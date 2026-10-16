Nhận định chứng khoán 16/10: VN-Index tìm điểm cân bằng

Thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch cuối tuần ngày 16/10/2026 sau khi VN-Index đóng cửa phiên 15/10 tại 1.698,35 điểm, giảm 6,52 điểm và đánh mất mốc 1.700 điểm. Chuỗi bảy phiên giảm liên tiếp khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng, dù diễn biến tích cực ở nhóm ngân hàng, chứng khoán và công nghệ cho thấy lực cầu chọn lọc vẫn hiện diện.

Thanh khoản khớp lệnh HOSE phiên 15/10 đạt hơn 14.017 tỷ đồng, khối lượng gần 636 triệu cổ phiếu, tăng khoảng 42,4% so với phiên trước. Đây là tín hiệu cần được đọc theo hai chiều: có lực cầu hấp thụ cổ phiếu ở giá thấp, nhưng áp lực cung vẫn đủ lớn để đẩy chỉ số giảm. Vì vậy, một nhịp tăng trong phiên 16/10, nếu xuất hiện, chưa mặc nhiên đồng nghĩa với việc xu hướng giảm đã kết thúc.

Vùng 1.685-1.700 điểm là phép thử trước mắt

Trên đồ thị kỹ thuật, VN-Index đang giao dịch dưới mốc tâm lý 1.700 điểm và các đường trung bình ngắn hạn. Khu vực 1.685–1.700 điểm là vùng cần quan sát đầu tiên trong phiên 16/10, trong đó 1.685 điểm được nhiều phân tích kỹ thuật xem là vùng hỗ trợ đáng chú ý. Nếu chỉ số ổn định tại đây, lực cầu ở các cổ phiếu vốn hóa lớn có thể tạo điều kiện cho nhịp hồi kỹ thuật.

Ở chiều tăng, việc trở lại trên 1.700 điểm là tín hiệu ban đầu, nhưng chỉ số cần tiếp tục kiểm định khu vực 1.715–1.720 điểm, vốn có thể đóng vai trò kháng cự gần. Để đánh giá nhịp hồi đáng tin cậy hơn, cần theo dõi đồng thời độ rộng thị trường, thanh khoản, mức độ phục hồi của nhóm VN30 và khả năng thu hẹp bán ròng của khối ngoại, thay vì chỉ nhìn điểm số cuối phiên.

Ở kịch bản bất lợi, nếu VN-Index không giữ được vùng 1.685 điểm và lực bán lan rộng, vùng 1.650–1.680 điểm, tương ứng khu vực đáy từng hình thành trong tháng 7/2026, có thể trở thành vùng hỗ trợ kế tiếp cần theo dõi. Đây là các ngưỡng kỹ thuật mang tính kịch bản, không phải mức giá chắc chắn sẽ xuất hiện trong phiên 16/10.

Một yếu tố khác là trạng thái quá bán của một số chỉ báo động lượng sau nhịp điều chỉnh kéo dài. Trạng thái này có thể tạo điều kiện cho lực cầu bắt đáy, nhưng cũng thường đi kèm biến động mạnh. Chừng nào VN-Index chưa giành lại được các vùng kháng cự gần bằng sự cải thiện đồng bộ của nhóm trụ, xu hướng ngắn hạn vẫn cần được nhìn nhận thận trọng.

Ngân hàng, chứng khoán và công nghệ là nhóm cần quan sát

Dòng tiền có thể tiếp tục phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành. Trong phiên 15/10, MBB tăng 2,84%, FPT tăng 1,58%, BSI tăng 6,95% và VND tăng 1,92%. Những cổ phiếu này là ví dụ cho thấy lực mua có thể hình thành ở từng nhóm ngay khi VN-Index giảm. Tuy nhiên, đà tăng nếu chỉ tập trung vào ít mã mà không lan rộng sang các cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán khác thì khả năng hỗ trợ thị trường chung vẫn hạn chế.

Với ngân hàng, diễn biến MBB, CTG, VCB, VPB cần được đặt cạnh các mã đang chịu áp lực như STB, TCB, HDB và LPB. Khối ngoại đã bán ròng mạnh STB và TCB trong phiên trước; nếu hoạt động bán ròng tiếp diễn, nhóm ngân hàng khó hình thành nhịp tăng đồng thuận. Ngược lại, việc lực cầu giữ được các mã chủ chốt có thể giúp VN-Index giảm phụ thuộc vào một vài cổ phiếu bất động sản lớn.

Nhóm chứng khoán cần chú ý SSI, VIX, VCI, HCM, VND và BSI. Việc thanh khoản thị trường tăng có thể hỗ trợ kỳ vọng đối với doanh nghiệp môi giới, nhưng nhà đầu tư nên phân biệt giữa sự gia tăng giao dịch do lực cầu tích cực và giao dịch lớn trong một đợt bán mạnh. Với công nghệ, FPT tiếp tục là cổ phiếu dẫn dắt cần theo dõi; ở nhóm viễn thông, FOX tăng 0,90% trong phiên 15/10 nhưng thanh khoản không lớn, vì vậy tín hiệu giá cần được đánh giá chọn lọc.

Ở bất động sản, VHM giảm 3,44% trong khi DXG tăng 2,50%, CEO tăng 2,80% và DIG tăng 1,05%. Nếu áp lực tại VHM, VIC tiếp tục chi phối, VN-Index có thể giảm dù các cổ phiếu địa ốc vốn hóa vừa giữ sắc xanh. Nhóm năng lượng cũng cần quan sát BSR, GAS, PVS và PVT sau khi lần lượt giảm 6,31%, 3,05%, 4,24% và 4,25% trong phiên trước. Các mã điện như POW, NT2 có thể cho tín hiệu khác biệt với nhóm dầu khí.

Ở các nhóm còn lại, bán lẻ phân hóa với MWG giảm 0,95%, FRT tăng 0,28%; logistics ghi nhận VSC tăng 0,78%, GMD đứng giá và HAH giảm 0,31%. Y tế có DBD tăng 0,55%, DHG tăng 0,11%. Những ví dụ này cho thấy cơ hội đầu tư, nếu có, sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào sức khỏe riêng của doanh nghiệp và triển vọng báo cáo quý III thay vì diễn biến của cả ngành.

Hai kịch bản cho phiên giao dịch cuối tuần

Kịch bản thứ nhất là VN-Index giữ được vùng 1.685–1.700 điểm, lực bán tại các mã trụ hạ nhiệt và nhóm ngân hàng, chứng khoán tiếp tục duy trì sắc xanh. Khi đó, chỉ số có cơ hội hồi phục hướng tới vùng 1.715–1.720 điểm. Nhịp đi lên sẽ có chất lượng tốt hơn nếu đi kèm số mã tăng chiếm ưu thế, khối lượng giao dịch ổn định và mức bán ròng của khối ngoại thu hẹp.

Kịch bản thứ hai là chỉ số hồi đầu phiên nhưng không vượt được 1.700 điểm, sau đó chịu thêm áp lực từ nhóm bất động sản lớn và dầu khí. Nếu vùng 1.685 điểm bị xuyên thủng kèm lực bán gia tăng, rủi ro mở rộng điều chỉnh về vùng 1.650–1.680 điểm cần được tính tới. Việc thanh khoản tăng trong một phiên giảm sẽ là dấu hiệu kém tích cực hơn so với trường hợp thị trường điều chỉnh nhẹ trên nền khối lượng thấp.

Trước phiên 16/10, ưu tiên hợp lý là quản trị rủi ro và tránh suy diễn từ một vài mã tăng mạnh sang toàn thị trường. Nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cần đặc biệt lưu ý mức độ biến động; giao dịch mua mới nên gắn với tín hiệu xác nhận từ cả giá, độ rộng và thanh khoản. Mùa công bố kết quả kinh doanh quý III có thể tạo cơ hội riêng lẻ cho các doanh nghiệp đáp ứng kỳ vọng, nhưng chưa đủ để bảo đảm thị trường đảo chiều ngay lập tức.

Tóm lại, sau bảy phiên liên tiếp đi xuống, khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật trong ngày 16/10 không thể loại trừ. Dù vậy, mốc 1.700 điểm đã chuyển thành ngưỡng kiểm định quan trọng: giữ được vùng hỗ trợ và lấy lại mốc này là điều kiện ban đầu để ổn định tâm lý, còn khả năng vượt 1.715–1.720 điểm sẽ giúp đánh giá rõ hơn sức mạnh của lực cầu. Mọi nhận định trên là kịch bản tham khảo, không phải khuyến nghị mua bán đối với từng mã cổ phiếu.