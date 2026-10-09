Nhận định chứng khoán 09/10: VN-Index thử thách vùng 1.715 điểm

Sau phiên giảm 14,42 điểm ngày 08/10, thị trường bước vào phiên 09/10 với trạng thái kỹ thuật kém tích cực hơn. VN-Index đang nằm dưới các đường trung bình ngắn hạn, trong khi nhiều chỉ báo động lượng vẫn suy yếu. Dù vậy, chỉ số đã lùi về khu vực đáy cũ tháng 8/2026 nên khả năng xuất hiện lực cầu bắt đáy và một nhịp hồi kỹ thuật là kịch bản cần tính đến.

Vùng 1.715–1.730 điểm được xem là hỗ trợ ngắn hạn quan trọng. Nếu lực cầu đủ sức giữ vùng này, VN-Index có thể hồi lên kiểm định 1.750–1.760 điểm. Tuy nhiên, một nhịp tăng trong bối cảnh hiện tại chưa đủ để xác nhận thị trường đảo chiều, bởi áp lực bán ở nhóm vốn hóa lớn và hoạt động bán ròng của khối ngoại vẫn hiện hữu.

Kịch bản chính: rung lắc mạnh quanh vùng hỗ trợ

Phiên 09/10 nhiều khả năng tiếp tục có biên độ dao động lớn, nhất là trong nửa đầu phiên. Thanh khoản khớp lệnh ngày 08/10 đã tăng so với phiên trước nhưng vẫn chưa cho thấy dòng tiền lớn quay lại rõ ràng. Nếu chỉ số giữ trên 1.715 điểm và số mã tăng dần cải thiện, thị trường có thể hình thành nhịp phục hồi kỹ thuật. Ngược lại, nếu 1.715 điểm bị xuyên thủng với thanh khoản tăng, rủi ro lùi về vùng 1.700 điểm và xa hơn là khoảng 1.660 điểm sẽ cần được tính đến.

Nhà đầu tư ngắn hạn vì vậy nên ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mua đuổi khi thị trường hồi nhanh trong phiên và tránh sử dụng đòn bẩy cao. Với danh mục có tỷ trọng cổ phiếu lớn, các nhịp hồi có thể được dùng để cơ cấu những mã suy yếu hoặc mất vùng hỗ trợ. Với nhà đầu tư giữ tỷ trọng tiền mặt cao, việc giải ngân thăm dò chỉ nên thực hiện khi thị trường giữ được hỗ trợ và thanh khoản, độ rộng cùng cải thiện.

Ngân hàng, chứng khoán và bất động sản cần tín hiệu cân bằng

Ba nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản vẫn có ảnh hưởng lớn nhất đến hướng đi của VN-Index. Sau phiên 08/10, SHB, LPB, CTG, TCB, SSI, VIX, VHM và nhiều cổ phiếu bất động sản cùng suy yếu. Vì vậy, một nhịp hồi bền hơn của thị trường cần đi kèm việc nhóm tài chính ngừng giảm và xuất hiện thêm các mã dẫn dắt có thanh khoản tốt.

Trong nhóm ngân hàng, có thể theo dõi phản ứng của STB và những mã giữ được sức mạnh tương đối tốt hơn mặt bằng chung. Với chứng khoán và bất động sản, ưu tiên quan sát hơn là mua đuổi, đặc biệt ở các cổ phiếu vừa có phiên giảm mạnh. Nếu dòng tiền chỉ tập trung vào một vài mã riêng lẻ trong khi độ rộng ngành vẫn tiêu cực, khả năng hồi phục của chỉ số sẽ khó bền vững.

Ưu tiên nhóm giữ sức mạnh tương đối: dầu khí, điện, công nghệ, logistics

Dầu khí và tiện ích đang là nhóm có trạng thái tốt hơn thị trường. GAS, PLX, PVT, BSR cùng một số cổ phiếu điện như NT2, PPC, QTP, BWE đã duy trì sắc xanh trong phiên giảm mạnh. Nếu thị trường xuất hiện nhịp hồi, đây có thể tiếp tục là nhóm thu hút dòng tiền nhờ xu hướng giá đang tích cực hơn và ít chịu áp lực bán so với tài chính, bất động sản.

Công nghệ và điện tử viễn thông cũng đáng theo dõi khi FPT giữ được trạng thái cân bằng, còn VGI tăng 1,54% trong phiên 08/10. Ở logistics, GMD, VTP và SGP giữ sắc xanh, trong khi VSC giảm gần 3%, cho thấy sự phân hóa rất rõ. Nhà đầu tư nên ưu tiên doanh nghiệp có nền giá chặt, thanh khoản ổn định và sức mạnh giá tốt hơn chỉ số ngành.

Bán lẻ cũng chưa đồng thuận khi FRT tăng nhẹ nhưng MWG giảm. Nhóm y tế có chỉ số ngành tăng 2,40% trong phiên 08/10, song vẫn cần quan sát thêm khả năng duy trì dòng tiền. Nhìn chung, chiến lược phù hợp cho phiên 09/10 là giữ tỷ trọng ở mức cân bằng, ưu tiên các nhóm đang thể hiện sức mạnh tương đối và chỉ tăng tỷ trọng khi VN-Index xác nhận giữ được vùng hỗ trợ 1.715–1.730 điểm.

Kịch bản tích cực là VN-Index giữ được vùng hỗ trợ và hồi lên 1.750–1.760 điểm với độ rộng được cải thiện. Kịch bản thận trọng là chỉ số tiếp tục suy yếu, kiểm định 1.715 điểm hoặc 1.700 điểm. Trong cả hai trường hợp, diễn biến của nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản vẫn là tín hiệu quan trọng nhất để đánh giá chất lượng của nhịp hồi.