Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch ngày 18/11/2026 với tâm lý thận trọng sau khi VN-Index đánh mất 10,17 điểm trong phiên trước đó. Sự suy yếu của nhóm ngân hàng, dầu khí và công nghệ, cùng hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, đang đặt ra thách thức đối với khả năng duy trì nhịp hồi phục ngắn hạn.

VN-Index kết thúc phiên 17/11 tại 1.726,72 điểm, thấp hơn mức đóng cửa 1.736,89 điểm của phiên 16/11. Đáng chú ý, khối lượng giao dịch có cải thiện nhưng vẫn nằm dưới mức bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền chưa đủ mạnh để giúp thị trường hình thành xu hướng tăng rõ ràng.

Dù vậy, thị trường không hoàn toàn thiếu tín hiệu tích cực. Lực cầu xuất hiện khi chỉ số lùi về vùng 1.715 điểm đã giúp VN-Index thu hẹp đáng kể mức giảm. Bên cạnh đó, sự phục hồi của một số cổ phiếu chứng khoán, điện và bất động sản cho thấy dòng tiền vẫn tìm kiếm cơ hội tại những doanh nghiệp có diễn biến giá tương đối tốt.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) trong báo cáo ngày 17/11, VN-Index tiếp tục vận động quanh ngưỡng 1.725 điểm và chưa xác nhận xu hướng rõ ràng. Chỉ số vẫn nằm trong mô hình tam giác cân, với khả năng bứt phá theo hai hướng còn tương đối cân bằng. Đây là cơ sở để duy trì quan điểm thận trọng đối với phiên giao dịch kế tiếp.

VN-Index có thể tiếp tục giằng co tại vùng 1.710–1.740 điểm

Xét về mặt kỹ thuật, vùng 1.710–1.720 điểm được xem là hỗ trợ gần đáng chú ý của VN-Index trong phiên 18/11. Đây là khu vực thị trường đã xuất hiện lực cầu trong phiên 17/11, đồng thời nằm gần vùng hỗ trợ được một số công ty chứng khoán theo dõi trong tuần giao dịch hiện tại.

Nếu lực cầu tiếp tục xuất hiện tại vùng giá này, VN-Index có khả năng hình thành nhịp hồi kỹ thuật và kiểm định trở lại khu vực 1.735–1.740 điểm. Tuy nhiên, khả năng phục hồi bền vững sẽ phụ thuộc vào việc dòng tiền có lan tỏa sang các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hay không.

Ở kịch bản tích cực hơn, nếu nhóm ngân hàng và bất động sản đồng loạt cải thiện, chỉ số có thể hướng tới vùng kháng cự 1.745–1.755 điểm. Đây là khu vực từng ghi nhận áp lực bán đáng kể trong những phiên trước và cần thanh khoản đủ mạnh để vượt qua.

Ngược lại, nếu VN-Index đánh mất mốc 1.710 điểm cùng với sự gia tăng của khối lượng bán, áp lực điều chỉnh có thể mở rộng về vùng 1.700 điểm. Trong trường hợp này, nhà đầu tư cần theo dõi khả năng duy trì lực cầu tại các cổ phiếu vốn hóa lớn thay vì chỉ dựa vào diễn biến của chỉ số.

Kịch bản cơ sở cho phiên 18/11 là thị trường tiếp tục dao động và phân hóa trong vùng 1.710–1.740 điểm. Đây là vùng dự báo mang tính phân tích, không phải biên độ chắc chắn của phiên giao dịch.

Một phiên phục hồi chỉ thực sự có ý nghĩa khi VN-Index cải thiện đồng thời về điểm số, độ rộng thị trường và thanh khoản. Trường hợp chỉ số tăng nhờ một vài cổ phiếu vốn hóa lớn trong khi phần lớn mã còn lại suy yếu, tín hiệu phục hồi vẫn cần được kiểm chứng.

Ngân hàng, bất động sản và chứng khoán quyết định khả năng phục hồi

Trong phiên 18/11, nhóm ngân hàng nhiều khả năng tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với xu hướng VN-Index. Nhà đầu tư cần đặc biệt theo dõi VCB, BID, CTG, TCB và MBB sau những diễn biến kém tích cực của phiên trước.

Nếu VCB và BID ngừng giảm, đồng thời các cổ phiếu như STB, HDB và MSB tiếp tục duy trì lực cầu, nhóm ngân hàng có thể góp phần ổn định tâm lý thị trường. Ngược lại, việc các mã vốn hóa lớn tiếp tục suy yếu sẽ tạo sức ép đáng kể lên nỗ lực hồi phục của chỉ số.

Đối với nhóm chứng khoán, SSI, VCI, HCM, SHS, VIX và CTS là những mã đáng quan sát. Sự phục hồi của nhóm này trong phiên 17/11 cho thấy dòng tiền vẫn có xu hướng tìm kiếm cơ hội tại cổ phiếu dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, khả năng duy trì đà tăng sẽ phụ thuộc vào mức cải thiện thanh khoản của toàn thị trường.

Nhóm bất động sản cũng được dự báo tiếp tục phân hóa. VIC, VHM và VRE có ảnh hưởng tương đối lớn tới diễn biến chỉ số, trong khi KDH, DXG, CEO và NLG có thể phản ánh mức độ quan tâm của dòng tiền đối với từng phân khúc doanh nghiệp.

Đối với cổ phiếu công nghệ, FPT cần được quan sát sau phiên giảm 1,82% và chịu áp lực bán ròng đáng kể từ khối ngoại. Nếu áp lực này giảm, cổ phiếu có thể ổn định trở lại. Tuy nhiên, việc xuất hiện một phiên hồi phục chưa đủ để xác nhận xu hướng giảm ngắn hạn đã kết thúc.

Ở nhóm điện, POW, REE, HDG và NT2 là những cổ phiếu cần theo dõi khi dòng tiền có dấu hiệu tìm đến lĩnh vực sản xuất điện. Đặc biệt, diễn biến tích cực của POW và HDG trong phiên trước cho thấy nhóm này đang có sức chống chịu tương đối tốt so với thị trường.

Trong khi đó, GAS, BSR, PVD, PVS, PVT và PLX có thể tiếp tục chịu áp lực dao động mạnh sau phiên giảm sâu. Nhịp hồi kỹ thuật có thể xuất hiện nếu lực bán suy yếu, nhưng nhà đầu tư cần thận trọng với việc mua đuổi khi giá cổ phiếu chưa hình thành vùng cân bằng mới.

Đối với bán lẻ và tiêu dùng, các cổ phiếu MSN, MWG, FRT và PNJ cần được đánh giá theo khả năng duy trì sức mua, biên lợi nhuận và diễn biến dòng tiền. Nhóm logistics gồm GMD, HAH, VSC và VTP cần theo dõi cùng xu hướng vận tải, thương mại và xuất nhập khẩu.

Ở nhóm điện tử, viễn thông và y tế, các mã như CTR, VGI, DGW, DHG, IMP và DBD có thể được đưa vào danh sách quan sát. Tuy nhiên, chưa có cơ sở để khẳng định dòng tiền sẽ chuyển dịch đồng loạt sang các lĩnh vực này ngay trong phiên 18/11.

Về chiến lược giao dịch, nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao nên ưu tiên quản trị rủi ro và theo dõi phản ứng của danh mục tại những vùng hỗ trợ quan trọng. Việc sử dụng đòn bẩy lớn khi xu hướng thị trường chưa rõ ràng có thể làm gia tăng rủi ro nếu áp lực bán tiếp tục xuất hiện.

Với nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tiền mặt, chiến lược giải ngân từng phần có thể được cân nhắc khi thị trường ổn định hơn, đặc biệt tại những cổ phiếu có nền tảng kinh doanh tốt, thanh khoản phù hợp và diễn biến giá mạnh hơn chỉ số chung. Việc mua đuổi trong các nhịp hồi ngắn chưa phải lựa chọn tối ưu nếu chưa xuất hiện sự xác nhận của dòng tiền.

Nhìn chung, phiên giao dịch ngày 18/11 có thể tiếp tục là giai đoạn kiểm định sức mạnh của bên mua tại vùng hỗ trợ 1.710–1.720 điểm. Khả năng phục hồi của VN-Index sẽ phụ thuộc đáng kể vào sự ổn định của nhóm ngân hàng, mức độ hạ nhiệt của áp lực bán tại cổ phiếu dầu khí và sự trở lại của dòng tiền tại các mã vốn hóa lớn.

Nếu thanh khoản cải thiện cùng độ rộng thị trường tích cực, VN-Index có cơ hội kiểm định vùng 1.740–1.750 điểm. Ngược lại, nếu lực bán tiếp tục chiếm ưu thế, mốc 1.700 điểm sẽ trở thành vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo cần theo dõi.