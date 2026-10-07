Nhận định chứng khoán 08/10: VN-Index kiểm định vùng 1.740-1.765 điểm

Kịch bản cơ sở tích lũy trong vùng 1.740-1.765 điểm

Sau phiên 07/10 giảm nhẹ nhưng thanh khoản thu hẹp, kịch bản cơ sở cho phiên 08/10 là VN-Index tiếp tục dao động giằng co trong vùng 1.740-1.765 điểm.

Việc lực cầu xuất hiện khi chỉ số lùi về khu vực 1.743 điểm cho thấy vùng hỗ trợ ngắn hạn vẫn đang phát huy tác dụng, nhưng dòng tiền chưa đủ mạnh để xác nhận một nhịp hồi bền vững.

Vùng 1.760-1.765 điểm là ngưỡng cần quan sát đầu tiên. Đây là khu vực VN-Index nhiều lần gặp lực cản trong những phiên gần đây. Nếu chỉ số vượt vùng này với thanh khoản cải thiện so với phiên 07/10, dư địa hồi phục có thể mở rộng lên 1.780-1.790 điểm.

Ngược lại, nếu áp lực bán tăng và VN-Index mất mốc 1.740 điểm, vùng 1.730-1.735 điểm sẽ trở thành hỗ trợ kế tiếp.

Kịch bản tiêu cực hơn chỉ nên được tính đến khi chỉ số đánh mất vùng 1.730 điểm cùng với thanh khoản tăng rõ rệt. Khi đó, áp lực giảm tỷ trọng có thể gia tăng ở các nhóm có độ nhạy cao như chứng khoán, bất động sản và cổ phiếu vốn hóa vừa.

Nguồn finance.vietstock

Dòng tiền tiếp tục chọn lọc theo nhóm ngành

Nhóm ngân hàng có thể tiếp tục đóng vai trò cân bằng chỉ số. VPB và VIB đang có sức mạnh tương đối tốt, trong khi TCB, HDB và một số mã vốn hóa lớn cần theo dõi thêm áp lực từ khối ngoại. Nếu độ rộng nhóm ngân hàng cải thiện, đây sẽ là lực đỡ quan trọng cho VN-Index.

Ở nhóm bất động sản, diễn biến của VIC, VHM và VRE có thể quyết định đáng kể biên độ dao động của chỉ số. Sau phiên 07/10 cùng giảm, việc các mã này ổn định trở lại sẽ giúp giảm áp lực lên VN-Index.

Tuy nhiên, dòng tiền nhiều khả năng vẫn phân hóa giữa nhóm vốn hóa lớn và các cổ phiếu có câu chuyện riêng, thay vì hình thành một nhịp tăng đồng loạt trên toàn ngành.

Nhóm chứng khoán cần tín hiệu thanh khoản rõ hơn. Nếu giá trị giao dịch tiếp tục duy trì ở mức thấp, khả năng bứt phá của SSI, VIX, VND, TCX hay FTS sẽ bị hạn chế. Ngược lại, khi thanh khoản cải thiện và VN-Index vượt 1.765 điểm, đây có thể là nhóm phản ứng nhanh do có độ nhạy cao với dòng tiền.

Bán lẻ và logistics vẫn là hai nhóm có sức mạnh tương đối tốt sau phiên 07/10. MWG, FRT, GMD và một số cổ phiếu vận tải có thể tiếp tục thu hút sự chú ý nếu giữ được nền giá. Ở chiều ngược lại, PNJ cần được theo dõi riêng sau phiên giảm mạnh.

Với công nghệ và điện tử viễn thông, FPT và ELC cần sớm lấy lại trạng thái cân bằng; nhóm điện gồm POW, PC1 và GAS hiện thiên về tích lũy. Nhóm y tế có mức biến động thấp hơn, phù hợp vai trò phòng thủ khi thị trường rung lắc.

Nguồn finance.vietstock

Ưu tiên quản trị tỷ trọng, hạn chế mua đuổi

Phiên 08/10, nhà đầu tư ngắn hạn nên ưu tiên quản trị tỷ trọng thay vì mua đuổi khi cổ phiếu tăng nhanh đầu phiên. Việc gia tăng vị thế phù hợp hơn khi VN-Index giữ vững vùng 1.740 điểm sau các nhịp rung lắc hoặc vượt 1.765 điểm với thanh khoản cải thiện.

Những cổ phiếu duy trì nền giá chặt, thanh khoản ổn định và sức mạnh tương đối tốt hơn thị trường có thể được ưu tiên theo dõi.

Khối ngoại vẫn là biến số quan trọng. Nếu quy mô bán ròng tiếp tục duy trì ở mức cao tại nhóm ngân hàng, công nghệ và các cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index sẽ gặp khó khi tiếp cận vùng kháng cự. Ngược lại, việc áp lực bán ròng thu hẹp có thể hỗ trợ tâm lý và giúp dòng tiền nội chủ động hơn.

Mùa công bố kết quả kinh doanh quý III cũng sẽ ngày càng tác động rõ tới diễn biến từng cổ phiếu. Dòng tiền có thể ưu tiên doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận tốt, bảng cân đối lành mạnh và triển vọng kinh doanh rõ ràng.

Vì vậy, ngân hàng, bán lẻ, logistics, công nghệ, điện, điện tử viễn thông và y tế nên được lựa chọn theo từng doanh nghiệp thay vì mua theo xu hướng ngành.

Nhìn chung, phiên 08/10 nhiều khả năng tiếp tục là một phiên kiểm định cung - cầu hơn là xác lập xu hướng mới. Mốc 1.740 điểm đóng vai trò hỗ trợ gần, trong khi 1.760-1.765 điểm là vùng xác nhận cho nhịp hồi ngắn hạn. Diễn biến của khối ngoại, thanh khoản và nhóm vốn hóa lớn sẽ quyết định khả năng VN-Index thoát khỏi vùng giằng co.