nhịp tăng hay giảm đơn lẻ, mà ở chất lượng của lực cầu quanh vùng hỗ trợ. Nhà đầu tư nên theo dõi độ rộng thị trường, giao dịch khối ngoại, thanh khoản HoSE và phản ứng của ngân hàng, bất động sản, chứng khoán. Các nhóm Viettel, logistics, bán lẻ và một số cổ phiếu có câu chuyện riêng vẫn có thể duy trì sự phân hóa tích cực nếu thị trường chung ổn định trở lại.