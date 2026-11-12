Nhận định chứng khoán 12/11: VN-Index thử sức vùng 1.750 điểm, tránh mua đuổi

Vùng 1.750–1.770 điểm sẽ kiểm định lực cầu

Thị trường bước vào phiên giao dịch thứ Năm, ngày 12/11/2026, sau hai phiên tăng liên tiếp. VN-Index đóng cửa ngày 11/11 tại 1.746,90 điểm, nhích 0,22%, song thanh khoản HOSE giảm khoảng 18% và VN30 giảm 0,30%. Cùng với độ rộng nghiêng về số mã giảm, những dữ kiện này gợi ý nhịp hồi đang cần thêm thời gian để củng cố thay vì sớm xác nhận một xu hướng tăng mạnh.

Kịch bản cơ sở cho phiên 12/11 là VN-Index tiếp tục dao động quanh khu vực 1.740–1.760 điểm, với mốc 1.750 điểm đóng vai trò ngưỡng tâm lý ngắn hạn. Nếu lực cầu cải thiện, chỉ số có thể thử vùng kháng cự 1.760–1.770 điểm vốn được nhiều công ty chứng khoán lưu ý. Ngược lại, nếu cổ phiếu trụ suy yếu và thanh khoản không đủ hỗ trợ, chỉ số có thể lùi về vùng 1.730–1.740 điểm để kiểm định lực mua.

Đây là các vùng theo dõi cho kịch bản giao dịch, không phải mức điểm chắc chắn sẽ xảy ra. Điểm tích cực của phiên 11/11 là thị trường phục hồi sau khi lùi xuống khoảng 1.734 điểm; tuy nhiên, sức bật chủ yếu đến từ VIC cùng một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Điều kiện quan trọng để vượt kháng cự là số mã tăng mở rộng, khối lượng khớp lệnh cải thiện và các nhóm ngành tham gia đồng đều hơn.

Hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài cũng cần quan sát. Khối ngoại mua ròng hơn 52 tỷ đồng trên ba sàn ngày 11/11, nhưng mức này còn khiêm tốn so với giá trị giao dịch toàn thị trường. Do đó, không nên dựa riêng vào hai phiên mua ròng liên tiếp để kết luận xu hướng đã đảo chiều.

Theo dõi luân chuyển dòng tiền, ưu tiên quản trị rủi ro

Ở nhóm ngân hàng, TPB, SHB, BID và VCB có lợi thế tâm lý sau phiên tăng, song STB, VPB, TCB và ACB vẫn giảm. Phiên 12/11 cần kiểm chứng khả năng duy trì lực mua tại các cổ phiếu ngân hàng có thanh khoản lớn thay vì chỉ một vài mã bật tăng. Trong nhóm chứng khoán, VCI tăng trái chiều với SSI, HCM, VIX và SHS ở phiên trước; thanh khoản thị trường thấp có thể tiếp tục hạn chế sức hấp dẫn ngắn hạn của nhóm này.

Bất động sản có thể tiếp tục thu hút chú ý nhờ VIC và VHM, nhưng sự suy yếu của NVL, KDH, DIG và DXG cho thấy mức độ phân hóa lớn. Với nhà đầu tư quan tâm ngành, việc đánh giá từng doanh nghiệp theo dòng tiền, nợ vay và tiến độ dự án sẽ hữu ích hơn việc mua theo diễn biến của chỉ số ngành. Ở bán lẻ, theo dõi FRT so với MWG, DGW, PNJ; trong logistics, quan sát khả năng duy trì đà tăng của VSC.

Nhóm điện, tiện ích và dầu khí cũng cần được xem xét riêng. POW là một trong những mã được khối ngoại mua ròng đáng kể phiên 11/11; PLX, PVS và PVT tăng, trong khi BSR, PVD giảm. Với cổ phiếu công nghệ, FPT bị bán ròng mạnh trong phiên trước, nên biến động của dòng vốn ngoại có thể ảnh hưởng đến tâm lý ngắn hạn. Riêng điện tử, viễn thông và y tế, cần chờ bảng giá thực tế của từng mã trước khi kết luận nhóm nào dẫn dắt.

Nhà đầu tư đang nắm tỷ trọng cổ phiếu cao có thể cân nhắc giữ mức đòn bẩy thận trọng, đánh giá lại những mã yếu hơn thị trường và tránh mua đuổi nếu VN-Index tiến nhanh tới kháng cự nhưng thanh khoản không tăng tương ứng. Với lượng tiền mặt lớn, giải ngân từng phần vào cổ phiếu có nền tảng tốt và tín hiệu tích lũy rõ ràng là phương án ít rủi ro hơn mua dàn trải. Nếu chỉ số vượt 1.760–1.770 điểm với độ rộng tích cực, kịch bản hồi phục sẽ được củng cố; còn nếu mất vùng 1.730–1.740 điểm, ưu tiên bảo vệ vốn.