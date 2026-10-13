Nhận định chứng khoán 14/10: VN-Index thử thách mốc 1.700 điểm

Vùng 1.700–1.715 điểm tiếp tục là phép thử quan trọng

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên ngày 14/10/2026 với trạng thái thận trọng sau năm phiên giảm liên tiếp. VN-Index kết thúc ngày 13/10 ở 1.719,42 điểm, giảm 1,56 điểm; trong phiên từng xuống 1.710,95 điểm trước khi thu hẹp đà giảm nhờ VIC, VHM và một số cổ phiếu ngân hàng.

Dù chỉ số chỉ giảm 0,09%, bức tranh giao dịch chưa thực sự tích cực. VN30 mất 0,45%, số mã giảm trên HOSE áp đảo số mã tăng; khối ngoại bán ròng hơn 434 tỷ đồng. Giá trị khớp lệnh thấp hơn bình quân 20 phiên khoảng 12,8% cũng cho thấy tiền mua đuổi chưa trở lại. Do đó, một phiên tăng điểm đơn lẻ, nếu xuất hiện, chưa đủ xác nhận quá trình điều chỉnh đã kết thúc.

Theo kịch bản cơ sở, VN-Index có thể dao động và tìm điểm cân bằng trong vùng 1.700–1.730 điểm. Mốc 1.710–1.715 điểm là vùng quan sát gần, do chỉ số đã xuất hiện lực cầu ở khu vực này trong phiên 13/10. Vùng 1.700 điểm có ý nghĩa tâm lý và được xem là ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn.

Ở kịch bản tích cực, nếu VN-Index giữ được vùng 1.710–1.715 điểm và dòng tiền quay lại nhóm vốn hóa lớn, chỉ số có thể kiểm định 1.730–1.735 điểm. Việc vượt vùng cản này cùng thanh khoản khớp lệnh cải thiện mới tạo điều kiện mở rộng nhịp hồi lên 1.750–1.760 điểm. Những mức điểm này là vùng tham chiếu phân tích kỹ thuật, không phải dự báo chắc chắn về giá đóng cửa.

Ngược lại, nếu chỉ số thủng mốc 1.700 điểm trong bối cảnh độ rộng tiếp tục tiêu cực và khối lượng bán tăng, rủi ro điều chỉnh sẽ lớn hơn. Khi đó, vùng 1.680–1.690 điểm có thể được đưa vào diện theo dõi trong kịch bản xấu. Nhà đầu tư cần chú ý diễn biến trong nửa cuối phiên và khả năng giữ mốc hỗ trợ lúc đóng cửa, thay vì chỉ dựa vào sắc xanh đầu ngày.

Dòng tiền nhiều khả năng tiếp tục chọn lọc theo nhóm ngành

Nhóm ngân hàng được kỳ vọng giữ vai trò quan trọng đối với nhịp vận động của chỉ số. Phiên 13/10, HDB tăng 2,21%, TPB tăng 1,74% và TCB tăng 1,07%, trong khi BID, VCB, CTG, STB và LPB chịu áp lực giảm. Đối với phiên 14/10, cần theo dõi khả năng lan tỏa của lực cầu từ những mã tăng sang nhóm ngân hàng vốn hóa lớn. Nếu chỉ một vài cổ phiếu riêng lẻ giữ sắc xanh, sức nâng đỡ VN-Index có thể không bền.

Ở nhóm chứng khoán, diễn biến của SSI, VIX, VND và VCI sẽ phản ánh phần nào sự trở lại của dòng tiền ngắn hạn. Cả bốn mã cùng giảm trong phiên 13/10. Một nhịp hồi phục có thể xuất hiện sau chuỗi điều chỉnh, song cần đi kèm thanh khoản tốt hơn và độ rộng cải thiện để tránh rủi ro hồi kỹ thuật trong xu thế giảm.

Nhóm bất động sản vẫn có thể chi phối chỉ số thông qua VIC và VHM, hai mã tăng giá trong phiên 13/10. Tuy nhiên, khác biệt giữa nhóm cổ phiếu trụ với PDR, KDH, VPI và nhiều mã bất động sản khác cho thấy cần quan sát đồng thời cả mức đóng góp điểm số và số lượng cổ phiếu tăng giá. Kịch bản tích cực hơn chỉ hình thành khi sự phục hồi không phụ thuộc quá lớn vào một vài cổ phiếu vốn hóa cao.

Với công nghệ và điện tử viễn thông, FPT tiếp tục là cổ phiếu cần theo dõi sau khi giảm 1,40% về 56.300 đồng và bị khối ngoại bán ròng khoảng 107 tỷ đồng trong phiên trước. VGI và FOX cũng giảm, còn CTR đứng giá. Nếu lực bán ngoại chưa thu hẹp, khả năng bứt phá đồng thuận của nhóm công nghệ, viễn thông trong một phiên sẽ bị hạn chế.

Cổ phiếu logistics như GMD, HAH và VSC đồng loạt giảm ngày 13/10, trong khi bán lẻ ghi nhận sự phân hóa khi PNJ tăng mạnh nhưng MWG, FRT và DGW suy yếu. Đây là những nhóm cần theo dõi khả năng xuất hiện lực cầu giá thấp, không nên mặc định cổ phiếu đã giảm nhiều sẽ tự động hồi phục. Tín hiệu đáng tin cậy hơn là giá giữ được vùng hỗ trợ riêng của từng mã cùng sự gia tăng khối lượng giao dịch.

Nhóm điện có các điểm sáng REE và POW, song nhóm năng lượng nói chung chưa đồng thuận. Trong khi đó, các cổ phiếu y tế như DHG, DBD có biên độ dao động tương đối hẹp. Dòng tiền có thể tiếp tục tìm tới doanh nghiệp có dòng tiền kinh doanh và kết quả quý III tích cực, nhưng lựa chọn cổ phiếu cần dựa trên công bố thông tin thực tế thay vì kỳ vọng đơn thuần.

Với nhà đầu tư ngắn hạn, ưu tiên quan sát phản ứng của VN-Index tại 1.700–1.715 điểm, biến động VN30, thanh khoản khớp lệnh và giao dịch khối ngoại. Tỷ trọng cổ phiếu cùng mức sử dụng đòn bẩy nên phù hợp sức chịu rủi ro của từng danh mục; hạn chế mua đuổi khi thị trường chưa xác nhận tín hiệu đảo chiều.

Nhìn chung, phiên 14/10 được dự báo còn rung lắc và phân hóa. Kịch bản ổn định sẽ đáng tin cậy hơn nếu VN-Index giữ vững ngưỡng hỗ trợ, số cổ phiếu tăng mở rộng và thanh khoản hồi phục. Ngược lại, việc mất mốc 1.700 điểm sẽ khiến yếu tố quản trị rủi ro cần được đặt lên hàng đầu.