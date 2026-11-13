Nhận định chứng khoán 13/11: VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.720-1.730 điểm

Vùng 1.720–1.730 điểm trở thành phép thử ngắn hạn

Sau phiên giảm 12,15 điểm ngày 12/11, VN-Index đóng cửa tại 1.734,75 điểm, trở lại gần khu vực hỗ trợ ngắn hạn. Độ rộng tiêu cực trên HOSE và việc VN30 giảm mạnh hơn chỉ số chung cho thấy khả năng xuất hiện thêm các nhịp giằng co trong phiên giao dịch thứ Sáu, ngày 13/11/2026.

Kịch bản cơ sở là chỉ số vận động trong vùng 1.720–1.750 điểm. Khu vực 1.720–1.730 điểm được xem là vùng hỗ trợ cần theo dõi, trong khi 1.745–1.750 điểm là rào cản gần nếu thị trường xuất hiện nhịp hồi. Đây là các mốc tham chiếu phân tích kỹ thuật, không phải ngưỡng chắc chắn sẽ giữ hoặc bị xuyên thủng.

Nếu lực mua quay lại ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và số mã tăng cải thiện, VN-Index có thể kiểm định 1.750 điểm rồi hướng đến vùng 1.760–1.770 điểm. Ngược lại, trường hợp đánh mất vùng 1.720 điểm với thanh khoản bán tăng lên, rủi ro lùi về quanh 1.700–1.710 điểm sẽ cần được tính đến. Sau phiên giảm diện rộng, chỉ một nhịp hồi kỹ thuật chưa đủ xác nhận xu hướng tăng trở lại.

Biến số quan trọng tiếp theo là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Động thái bán ròng mạnh tập trung vào FPT, KDH và STB trong phiên trước có thể tiếp tục ảnh hưởng tâm lý. Thị trường cần quan sát không chỉ giá trị mua bán ròng mà còn khả năng hấp thụ nguồn cung ở các cổ phiếu dẫn dắt.

Quan sát cổ phiếu dẫn dắt, hạn chế mua đuổi trong phiên hồi

Với ngân hàng, TCB, VPB, BID, MBB và SHB cần cải thiện diễn biến giá để chỉ số có cơ hội ổn định, trong khi STB, LPB và NAB là những mã đã duy trì sắc xanh ở phiên 12/11. Nhà đầu tư có thể theo dõi sự lan tỏa của lực cầu thay vì chỉ dựa vào mức tăng của một vài ngân hàng riêng lẻ.

Nhóm chứng khoán gồm SSI, VND, VIX, VCI và HCM có thể phản ứng nhanh nếu thanh khoản cải thiện, nhưng rủi ro vẫn hiện hữu khi nhiều mã đã giảm khá mạnh. Với bất động sản, cần phân biệt các mã chịu áp lực như VIC, VHM, DXG, NVL với những cổ phiếu có sức chống chịu tốt hơn như NLG, VPI và KDH. Việc lựa chọn cổ phiếu nên gắn với nền tảng tài chính, dòng tiền và tiến độ dự án của từng doanh nghiệp.

Ở công nghệ, FPT tiếp tục là mã đáng theo dõi do vừa giảm mạnh vừa chịu bán ròng lớn. Nhóm bán lẻ có thể quan sát MWG, FRT, DGW và PNJ, trong đó cần đánh giá liệu đà tăng của PNJ có duy trì sau thông tin liên quan đến rổ chỉ số MSCI hay không. Điện tử và viễn thông có thể theo dõi các mã giao dịch đủ thanh khoản, song chưa có cơ sở để dự báo đồng loạt tăng giá.

Với logistics, GMD là một mã vừa giữ được sắc xanh trong phiên 12/11. Nhóm điện, tiện ích và năng lượng có thể chú ý REE, PC1, POW, PLX, BSR, GAS cùng các cổ phiếu dầu khí PVD, PVS; các mã trong cùng chuỗi ngành có thể diễn biến khác nhau theo giá nhiên liệu, tình hình dự án và kết quả kinh doanh. Ở y tế, ưu tiên quan sát mức độ ổn định giá của các doanh nghiệp đầu ngành thay vì mặc định nhóm phòng thủ sẽ tăng khi chỉ số suy yếu.

Chiến lược phù hợp cho phiên 13/11 là giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức phù hợp với sức chịu rủi ro, hạn chế sử dụng đòn bẩy cao và tránh mua đuổi khi chỉ số hồi phục nhưng thanh khoản không cải thiện. Với danh mục có sẵn, các nhịp tăng có thể được tận dụng để cơ cấu những mã yếu hơn thị trường; với tiền mặt, chỉ nên giải ngân từng phần khi cổ phiếu hình thành nền giá ổn định và lực cầu được xác nhận.

Nhìn chung, xu hướng ngắn hạn chưa chuyển sang trạng thái tích cực rõ ràng. Khả năng giữ vùng 1.720–1.730 điểm, độ rộng thị trường, diễn biến khối ngoại và sức hồi của nhóm ngân hàng sẽ quyết định chất lượng phiên cuối tuần.