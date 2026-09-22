Nhận định chứng khoán 22/9: VN-Index kiểm tra vùng hỗ trợ 1.790 điểm

Bước vào phiên 22/9, VN-Index xuất phát từ mức 1.799,67 điểm sau phiên đầu tiên thị trường Việt Nam chính thức thuộc nhóm mới nổi thứ cấp của FTSE Russell. VN-Index giảm 15,99 điểm, tương đương 0,88%, khi áp lực bán tập trung tại nhóm Vingroup, nhóm chứng khoán và một phần cổ phiếu ngân hàng.

Thanh khoản trên HoSE đạt 17.317 tỷ đồng, giảm khoảng 32% so với phiên cơ cấu ETF ngày 18/9. Khối ngoại bán ròng 668,3 tỷ đồng, đảo chiều so với mức mua ròng 1.254,93 tỷ đồng của phiên cuối tuần trước. Bức tranh cung cầu đó đặt nền cho nhận định chứng khoán 22/9 theo hướng thận trọng.

Vùng 1.786 đến 1.800 điểm trở thành phép thử gần

Điểm xuất phát của nhận định chứng khoán 22/9 là mức thấp nhất trong phiên 21/9 tại 1.786,37 điểm, mốc đã xuyên thủng kênh xu hướng tăng hình thành từ cuối tháng 7, theo ghi nhận của Thời báo Ngân hàng. Lực cầu ATC giúp VN-Index hồi về sát 1.800 điểm, song chỉ số vẫn đóng cửa dưới mốc tâm lý.

Nhóm phân tích Vietstock ghi nhận VN-Index xuất hiện mẫu hình nến Big Black Candle ngay trong phiên sáng 21/9 và đang kiểm tra ngưỡng Fibonacci Projection 61,8%, tương đương vùng 1.800 đến 1.815 điểm. Việc đóng cửa dưới biên dưới của vùng trên cho thấy lực cung vẫn chiếm ưu thế ở thời điểm hiện tại.

Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trước đó xác định vùng hỗ trợ gần tại 1.792 đến 1.800 điểm và coi 1.790 điểm là ranh giới quan trọng. Theo TPS, nếu VN-Index đóng cửa dưới 1.790 điểm, xu hướng tăng ngắn hạn có nguy cơ kết thúc, còn khi vùng hỗ trợ đứng vững, kịch bản phục hồi vẫn còn hiệu lực.

Ở chiều ngược lại, vùng 1.830 đến 1.840 điểm tiếp tục là kháng cự gần theo đánh giá của nhiều công ty chứng khoán, trong đó BSC chú ý mốc 1.840 điểm. SHS từng ghi nhận VN30 vượt đường trung bình 200 phiên quanh 1.960 điểm, trong khi rổ VN30 chốt phiên 21/9 tại 1.953,26 điểm, tức đã lùi xuống dưới vùng giá trên.

Kịch bản cơ sở trong nhận định chứng khoán 22/9 là VN-Index rung lắc trong biên độ 1.786 đến 1.815 điểm với sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành. Nếu chỉ số giữ vững 1.790 điểm kèm thanh khoản cải thiện, lực cầu có cơ sở quay lại thử thách mốc tham chiếu cũ 1.815,66 điểm. Nếu mất 1.786 điểm trong bối cảnh thanh khoản tăng theo chiều bán, rủi ro điều chỉnh sâu hơn sẽ lớn dần.

Công ty Chứng khoán Beta (BSI) đánh giá VN-Index vẫn trong trạng thái đi ngang và chưa đủ cơ sở xác nhận một xu hướng mới. Theo BSI, dòng tiền, thanh khoản và xu hướng giao dịch của khối ngoại trong tuần giữ vai trò quyết định hướng đi tiếp theo của VN-Index.

Dòng tiền ngoại và nhóm vốn hóa lớn quyết định nhịp hồi

Theo FTSE Russell, cổ phiếu Việt Nam gia nhập rổ FTSE Global Equity Index Series qua bốn đợt từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027, đợt đầu chỉ chiếm 10% trọng số có thể đầu tư. ACBS từng ước tính kỳ cơ cấu tháng 9 mang về khoảng 5.588 tỷ đồng mua ròng cho 27 cổ phiếu Việt Nam, với phiên giao dịch cơ cấu diễn ra ngày 18/9.

Khi lực mua thụ động của đợt phân bổ đầu tiên đã diễn ra trong phiên 18/9, yếu tố then chốt của nhận định chứng khoán 22/9 chuyển sang phụ thuộc nhiều hơn vào dòng vốn ngoại chủ động. Trong đợt ATC phiên 21/9, khối ngoại vẫn mua vào khoảng 1.026,8 tỷ đồng, còn tính cả phiên, nhóm ngân hàng ghi nhận lực mua ròng tại VPB với 81,1 tỷ đồng và TCB với 42,6 tỷ đồng.

Yếu tố vĩ mô quốc tế cũng tạo sức ép lên khẩu vị rủi ro. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản hôm 16/9, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng lãi suất lên 1,25%, mức cao nhất kể từ năm 1995, trong khi đồng USD giao dịch sát đỉnh 7 tuần. Tỷ giá trung tâm ngày 21/9 ở mức 25.637 đồng/USD.

Trong bối cảnh đó, nhiều công ty chứng khoán khuyến nghị hạn chế mua đuổi khi VN-Index còn dưới 1.800 điểm và ưu tiên quản trị rủi ro. Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư Công ty Chứng khoán An Bình (ABS), nhấn mạnh việc chọn doanh nghiệp dựa trên nền tảng cơ bản thay vì chạy theo biến động ngắn hạn. Ông Minh cho biết: “Đây vẫn là những yếu tố quan trọng trong giai đoạn thị trường bước sang một vị thế mới”.

Các nhóm ngành đáng chú ý trong phiên 22/9

Trong nhận định chứng khoán 22/9, ngân hàng tiếp tục là nhóm then chốt với VN-Index. VPB, CTG, ACB và TCB đóng vai trò lực đỡ trong phiên 21/9 và cần xác nhận khả năng duy trì lực cầu. SSB đáng chú ý sau phiên giảm sàn với hơn 1,9 triệu cổ phiếu dư bán, còn VCB và LPB khép phiên trước với mức giảm lần lượt 1,6% và 3,96%.

Bất động sản vẫn tác động lớn tới VN-Index thông qua nhóm Vingroup khi khối ngoại bán ròng VHM 292 tỷ đồng và VIC 111,5 tỷ đồng trong phiên 21/9. Nhóm chứng khoán gồm SSI, VND, VIX, VCI và VCK đáng quan sát ở khả năng hấp thụ lực chốt lời, sau khi thông tin nâng hạng đã trở thành hiện thực.

Ở nhóm công nghệ, FPT chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 10 đổi 1 trong ngày 22/9, với giá tham chiếu đã điều chỉnh từ phiên giao dịch không hưởng quyền 21/9. Khối ngoại bán ròng FPT 67,7 tỷ đồng trong phiên đầu tuần. Điện tử viễn thông với CTR, VGI và CMG có khả năng tiếp tục giao dịch theo câu chuyện riêng từng doanh nghiệp.

Theo dõi cho nhận định chứng khoán 22/9, logistics và hàng không có VJC sau phiên tăng trần trong ATC, bên cạnh GMD, VSC, HAH và ACV. Bán lẻ với MWG, FRT, DGW và PNJ cần tín hiệu dòng tiền rõ hơn sau phiên MWG giảm 1,1%, dù PNJ từng đứng thứ hai trong danh sách khối ngoại mua ròng phiên 18/9 với 247,1 tỷ đồng.

Nhóm điện và năng lượng có GAS giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức tiền mặt 2.500 đồng/cổ phiếu trong phiên 22/9, ngày đăng ký cuối cùng 23/9 và ngày thanh toán dự kiến 20/11/2026. BSR, POW, REE, PC1 và GEX có thể tiếp tục phân hóa theo giá dầu và diễn biến chính sách giá điện.

Tổng hợp các tín hiệu trên, nhận định chứng khoán 22/9 nghiêng về trạng thái giằng co có chọn lọc. VN-Index chốt phiên 21/9 tại 1.799,67 điểm, chỉ cách đáy trong ngày 1.786,37 điểm khoảng 13 điểm, trong khi vùng cản 1.830 đến 1.840 điểm nằm xa hơn 30 điểm và khối ngoại vừa chuyển từ mua ròng 1.254,93 tỷ đồng sang bán ròng 668,3 tỷ đồng chỉ sau một phiên. Lộ trình nâng hạng còn ba đợt phân bổ, tương ứng 90% trọng số, trải dài đến tháng 9/2027.