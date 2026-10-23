Nhận định chứng khoán 23/10: Thận trọng trước vùng cản 1.770 điểm

Vùng 1.760-1.780 điểm là phép thử ngắn hạn

Sau hai phiên tăng mạnh liên tiếp, VN-Index đóng cửa ngày 22/10 ở 1.760,63 điểm. Tuy nhiên, lực kéo tập trung vào VIC, VHM trong khi giá trị giao dịch trên HoSE giảm gần 25% so với phiên trước. Bởi vậy, tín hiệu phục hồi về điểm số chưa đồng nghĩa xu hướng tăng đã được xác nhận trên diện rộng.

Trong phiên thứ Sáu 23/10, chỉ số có thể tiếp tục kiểm định khu vực 1.760–1.780 điểm. Đây là vùng quan sát ngắn hạn được xác định theo biến động hai phiên gần nhất, không phải mức giá chắc chắn sẽ đạt tới. Nếu lực mua đủ mạnh để giúp chỉ số đứng vững trên khu vực này, đồng thời số mã tăng và thanh khoản cải thiện, cơ hội mở rộng nhịp hồi sẽ rõ hơn.

Ở kịch bản thận trọng hơn, áp lực chốt lời tại cổ phiếu vốn hóa lớn có thể khiến VN-Index lùi kiểm tra khu vực 1.740–1.750 điểm. Nếu vùng này không giữ được, thị trường cần thêm thời gian tích lũy thay vì sớm kết luận đã hình thành xu hướng tăng bền vững. Nhà đầu tư nên quan sát phản ứng thực tế của giá, tránh xem các mốc kỹ thuật là bảo đảm cho diễn biến phiên tới.

Điểm cần chú ý là mức tăng ngày 22/10 đi kèm số mã giảm giá nhiều hơn số mã tăng. Nhóm VN30 giữ sắc xanh, nhưng thị trường vốn hóa vừa và nhỏ chưa có tín hiệu bứt phá đồng đều. Chất lượng nhịp hồi vì vậy sẽ được kiểm chứng bằng độ rộng và dòng tiền, không chỉ bằng mức điểm đóng cửa.

Theo dõi ngân hàng, chứng khoán và động lực từ dầu khí

Ngân hàng là nhóm cần theo dõi sát trong phiên 23/10. Những mã như VCB, BID, MBB, TCB, VPB và LPB đã chịu sức ép trong ngày 22/10, trong khi STB, TPB, CTG có diễn biến tích cực hơn. Nếu các cổ phiếu ngân hàng lớn quay lại hỗ trợ chỉ số, đà hồi phục có cơ sở lan rộng. Ngược lại, việc nhóm này tiếp tục suy yếu có thể hạn chế khả năng giữ thành quả tăng giá.

Tại nhóm chứng khoán, ORS, TCX và VPX tăng khá trong phiên trước, nhưng SSI, VIX, VCI và VND vẫn chịu áp lực điều chỉnh. Dòng tiền chọn lọc gợi ý nên ưu tiên kiểm tra thanh khoản, kết quả kinh doanh quý III, chất lượng lợi nhuận tự doanh và tình hình cho vay ký quỹ từng doanh nghiệp, thay vì coi mọi mã chứng khoán có triển vọng giống nhau.

Nhóm bất động sản tiếp tục phụ thuộc đáng kể vào VIC và VHM. Cần theo dõi đồng thời VRE, NLG, HDC, VPI, DXG, PDR và KDH để đánh giá lực cầu có chuyển từ một vài cổ phiếu trụ sang nhóm vốn hóa vừa hay không. Nếu VIC hoặc VHM chịu áp lực chốt lời, VN-Index có thể rung lắc ngay cả khi nhiều cổ phiếu khác vẫn đi ngang.

Đối với dầu khí và năng lượng, PVD, BSR, PVS, PVT, PLX, GAS là các mã đáng chú ý sau phiên 22/10 khởi sắc. Tuy nhiên, khi giá đã tăng khá nhanh, rủi ro chốt lời ngắn hạn cũng lớn hơn. Dòng tiền tại các doanh nghiệp điện và thiết bị điện như POW, PC1, GEE, GEX nên được đối chiếu với tiến độ dự án, kết quả kinh doanh và diễn biến giá, không chỉ nhìn theo sự hưng phấn chung của nhóm năng lượng.

Công nghệ, logistics, bán lẻ và y tế: Ưu tiên cơ bản

Trong lĩnh vực công nghệ và điện tử viễn thông, FPT cần được quan sát sau phiên đứng giá và chịu bán ròng mạnh từ khối ngoại. Các doanh nghiệp hạ tầng viễn thông, dịch vụ số và phân phối thiết bị như CTR, ELC, FOX, DGW và PET có thể xuất hiện diễn biến riêng biệt. Nhà đầu tư cần phân biệt kết quả kinh doanh cốt lõi với các biến động giá ngắn hạn và thông tin chưa được xác minh.

Logistics và cảng biển có tín hiệu tích cực từ GMD, VSC trong phiên 22/10; HAH, ACV và VJC cũng là các mã cần theo dõi để đánh giá bức tranh vận tải rộng hơn. Những yếu tố như sản lượng thông qua cảng, cước vận tải, chi phí nhiên liệu và tiến độ khai thác hạ tầng có thể giúp phân biệt nhịp tăng theo kỳ vọng với cải thiện thực chất.

Ở bán lẻ, FRT, MWG, PNJ và DGW vừa ghi nhận áp lực giá, trái với PET tăng mạnh. Đây là nhóm cần xem xét kỹ sức mua, biên lợi nhuận, hàng tồn kho và kết quả kinh doanh quý III. Với y tế, nhà đầu tư có thể chú ý DHG, DBD, IMP, DCL và các doanh nghiệp thiết bị y tế, song nên chờ thông tin công bố cụ thể thay vì suy diễn xu hướng ngành từ một vài cổ phiếu.

Chiến lược phù hợp với bối cảnh hiện tại là duy trì tỷ trọng cổ phiếu hợp lý, hạn chế mua đuổi khi chỉ số tăng chủ yếu do một vài mã vốn hóa lớn. Những vị thế đã hồi phục mạnh có thể được rà soát theo ngưỡng rủi ro riêng; hoạt động giải ngân mới nên ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng cơ bản, triển vọng lợi nhuận và thanh khoản thực tế đủ tốt.

Tóm lại, kịch bản đáng theo dõi nhất ngày 23/10 là VN-Index giằng co quanh 1.760 điểm trong quá trình kiểm định nguồn cung. Nếu nhóm ngân hàng, chứng khoán và cổ phiếu vốn hóa vừa cải thiện đồng thời với thanh khoản, nhịp hồi có cơ hội bền hơn. Nếu thị trường tiếp tục tăng điểm nhưng độ rộng thu hẹp, rủi ro điều chỉnh kỹ thuật vẫn cần được đặt lên hàng đầu.