Nhận định chứng khoán 21/10: VN-Index thử thách mốc 1.700

Vùng 1.700-1.710 điểm là phép thử của nhịp hồi

Phiên giao dịch ngày 21/10/2026 diễn ra sau khi VN-Index đóng cửa ngày 20/10 tại 1.691,97 điểm, tăng 2,13 điểm (0,13%). Việc chỉ số phục hồi từ đáy trong phiên 1.677,19 điểm là tín hiệu cho thấy lực cầu bắt đáy bắt đầu hiện diện. Tuy nhiên, mức hồi còn nhỏ và thanh khoản trên HOSE giảm so với phiên trước, nên chưa đủ cơ sở kết luận thị trường đã kết thúc nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Trong kịch bản tích cực, VN-Index giữ được vùng 1.685-1.690 điểm ở đầu hoặc giữa phiên, đồng thời có thêm sự hỗ trợ từ ngân hàng, thép, bán lẻ và công nghệ. Khi đó, chỉ số có thể kiểm định vùng kháng cự gần 1.700-1.710 điểm. Việc vượt vùng này sẽ có ý nghĩa hơn nếu giá trị giao dịch tăng rõ rệt, số lượng cổ phiếu tăng áp đảo và dòng tiền không chỉ tập trung ở một vài mã vốn hóa lớn.

Ngược lại, nếu áp lực bán trở lại ở nhóm bất động sản và ngân hàng, VN-Index có thể tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ 1.675-1.680 điểm, gần đáy giao dịch ngày 20/10. Nếu vùng hỗ trợ này bị xuyên thủng với thanh khoản tăng, rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh sẽ cao hơn, khi đó khu vực 1.660-1.670 điểm là vùng tham chiếu để quan sát phản ứng tiếp theo. Đây là các kịch bản kỹ thuật, không phải dự báo chắc chắn về điểm số đóng cửa.

Một yếu tố cần đặc biệt chú ý là diễn biến của khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 221 tỷ đồng trên HOSE trong ngày 20/10, mặc dù vẫn mua ròng mạnh TCB và HPG. Dòng tiền ngoại nếu thu hẹp bán ròng hoặc chuyển sang mua ròng sẽ hỗ trợ tâm lý chung; ngược lại, áp lực bán tập trung vào nhóm vốn hóa lớn có thể làm suy yếu nỗ lực vượt 1.700 điểm.

Theo dõi sự luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành

Tài chính ngân hàng vẫn là nhóm quan trọng nhất đối với hướng đi của thị trường. TCB tăng 2,11% ngày 20/10 nhưng HDB giảm 2,86%, còn VCB gây sức ép lên chỉ số. Trong phiên tới, cần quan sát liệu TCB, CTG, MBB, STB và các cổ phiếu ngân hàng khác có đồng thuận hơn hay không. Với nhóm chứng khoán, SSI, VIX và VND vừa có phiên tăng nhẹ, trong khi DSE giảm mạnh; diễn biến tiếp theo sẽ phản ánh mức độ chấp nhận rủi ro của dòng tiền ngắn hạn.

Bất động sản nhiều khả năng tiếp tục phân hóa. VIC là lực kéo quan trọng của VN-Index trong ngày 20/10, trái chiều với mức giảm 4,15% của VHM. Nếu áp lực tại VHM dịu đi, đà hồi của chỉ số có thể bớt bị cản trở. Ngoài VIC và VHM, có thể theo dõi VRE, KBC, BCM, PDR và các mã khu công nghiệp để đánh giá khả năng mở rộng nhịp phục hồi, nhưng không nên đồng nhất diễn biến của cả nhóm với riêng một cổ phiếu trụ.

Ở nhóm nguyên vật liệu và công nghiệp, HPG tăng 2,68% trong phiên 20/10, trong khi GVR và một số mã thép, phân bón cũng có lực cầu. HPG, NKG, HSG, DCM và DPM là những cổ phiếu cần theo dõi về khả năng duy trì sức mua. Bán lẻ với MWG, FRT và PNJ vẫn đáng chú ý, song sau phiên PNJ tăng 6,76%, nhà đầu tư nên đặc biệt lưu ý khả năng rung lắc và chốt lời ngắn hạn tại những mã đã tăng nhanh.

Công nghệ, điện tử và viễn thông có thể tiếp tục nhận dòng tiền chọn lọc, với các đại diện như FPT, CTR, ELC và VGI. Đối với logistics, diễn biến của GMD, VSC, CII và các doanh nghiệp hạ tầng có thể cung cấp tín hiệu về khả năng luân chuyển dòng tiền sang nhóm công nghiệp. Nhóm điện và năng lượng cần được phân tích tách bạch: REE có diễn biến tích cực, nhưng POW giảm 2,04%; dầu khí có PVD và PVS tăng trong khi BSR, PLX suy yếu. Sự trái chiều này cho thấy không nên sử dụng một tín hiệu giá để đại diện cho toàn ngành.

Trong nhóm y tế, TNH tăng 6,91% ngày 20/10, góp phần tạo điểm nhấn cho chỉ số ngành chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, với những cổ phiếu tăng mạnh trong thời gian ngắn, khối lượng và khả năng giữ giá sau phiên bứt phá quan trọng hơn việc chạy theo biến động một ngày. Các nhóm phòng thủ như y tế, điện nước có thể giữ vai trò phân tán rủi ro khi thị trường chung còn thiếu xu hướng rõ ràng.

Ưu tiên tín hiệu xác nhận, hạn chế mua đuổi

Với nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu, kịch bản phù hợp là đánh giá lại tỷ trọng theo mức độ chịu rủi ro và diễn biến từng mã, tránh suy diễn rằng chỉ số xanh đồng nghĩa tất cả vị thế đều an toàn. Các mã giữ được nền giá, có dòng tiền cải thiện và kết quả kinh doanh hỗ trợ thường đáng theo dõi hơn những cổ phiếu biến động mạnh nhưng thanh khoản thất thường.

Đối với việc giải ngân mới, nên ưu tiên quan sát phản ứng của VN-Index tại hai vùng then chốt: hỗ trợ 1.675–1.680 điểm và kháng cự 1.700–1.710 điểm. Nếu chỉ số vượt cản với thanh khoản cải thiện và nhiều nhóm ngành cùng hưởng ứng, kịch bản phục hồi sẽ thuyết phục hơn. Trường hợp chỉ số tăng chủ yếu nhờ vài mã trụ, trong khi độ rộng yếu và khối ngoại tiếp tục bán ròng, rủi ro nhịp hồi kỹ thuật bị gián đoạn vẫn lớn.

Nhìn chung, phiên 21/10 nhiều khả năng tiếp tục là một ngày kiểm định cung cầu. Tín hiệu đáng tin cậy không chỉ nằm ở mức đóng cửa của VN-Index mà còn ở chất lượng thanh khoản, sức mạnh của nhóm ngân hàng, bất động sản, vật liệu, công nghệ và khả năng duy trì sắc xanh của cổ phiếu vừa phục hồi. Các mốc kỹ thuật nói trên chỉ phục vụ mục đích phân tích, không phải khuyến nghị mua bán chứng khoán cụ thể.