Nhận định chứng khoán 23/9: VN-Index có thể 'rung lắc'

Vùng 1.800 điểm tiếp tục là mốc cân bằng ngắn hạn

Phiên 22/9 giúp VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm và đóng cửa tại 1.816,93 điểm. Tuy nhiên, chỉ số đã có lúc tăng lên 1.828,19 điểm rồi thu hẹp một phần biên độ, cho thấy nguồn cung vẫn xuất hiện khi thị trường tiếp cận vùng 1.825-1.830 điểm. Đây có thể tiếp tục là vùng thử thách gần trong phiên 23/9.

Ở chiều hỗ trợ, khu vực 1.790-1.800 điểm đã hai lần phát huy vai trò cân bằng trong các phiên gần đây. Phân tích kỹ thuật cho thấy đường trung bình động 200 ngày đang hỗ trợ VN-Index trong ngắn hạn. Tuy nhiên, MACD vẫn nằm dưới đường tín hiệu và khối lượng giao dịch tiếp tục thấp hơn trung bình 20 phiên, vì vậy rủi ro rung lắc chưa được loại bỏ.

Với các dữ kiện hiện tại, kịch bản đáng theo dõi trong phiên 23/9 là VN-Index tiếp tục dao động trong vùng 1.800-1.830 điểm. Nếu chỉ số giữ được trên 1.800 điểm và thanh khoản cải thiện, khả năng kiểm định trở lại vùng 1.825-1.830 điểm sẽ rõ hơn. Ngược lại, nếu áp lực bán tăng trong khi dòng tiền vẫn yếu, vùng 1.790-1.800 điểm sẽ là khu vực cần quan sát để đánh giá sức mạnh của lực cầu.

Thanh khoản là biến số quan trọng hơn mức tăng của chỉ số

Phiên 22/9 cho thấy chỉ số có thể tăng khá mạnh dù giá trị giao dịch thấp. HoSE chỉ ghi nhận khoảng 12,99 nghìn tỷ đồng giá trị giao dịch, giảm khoảng 25% so với phiên 21/9; riêng giá trị khớp lệnh chỉ quanh 10 nghìn tỷ đồng. Điều này làm giảm độ tin cậy của nhịp tăng nếu thị trường không sớm xuất hiện sự đồng thuận tốt hơn về dòng tiền.

Khối ngoại mua ròng nhẹ trên HoSE là tín hiệu tích cực về mặt tâm lý, nhưng quy mô khoảng 63 tỷ đồng vẫn còn nhỏ. Vì vậy, phiên 23/9 cần theo dõi không chỉ hướng đi của VN-Index mà cả sự mở rộng thanh khoản, độ rộng thị trường và khả năng duy trì sắc xanh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa. Nếu mức tăng tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào một số trụ lớn, rủi ro rung lắc trong phiên vẫn cao.

Trong bối cảnh này, việc VN-Index vượt 1.825-1.830 điểm chỉ thực sự thuyết phục nếu đi kèm thanh khoản tăng so với phiên 22/9. Ngược lại, trạng thái giằng co với thanh khoản thấp sẽ phù hợp hơn với quá trình tích lũy sau nhịp biến động mạnh quanh thời điểm nâng hạng, thay vì mở ra ngay một xu hướng tăng mới.

Theo dõi sự phân hóa ở ngân hàng, chứng khoán và các nhóm công nghệ, bán lẻ

Ngân hàng và chứng khoán tiếp tục là hai nhóm cần theo dõi vì có ảnh hưởng lớn đến thanh khoản chung. Ở ngân hàng, MSB và TPB đang có xung lực ngắn hạn tích cực, trong khi ACB, VPB, MBB và SSB chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 22/9. Riêng SSB đã giảm sàn hai phiên liên tiếp, do đó biến động cung cầu tại mã này có thể tiếp tục ảnh hưởng tâm lý đối với một phần nhóm ngân hàng. Ở chứng khoán, VIX, VCI, VND và SSI cùng tăng nhưng mức độ bền vững sẽ phụ thuộc vào việc thanh khoản toàn thị trường có cải thiện hay không.

Bất động sản có thể tiếp tục tác động mạnh đến chỉ số thông qua VIC, VHM và VRE. Do tỷ trọng vốn hóa lớn, biến động của nhóm này có thể khiến VN-Index tăng hoặc giảm nhanh hơn diễn biến thực tế của phần còn lại trên bảng điện. Vì vậy, khi đánh giá phiên 23/9, cần tách ảnh hưởng của các cổ phiếu trụ khỏi xu hướng chung của độ rộng thị trường.

Ở công nghệ và viễn thông, FPT, VGI và CTR đang vận động tương đối ổn định hơn so với nhóm tài chính. Bán lẻ có MWG phục hồi 1,53% trong phiên 22/9. Logistics có PVT và GMD tăng, trong khi nhóm điện ghi nhận GEE, POW và REE cùng xanh. Y tế tiếp tục phân hóa với DCL tăng mạnh nhưng IMP, DHG gần như đi ngang. Các nhóm này có thể tiếp tục xuất hiện cơ hội riêng lẻ nếu dòng tiền duy trì trạng thái chọn lọc thay vì lan tỏa toàn thị trường.

Tổng thể, phiên 23/9 nhiều khả năng vẫn là phiên kiểm định chất lượng của nhịp hồi 22/9. Điểm số có thể tiếp tục được hỗ trợ nếu các cổ phiếu vốn hóa lớn giữ nhịp, nhưng tín hiệu đáng tin cậy hơn sẽ đến từ sự cải thiện của thanh khoản và độ rộng. Vùng 1.800 điểm là hỗ trợ tâm lý gần, còn 1.825-1.830 điểm là vùng cản cần vượt qua với sự đồng thuận rõ hơn của dòng tiền.