VN-Index hồi phục, dòng tiền vẫn phân hóa

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch ngày 25/11/2026 với tâm lý phần nào tích cực hơn sau nhịp hồi phục đầu tuần. VN-Index kết thúc phiên 23/11 tại 1.697,14 điểm, tăng 8,35 điểm, tương đương 0,49%, qua đó thu hẹp khoảng cách với ngưỡng tâm lý quan trọng 1.700 điểm.

Đáng chú ý, đà tăng xuất hiện sau khi chỉ số có thời điểm giảm sâu về 1.671,72 điểm. Việc lực cầu xuất hiện tại vùng giá thấp và giúp VN-Index đảo chiều cho thấy nhà đầu tư vẫn sẵn sàng giải ngân khi nhiều cổ phiếu điều chỉnh về vùng giá hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, diễn biến này mới phản ánh sự cải thiện trong ngắn hạn, chưa đủ cơ sở khẳng định thị trường đã hình thành xu hướng tăng mới.

Thanh khoản tiếp tục là yếu tố khiến nhà đầu tư cần thận trọng. Trong phiên 23/11, giá trị giao dịch trên HOSE đạt khoảng 12.690 tỷ đồng, thấp hơn 17,1% so với mức bình quân 20 phiên gần nhất. Dòng tiền chủ yếu tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi nhiều nhóm ngành vẫn giao dịch phân hóa.

Động lực tăng điểm của thị trường đến từ VIC, VHM và FPT. Trong đó, VIC đóng góp khoảng 6,06 điểm cho VN-Index, VHM hỗ trợ thêm 1,86 điểm, còn FPT đóng góp khoảng 0,72 điểm. Việc chỉ số phụ thuộc đáng kể vào một số cổ phiếu trụ cho thấy sức mạnh của nhịp hồi phục chưa thực sự lan tỏa trên diện rộng.

Ngược lại, nhóm ngân hàng và chứng khoán vẫn chịu áp lực điều chỉnh. TCB giảm 2,12%, MBB mất 0,82%, trong khi SSI và VND lần lượt giảm 1,25% và 1,70%. Những diễn biến trái chiều này khiến hai nhóm ngành có ảnh hưởng lớn đến tâm lý thị trường chưa tạo được sự đồng thuận cần thiết để hỗ trợ VN-Index bứt phá.

Hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài cũng là yếu tố đáng chú ý khi khối này bán ròng khoảng 407 tỷ đồng trên HOSE. Mặc dù dòng vốn ngoại vẫn tìm đến một số cổ phiếu như POW, GMD và HVN, áp lực bán tại HDB, SSI và VIX phần nào cho thấy tâm lý thận trọng chưa hoàn toàn được giải tỏa.

Sau ngày nghỉ giao dịch 24/11, thị trường sẽ bước vào phiên 25/11 với tâm điểm là khả năng chinh phục mốc 1.700 điểm. Tuy nhiên, để đà tăng được duy trì, VN-Index cần nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nhóm ngành hơn, đồng thời thanh khoản phải cải thiện so với phiên trước.

Hai nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản sẽ dẫn dắt VN-Index vượt 1.700 điểm?

Trong phiên giao dịch ngày 25/11, VN-Index được dự báo tiếp tục kiểm định vùng kháng cự quanh 1.700 điểm. Đây là ngưỡng tâm lý quan trọng có thể ảnh hưởng đến quyết định giải ngân của nhà đầu tư, nhất là khi thị trường vừa trải qua một phiên hồi phục nhưng thanh khoản chưa thực sự thuyết phục. Nếu lực cầu tiếp tục duy trì và giá trị giao dịch cải thiện, VN-Index có cơ hội vượt mốc 1.700 điểm để hướng tới vùng 1.710–1.720 điểm. Tuy nhiên, khả năng bứt phá sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến của nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản, những lĩnh vực có tỷ trọng vốn hóa lớn và thường đóng vai trò dẫn dắt thị trường.

Ở nhóm ngân hàng, các cổ phiếu TCB, MBB, STB, CTG và VCB sẽ là những mã cần theo dõi. Sau phiên giao dịch phân hóa, việc các cổ phiếu đang chịu áp lực điều chỉnh thu hút lực cầu trở lại có thể giúp VN-Index củng cố đà tăng. Ngược lại, nếu tình trạng suy yếu tiếp diễn, thị trường nhiều khả năng gặp khó khăn khi tiếp cận vùng điểm cao hơn. Nhóm chứng khoán cũng được kỳ vọng sẽ phản ứng tích cực nếu thanh khoản thị trường cải thiện. Các cổ phiếu SSI, VND và VIX đã chịu sức ép trong phiên 23/11, do đó khả năng ổn định trở lại của nhóm này sẽ phản ánh phần nào mức độ cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Dù vậy, nếu dòng tiền tiếp tục duy trì ở mức thấp, cổ phiếu chứng khoán có thể chưa đủ động lực để hình thành nhịp phục hồi rõ nét.

Đối với bất động sản, VIC và VHM nhiều khả năng tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với diễn biến VN-Index. Trong phiên gần nhất, VIC tăng 1,57% lên 245.700 đồng, còn VHM tăng 1,82% lên 61.500 đồng. Đà tăng của hai cổ phiếu này đã hỗ trợ đáng kể cho thị trường, nhưng cũng đặt ra lo ngại về sự phụ thuộc vào một số mã vốn hóa lớn. Để xu hướng hồi phục trở nên bền vững hơn, dòng tiền cần lan tỏa sang các doanh nghiệp bất động sản khác.

Trong lĩnh vực công nghệ, FPT tiếp tục là cổ phiếu đáng chú ý sau phiên tăng 4,11% lên 46.850 đồng. Diễn biến tích cực của mã này có thể duy trì sự quan tâm đối với nhóm công nghệ và phần mềm. Tuy nhiên, sau nhịp tăng mạnh, khả năng xuất hiện hoạt động chốt lời ngắn hạn cũng cần được tính đến, đặc biệt nếu thị trường chung gặp áp lực tại vùng 1.700 điểm.

Nhóm bán lẻ và tiêu dùng được dự báo tiếp tục phân hóa khi MWG và MSN chưa cho thấy tín hiệu hồi phục rõ rệt trong phiên gần nhất. Đối với các doanh nghiệp bán lẻ, kỳ vọng sức mua trong những tháng cuối năm có thể trở thành yếu tố hỗ trợ, song diễn biến giá cổ phiếu vẫn phụ thuộc vào khả năng thu hút dòng tiền thực tế. Ở nhóm điện, năng lượng và dầu khí, POW đang có tín hiệu tích cực hơn sau khi tăng 3,01% lên 13.700 đồng và thu hút lực mua ròng từ nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, GAS vẫn chịu áp lực điều chỉnh, cho thấy diễn biến giữa các doanh nghiệp cùng lĩnh vực chưa đồng thuận. Các cổ phiếu điện và dầu khí có thể tiếp tục phân hóa theo triển vọng kinh doanh, biến động giá năng lượng và kỳ vọng đối với từng dự án.

Đối với logistics, GMD là một trong những cổ phiếu đáng quan sát sau khi ghi nhận lực mua ròng từ khối ngoại. Nhóm vận tải, điện tử viễn thông và y tế cũng có thể xuất hiện những cơ hội riêng lẻ, nhưng chưa có đủ tín hiệu để kỳ vọng dòng tiền sẽ đồng loạt dịch chuyển vào các ngành này trong phiên giao dịch kế tiếp. Về mặt kỹ thuật, trong trường hợp VN-Index vượt mốc 1.700 điểm cùng sự gia tăng của thanh khoản và độ rộng thị trường, chỉ số có thể hướng đến khu vực 1.710–1.720 điểm. Đây là kịch bản tích cực, đồng thời là cơ sở để đánh giá khả năng mở rộng nhịp hồi phục trong ngắn hạn.

Ở kịch bản trung tính, thị trường có thể tiếp tục giằng co trong vùng 1.680–1.700 điểm khi lực cầu tại một số cổ phiếu trụ chưa đủ bù đắp áp lực bán ở nhóm tài chính. Nếu VN-Index đánh mất ngưỡng 1.680 điểm, chỉ số có nguy cơ quay lại kiểm định vùng hỗ trợ gần 1.670–1.672 điểm, tương ứng khu vực đáy hình thành trong phiên 23/11.

Nhìn chung, thị trường chứng khoán Việt Nam đang có cơ hội nối dài nhịp phục hồi trong phiên 25/11, nhưng khả năng vượt mốc 1.700 điểm vẫn cần được xác nhận bằng thanh khoản và sự đồng thuận của các nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Trong bối cảnh dòng tiền chưa thực sự mạnh, nhà đầu tư cần thận trọng với hoạt động mua đuổi ở những mã đã tăng nhanh, đồng thời theo dõi diễn biến của nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và giao dịch khối ngoại để đánh giá xu hướng thị trường.