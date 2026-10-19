Nhận định chứng khoán 20/10: Thử thách vùng 1.680 điểm

Bước vào phiên giao dịch ngày 20/10/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam đối diện phép thử quan trọng về lực cầu tại vùng điểm thấp. Ngày 19/10, VN-Index giảm 16,07 điểm, tương đương 0,94%, xuống 1.689,84 điểm sau khi có thời điểm tăng lên 1.721,39 điểm. Biên độ dao động rộng cùng việc đóng cửa dưới 1.700 điểm cho thấy trạng thái thận trọng vẫn chiếm ưu thế.

Điểm tích cực là số cổ phiếu tăng trên HOSE vẫn nhiều hơn số giảm và dòng tiền không rút khỏi mọi nhóm ngành. Cổ phiếu chứng khoán như SSI, VIX, VND, SHS; nhóm bán lẻ như FRT, MWG; cùng một số mã năng lượng, logistics và y tế vẫn giữ sắc xanh. Tuy nhiên, sự suy yếu của VIC, VCB, VHM và VPB, cộng với hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, đang tạo lực cản đối với nỗ lực hồi phục của chỉ số.

Mốc 1.680 điểm là phép thử gần, vùng 1.710–1.720 điểm là cản

Về kỹ thuật, vùng 1.680–1.690 điểm được xem là khu vực quan sát đầu tiên trong phiên 20/10, bởi đáy phiên liền trước nằm tại 1.682,54 điểm. Nếu áp lực bán đẩy VN-Index xuyên qua 1.680 điểm và chỉ số không sớm trở lại phía trên mốc này, vùng 1.660–1.680 điểm có thể trở thành khu vực hỗ trợ kế tiếp. Đây là vùng tham chiếu kỹ thuật, không phải ngưỡng bảo đảm chỉ số sẽ đảo chiều.

Ở chiều ngược lại, 1.700 điểm là mốc tâm lý gần nhất cần lấy lại. Muốn củng cố tín hiệu hồi phục, VN-Index cần tiến lên và duy trì ổn định trên vùng 1.710–1.720 điểm, nơi thị trường vừa thất bại trong phiên 19/10 và cũng là khu vực kháng cự ngắn hạn đã được giới phân tích lưu ý trước đó. Một nhịp bật tăng chỉ nhờ vài cổ phiếu trụ, trong khi thanh khoản thấp và độ rộng yếu, sẽ chưa đủ để kết luận xu hướng đã cải thiện.

Kịch bản cơ sở cho ngày 20/10 là thị trường giằng co, phân hóa mạnh, với khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật nếu lực cầu hấp thụ tốt lượng bán ở vùng thấp. Kịch bản tích cực đòi hỏi VN-Index giữ được 1.680 điểm, vượt lại 1.700 điểm và có thêm sự hỗ trợ từ ngân hàng, bất động sản vốn hóa lớn. Ngược lại, nếu chỉ số mất 1.680 điểm cùng thanh khoản bán tăng, rủi ro lùi về vùng 1.660–1.670 điểm cần được tính đến.

Ngân hàng, bất động sản quyết định hướng chỉ số; chứng khoán cần giữ nhịp

Trong nhóm tài chính ngân hàng, VCB, BID, CTG, VPB, MBB và ACB là các mã nên theo dõi sát. Việc nhiều ngân hàng lớn đồng loạt ổn định giá sẽ có ý nghĩa hơn đối với VN-Index so với mức tăng riêng lẻ ở các cổ phiếu nhỏ. Cần đồng thời quan sát động thái bán ròng của khối ngoại tại VCB và ACB, bởi đây là những mã chịu sức ép đáng kể trong phiên 19/10.

Đối với bất động sản, VIC và VHM tiếp tục là tâm điểm do ảnh hưởng lớn lên chỉ số. Mức giảm 3,72% của VIC trong phiên trước khiến biến động tại cổ phiếu này có thể quyết định sắc xanh hay đỏ của chỉ số chung. Ở nhóm còn lại, nên phân biệt những mã có dòng tiền thực sự cải thiện như VPI, NVL với các cổ phiếu chỉ hồi trong thời gian ngắn nhưng thanh khoản chưa xác nhận.

Nhóm chứng khoán đã thể hiện sức chống chịu tốt hơn trong phiên 19/10, khi SSI tăng 1,80%, VIX tăng 1,69%, VND tăng 1,89% và SHS tăng 1,63%. Nếu các mã này tiếp tục giữ nền giá với thanh khoản tương đối ổn định, chúng có thể trở thành chỉ báo sớm về mức độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro của dòng tiền. Dù vậy, một phiên tăng của nhóm chứng khoán chưa đủ khẳng định sự phục hồi của toàn thị trường.

Dòng tiền chọn lọc theo kết quả kinh doanh, tránh mua đuổi

Ở nhóm công nghệ và viễn thông, diễn biến của FPT, ELC, CTR và VGI cần được quan sát cùng xu hướng của thị trường chung. Sau phiên FPT giảm 1,89% và ELC giảm 1,30%, việc các mã này thu hẹp biên độ giảm hoặc xuất hiện lực cầu chủ động sẽ là tín hiệu tích cực hơn so với một nhịp hồi đơn lẻ.

Trong khi đó, bán lẻ và phân phối công nghệ có FRT, MWG, DGW; logistics có GMD, HAH, VSC; điện và năng lượng có POW, REE, BSR, PVS; y tế có TNH, DCL. Những nhóm này đã ghi nhận các điểm sáng trong phiên trước, nhưng mức độ phân hóa cao. Triển vọng kết quả kinh doanh quý III/2026, đơn hàng, doanh thu và khả năng kiểm soát chi phí có thể tạo khác biệt giữa các doanh nghiệp; các thông tin này cần được đối chiếu với báo cáo chính thức thay vì suy đoán từ biến động giá một phiên.

Với nhà đầu tư ngắn hạn, ưu tiên theo dõi phản ứng của thị trường tại vùng 1.680 điểm, hạn chế mua đuổi đầu phiên khi chỉ số hồi mạnh nhưng nhóm vốn hóa lớn chưa xác nhận. Việc quản trị tỷ trọng và lựa chọn cổ phiếu có thanh khoản, nền tảng kinh doanh rõ ràng cần được đặt lên trước kỳ vọng bắt đáy chính xác.

Tóm lại, phiên 20/10 nhiều khả năng tiếp tục là cuộc kiểm định cung cầu hơn là thời điểm có thể sớm xác nhận xu hướng tăng mới. Khả năng VN-Index giữ vững 1.680 điểm, trở lại trên 1.700 điểm cùng độ rộng cải thiện và dòng vốn ngoại bớt bán ròng sẽ là các điều kiện cần theo dõi. Đây là những kịch bản phân tích, không phải dự báo chắc chắn về mức điểm đóng cửa.