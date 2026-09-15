Nhận định chứng khoán 16/9: VN-Index có thể rung lắc quanh vùng 1.820 điểm

Phiên tăng 22,92 điểm ngày 15/9 giúp VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm và cải thiện đáng kể tâm lý ngắn hạn. Tuy nhiên, thanh khoản khớp lệnh giảm hơn 21% so với phiên trước cho thấy dòng tiền chưa hoàn toàn nhập cuộc. Vì vậy, phiên 16/9 nhiều khả năng sẽ là phiên kiểm tra độ bền của nhịp hồi hơn là một phiên xác nhận xu hướng tăng mới.

Vùng 1.820–1.825 điểm được xem là kháng cự gần, nơi VN-Index có thể gặp áp lực chốt lời từ lượng hàng bắt đáy và lượng cổ phiếu mua ở vùng giá cao trước nhịp giảm cuối tuần trước. Trong khi đó, khu vực 1.795–1.800 điểm trở lại đóng vai trò hỗ trợ tâm lý đầu tiên. Nếu chỉ số giữ được trên 1.800 điểm cùng thanh khoản cải thiện, triển vọng ngắn hạn sẽ tích cực hơn.

Ngân hàng vẫn là nhóm cần theo dõi đầu tiên

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Ngân hàng nhiều khả năng tiếp tục quyết định hướng đi của chỉ số trong phiên 16/9. VCB, BID, CTG, LPB và SSB vừa đóng vai trò kéo chỉ số, trong khi dòng tiền ngoại cũng tập trung đáng kể vào VCB, BID và một số cổ phiếu tài chính. Nếu nhóm này duy trì được sắc xanh nhưng không tăng nóng, VN-Index có cơ hội tiếp tục kiểm định vùng 1.820–1.825 điểm.

Ngược lại, nếu ngân hàng xuất hiện áp lực chốt lời đồng loạt sau phiên tăng mạnh, chỉ số có thể nhanh chóng quay lại kiểm tra 1.800 điểm. Với nhóm chứng khoán, nhà đầu tư nên quan sát SSI, VIX, VND và VCI. Các mã này có độ nhạy cao với thanh khoản thị trường, do đó sự cải thiện về giá cần đi kèm khối lượng tăng mới đủ sức tạo tín hiệu tích cực bền hơn.

Dầu khí đang có động lượng tốt nhất nhưng cũng là nhóm dễ xuất hiện rung lắc mạnh. BSR, PLX, PVD, PVS và OIL đều tăng đáng kể trong phiên 15/9. Nhà đầu tư nắm giữ có thể ưu tiên quản trị vị thế thay vì mua đuổi, nhất là khi nhóm này đã phản ánh nhanh diễn biến tích cực của giá dầu và thông tin riêng tại một số doanh nghiệp.

Bất động sản có thể phân hóa, logistics và bán lẻ chờ xác nhận dòng tiền

Bất động sản chưa cho tín hiệu đồng thuận. Nhóm cổ phiếu họ Vingroup vẫn là biến số lớn đối với chỉ số, trong khi BCM, CEO, TCH, VPI và IDC cho thấy khả năng hút dòng tiền riêng lẻ. Phiên 16/9, nếu nhóm bất động sản vốn hóa lớn ngừng gây áp lực, dư địa tăng của VN-Index sẽ rộng hơn. Ngược lại, sự suy yếu trở lại của VIC, VHM hoặc VRE có thể làm giảm đáng kể hiệu quả kéo chỉ số từ ngân hàng.

Logistics là nhóm đáng theo dõi sau phiên phục hồi mạnh của GMD, HAH, VSC và VOS. Tuy nhiên, cần thêm một phiên duy trì thanh khoản để xác nhận dòng tiền thực sự quay lại. Bán lẻ có thể tiếp tục hồi kỹ thuật nếu MWG giữ được vùng 70.000 đồng và FRT ngừng suy yếu, nhưng đây chưa phải nhóm có tín hiệu dẫn dắt rõ.

Với công nghệ, điện, điện tử viễn thông và y tế, chiến lược phù hợp vẫn là chọn cổ phiếu có nền giá chặt và kết quả kinh doanh ổn định. FPT, CTR, VGI, REE, POW, DHG, IMP có thể được đưa vào danh sách quan sát, nhưng quyết định giải ngân nên dựa trên diễn biến thanh khoản thực tế trong phiên thay vì chỉ dựa vào mức tăng của chỉ số chung.

Rung lắc tích lũy quanh 1.800–1.825 điểm

Kịch bản cơ sở cho phiên 16/9 là VN-Index tiếp tục rung lắc trong vùng 1.800–1.825 điểm. Chỉ số có thể kiểm định cận trên của vùng này vào đầu hoặc giữa phiên, sau đó xuất hiện phân hóa khi nhà đầu tư chốt lời ở các nhóm đã tăng mạnh. Thanh khoản là biến số quan trọng nhất: nếu giá trị giao dịch cải thiện rõ so với ngày 15/9 trong khi VN-Index giữ trên 1.800 điểm, xác suất hình thành nhịp hồi bền hơn sẽ tăng.

Kịch bản tích cực hơn xuất hiện nếu VN-Index vượt 1.825 điểm với độ rộng tốt và dòng tiền lan từ ngân hàng, dầu khí sang chứng khoán, công nghệ, bán lẻ và bất động sản. Khi đó, chỉ số có thể hướng lên vùng 1.835–1.850 điểm. Ngược lại, nếu áp lực bán quay lại và chỉ số đánh mất 1.800 điểm, vùng 1.780–1.790 điểm sẽ trở thành khu vực cần theo dõi tiếp theo.

Ngoài yếu tố trong nước, thị trường ngày 16/9 còn chịu ảnh hưởng từ cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Kỳ vọng lãi suất đang tạo biến động mạnh trên thị trường quốc tế, vì vậy nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng hợp lý, tránh sử dụng đòn bẩy cao trước các thông tin có thể làm thay đổi nhanh khẩu vị rủi ro toàn cầu. Việc cơ cấu của các quỹ ETF trước thời điểm bộ chỉ số FTSE có hiệu lực từ 21/9 cũng có thể khiến giao dịch ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn biến động mạnh hơn bình thường.

Chiến lược ngắn hạn phù hợp là ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu đang mạnh hơn thị trường, chỉ gia tăng tỷ trọng khi VN-Index giữ vững trên 1.800 điểm và thanh khoản cải thiện. Nhà đầu tư lướt sóng nên hạn chế mua đuổi sau các phiên tăng mạnh, đặc biệt ở dầu khí và những mã đã tăng trần, đồng thời đặt ngưỡng quản trị rủi ro rõ ràng nếu thị trường quay lại dưới vùng hỗ trợ gần.