Nhận định chứng khoán 07/10: VN-Index thử thách vùng 1.770 điểm

Vùng 1.770 - 1.780 điểm là kháng cự gần

Phiên 06/10 để lại tín hiệu kỹ thuật tích cực hơn khi VN-Index có thời điểm giảm sâu về 1.734,94 điểm nhưng đóng cửa tại 1.759,08 điểm, gần vùng cao của ngày. Mẫu diễn biến này cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ ngắn hạn, đồng thời tâm lý nhà đầu tư cải thiện đáng kể trong đợt giao dịch cuối phiên.

Tuy nhiên, nhịp hồi vẫn chưa đủ cơ sở để xác nhận một xu hướng tăng mới. Độ rộng HoSE tiếp tục nghiêng về phía giảm, HNX-Index mất hơn 1,5%, khối ngoại bán ròng mạnh và nhiều cổ phiếu công nghệ, viễn thông vẫn suy yếu. Vì vậy, vùng 1.770 - 1.780 điểm tiếp tục là khu vực kiểm định quan trọng trong phiên 07/10. Đây là vùng cản đã nhiều lần xuất hiện trong các phiên cuối tháng 9 và cũng nằm gần các đường trung bình ngắn hạn mà VN-Index chưa lấy lại ổn định.

Kịch bản cơ sở là VN-Index dao động trong vùng 1.745 - 1.780 điểm. Nếu chỉ số vượt 1.770 điểm với thanh khoản cải thiện và số mã tăng mở rộng, nhịp hồi có thể hướng tới vùng 1.790 - 1.800 điểm. Ngược lại, nếu lực mua suy yếu khi tiến vào vùng cản và áp lực bán quay lại, VN-Index có thể kiểm định 1.745 - 1.750 điểm; hỗ trợ mạnh hơn vẫn nằm quanh 1.715 - 1.735 điểm, nơi lực cầu đã xuất hiện trong hai phiên đầu tuần.

Ngân hàng, chứng khoán và bất động sản cần tạo độ lan tỏa

Ngân hàng vẫn là nhóm quyết định lớn đến khả năng duy trì nhịp hồi. Phiên 06/10, MSB tăng mạnh nhưng ACB, SHB và TCB còn giảm, cho thấy dòng tiền chưa đồng thuận. Trong phiên 07/10, cần theo dõi phản ứng của MBB, TCB, VPB, ACB, SHB và nhóm ngân hàng vốn hóa lớn. Nếu sắc xanh lan rộng thay vì chỉ tập trung ở vài mã, VN-Index sẽ có nền tảng tốt hơn để kiểm định vùng 1.770 - 1.780 điểm.

Nhóm chứng khoán có tín hiệu đáng chú ý khi VCI, VND, SHS và SSI cùng hồi phục. Đây là nhóm nhạy cảm trực tiếp với kỳ vọng thanh khoản. Nếu giá trị khớp lệnh trên HoSE tiếp tục tăng và các mã SSI, VCI, VND, HCM giữ được sắc xanh, dòng tiền có thể xem đây là tín hiệu cho thấy tâm lý ngắn hạn đang cải thiện. Ngược lại, nếu thanh khoản trở lại mức thấp, nhịp tăng của nhóm chứng khoán dễ chuyển thành hồi kỹ thuật ngắn.

Bất động sản có thể tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ nhờ VIC, VHM và một số mã vừa và nhỏ đã thu hút dòng tiền trở lại. Tuy nhiên, sự suy yếu kéo dài ở một số cổ phiếu riêng lẻ như KOS cho thấy rủi ro phân hóa vẫn cao. Nhà đầu tư nên ưu tiên các mã có thanh khoản thực và nền tảng doanh nghiệp rõ thay vì chạy theo những cổ phiếu biến động mạnh chỉ vì hiệu ứng nhóm ngành.

Công nghệ, logistics, bán lẻ và năng lượng tiếp tục phân hóa

Công nghệ là nhóm cần quan sát thận trọng trong phiên 07/10. FPT và CMG đều giảm mạnh hơn thị trường ngày 06/10, trong khi VGI và FOX cũng suy yếu. Để nhóm công nghệ và điện tử viễn thông trở lại vai trò dẫn dắt, trước hết cần xuất hiện tín hiệu cân bằng ở FPT cùng thanh khoản tốt hơn tại các mã công nghệ lớn. ELC là một trong số ít cổ phiếu có diễn biến tích cực hơn và có thể tiếp tục được dòng tiền ngắn hạn theo dõi.

Logistics và vận tải có thể duy trì trạng thái chọn lọc nhờ nền tảng hoạt động vận tải, kho bãi tích cực trong 9 tháng đầu năm. GMD vẫn là mã đại diện đáng theo dõi, trong khi các cổ phiếu vận tải gắn với dầu khí có thể hưởng lợi nếu dòng tiền tiếp tục ở lại nhóm năng lượng. Tuy vậy, mức độ phân hóa cao khiến chiến lược phù hợp vẫn là lựa chọn từng mã thay vì kỳ vọng một nhịp tăng đồng loạt của toàn ngành.

Ở nhóm bán lẻ, MWG đang có tín hiệu giá tốt hơn mặt bằng chung, nhưng ngày 07/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền đối với cổ tức tiền mặt 1.000 đồng/cổ phiếu. Vì vậy, biến động giá tham chiếu của MWG cần được nhìn cùng yếu tố điều chỉnh kỹ thuật này để tránh nhầm lẫn với áp lực bán thực tế. DGW có thể tiếp tục được chú ý nếu giữ được thanh khoản, trong khi PNJ vẫn cần thời gian để cân bằng sau chuỗi giảm rất mạnh.

Nhóm dầu khí đang có động lượng tốt hơn khi BSR, PVD, PVS và PLX cùng tăng trong phiên 06/10. Nếu giá dầu và dòng tiền thị trường không đảo chiều mạnh, đây có thể tiếp tục là nhóm duy trì sức hút trong ngắn hạn. Ngược lại, cổ phiếu điện như POW và REE vẫn đang trong nhịp điều chỉnh, do đó cần tín hiệu tạo đáy rõ hơn trước khi kỳ vọng trở lại vai trò phòng thủ.

Với y tế, diễn biến của DHG và IMP cho thấy dòng tiền vẫn khá thận trọng. Nhóm này có thể phù hợp hơn với chiến lược chọn doanh nghiệp có nền tảng lợi nhuận ổn định và thanh khoản đủ tốt, thay vì kỳ vọng sóng ngành trong bối cảnh dòng tiền đang tập trung nhiều hơn vào tài chính, bất động sản và năng lượng.

Không mua đuổi khi chỉ số tiến sát vùng cản

Kịch bản tích cực cho phiên 07/10 là VN-Index giữ được vùng 1.750 điểm ngay từ đầu phiên, thanh khoản cải thiện và nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản đồng thuận hơn. Khi đó, chỉ số có thể thử thách 1.770 - 1.780 điểm và mở rộng dư địa hồi phục nếu vượt cản thành công. Ngược lại, nếu thị trường tiếp tục “xanh vỏ, đỏ lòng”, khối ngoại duy trì bán mạnh và các cổ phiếu dẫn dắt suy yếu, rủi ro rung lắc trở lại vùng 1.745 điểm vẫn hiện hữu.

Chiến lược phù hợp vẫn là hạn chế mua đuổi ở các nhịp tăng nhanh, ưu tiên giải ngân từng phần vào cổ phiếu có dòng tiền rõ, kết quả kinh doanh và triển vọng ngành hỗ trợ. Với các vị thế ngắn hạn đã có lợi nhuận, có thể cân nhắc quản trị tỷ trọng khi VN-Index tiếp cận vùng 1.770 - 1.780 điểm. Tín hiệu xác nhận tích cực hơn chỉ xuất hiện khi thanh khoản và độ rộng cùng cải thiện, thay vì chỉ dựa vào lực kéo của một số cổ phiếu vốn hóa lớn.