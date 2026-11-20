Vùng 1.680–1.690 điểm là phép thử của lực cầu

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên thứ Sáu ngày 20/11/2026 với trạng thái thận trọng sau ba phiên giảm liên tiếp. VN-Index đóng cửa phiên 19/11 ở 1.689,62 điểm, giảm 13,39 điểm; VN30 giảm 1%, còn 1.788,51 điểm. Việc chỉ số xuyên qua mốc 1.700 điểm trong bối cảnh giá trị khớp lệnh HOSE chỉ khoảng 9.328 tỷ đồng cho thấy bên mua chưa đủ quyết liệt, dù một số cổ phiếu ghi nhận lực cầu bắt đáy.

Trong báo cáo phát hành chiều 19/11, Công ty Chứng khoán ASEAN đánh giá VN-Index nằm dưới các đường trung bình động 10 và 20 phiên. Chỉ báo sức mạnh tương đối RSI ở mức 37 và chỉ báo dòng tiền MFI ở mức 38 phản ánh xung lực tăng yếu. Theo công ty này, chỉ số có thể kiểm định vùng 1.680–1.690 điểm ở đầu phiên kế tiếp, trước khi hình thành diễn biến rõ hơn vào cuối ngày. Đây là kịch bản phân tích, không phải mức điểm chắc chắn sẽ xuất hiện.

Kịch bản cơ sở cho ngày 20/11 là chỉ số tiếp tục giằng co quanh vùng 1.680–1.700 điểm. Nếu lực cầu hấp thụ tốt nguồn cung tại 1.680–1.690 điểm, đặc biệt ở nhóm ngân hàng và cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index có thể hồi phục kỹ thuật lên kiểm định 1.700 điểm. Muốn đà hồi phục bền hơn, thị trường cần số mã tăng mở rộng, thanh khoản khớp lệnh cải thiện và áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài giảm.

Ở kịch bản thận trọng hơn, nếu VN-Index mất 1.680 điểm cùng thanh khoản bán gia tăng, vùng 1.650–1.670 điểm có thể trở thành khu vực hỗ trợ tiếp theo cần quan sát. Ngược lại, chỉ số lấy lại 1.700 điểm nhưng giá trị khớp lệnh không cải thiện sẽ mới phản ánh một nhịp hồi kỹ thuật, chưa đủ xác nhận xu hướng giảm ngắn hạn kết thúc. Các mốc trên là vùng theo dõi kỹ thuật, không phải dự báo chính xác điểm đóng cửa.

Theo dõi ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và nhóm cổ phiếu phòng thủ

Nhóm ngân hàng có vai trò quan trọng trong quá trình tìm điểm cân bằng. Phiên 19/11, CTG giảm 1,64%, STB giảm 1,71%, ACB giảm 0,99%, TCB giảm 0,72%, trong khi NAB tăng 3,2% và BID tăng 0,49%. Trong phiên 20/11, phản ứng của CTG, VCB, BID, TCB, MBB và ACB trước áp lực bán sẽ đáng chú ý hơn biến động của riêng một mã. Nếu nhiều cổ phiếu ngân hàng cùng ổn định, khả năng VN-Index giữ vùng hỗ trợ sẽ tốt hơn.

Nhóm chứng khoán là khu vực đáng theo dõi về sức mạnh tương đối khi SHS, VND, ORS và VIX giữ sắc xanh trong phiên thị trường giảm, còn SSI, HCM và VCI đứng giá tham chiếu. Tuy nhiên, mức phục hồi của cổ phiếu môi giới cần được kiểm chứng bằng sự cải thiện thực chất của giao dịch toàn thị trường. Khi thanh khoản còn thấp, việc mua đuổi những mã tăng ngắn hạn có thể đối diện rủi ro đảo chiều.

Ở bất động sản, VIC giảm 2,04% và lấy đi hơn 8 điểm của VN-Index trong phiên 19/11. Diễn biến của VIC, VHM, VRE cùng các mã có nền giá riêng như BCM, KDH hoặc DIG sẽ tiếp tục chi phối tâm lý chung. Công nghệ và điện tử viễn thông cần quan sát FPT sau phiên giảm khoảng 2,7% và đợt bán ròng hơn 272 tỷ đồng của khối ngoại; tín hiệu tích cực phải đi kèm lực cầu và thanh khoản thực tế thay vì chỉ là nhịp nảy giá ngắn.

Với điện, năng lượng và dầu khí, POW và GEE tăng trong phiên trước, nhưng BSR giảm khoảng 2,3%, GAS giảm nhẹ và PLX nhích lên. Điều này gợi ý lựa chọn cổ phiếu dựa trên nền tảng doanh nghiệp hơn là giao dịch theo toàn nhóm. Ở logistics và vận tải, có thể quan sát HVN, VSC, HAH và GMD; ở bán lẻ, MWG, FRT, PNJ; ở y tế, các mã như DHG, DBD và IMP. Những mã được nêu để theo dõi diễn biến ngày 20/11, không hàm ý tất cả đều tăng giá trong phiên 19/11.

Trước khi xuất hiện dấu hiệu xác lập đáy, ưu tiên hợp lý là kiểm soát tỷ trọng cổ phiếu và hạn chế sử dụng đòn bẩy lớn. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể quan sát phản ứng giá tại hỗ trợ thay vì vội mua khi chỉ số vừa rơi; nhà đầu tư dài hạn cần đánh giá triển vọng lợi nhuận, định giá và sức khỏe tài chính của từng doanh nghiệp. Phiên 20/11 sẽ đáng chú ý không chỉ ở việc VN-Index có giữ 1.680 điểm hay không, mà còn ở chất lượng dòng tiền tham gia nhịp hồi nếu có.