Nhận định chung kết Asiad 20, U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc, 17h30 ngày 3/10: Đại chiến đỉnh cao

Nhận định trước trận U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản

Trận chung kết môn bóng đá nam Asiad 20 là cuộc thư hùng đỉnh cao để quyết định tấm HCV danh giá, đồng thời là trận chiến khẳng định vị thế thống trị của hai nền bóng đá hàng đầu châu Á. Đây là lần thứ ba liên tiếp trong lịch sử Á vận hội, duyên nợ đưa hai đội tuyển đối đầu nhau ở trận đấu cuối cùng.

Ban huấn luyện U23 Hàn Quốc đặt mục tiêu cao nhất là hoàn tất cú "poker" lịch sử với lần thứ 4 liên tiếp bước lên bục cao nhất ở môn bóng đá nam của Asiad. Ngược lại, các cầu thủ trẻ U23 Nhật Bản quyết tâm tận dụng lợi thế sân nhà để giành vàng ngay trên quê hương.

Bước vào trận chung kết này, hai đội thể hiện hai triết lý xây dựng đội hình hoàn toàn đối lập. Ban huấn luyện U23 Hàn Quốc mang đến giải đấu một lực lượng kinh nghiệm và thiện chiến để săn HCV, qua đó giúp các tuyển thủ được miễn nghĩa vụ quân sự ở quê nhà. Các cầu thủ xứ Kim chi dựa nhiều vào nền tảng thể hình vượt trội, những tình huống đánh biên mạnh mẽ và khả năng không chiến sắc bén. Sức càn lướt của các cầu thủ giàu kinh nghiệm giúp Hàn Quốc đã bóp nghẹt đối thủ của họ từ đầu giải.

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản lại chọn cách tiếp cận mang tính chiến lược dài hạn. "Samurai xanh" tham dự Asiad năm nay với nòng cốt thực chất là lứa tuổi U21 nhằm chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic Los Angeles 2028. Bất chấp sự chênh lệch về tuổi đời và kinh nghiệm trận mạc, các cầu thủ trẻ chủ nhà vẫn trình diễn một lối chơi kỷ luật, khoa học và đậm chất kỹ thuật.

Sự kiên cường và lỳ lợm chính là thứ vũ khí giúp U23 Nhật Bản tiến sâu khi họ sở hữu hàng phòng ngự tổ chức cực kỳ chặt chẽ. Ở trận bán kết trước U23 Uzbekistan, U23 Nhật Bản bị dẫn trước nhưng vẫn gỡ hòa ở những phút cuối trận. Sau đó, qua 10 lượt sút phạt đền, người Nhật giành chiến thắng chung cuộc.

Trận chung kết chiều nay sẽ là canh bạc chiến thuật đầy cân não. Hàn Quốc nắm lợi thế lớn về mặt thể lực nhờ lịch thi đấu thuận lợi và có nhiều hơn đối thủ một ngày nghỉ. Trái lại, Nhật Bản vừa phải vắt kiệt sức lực suốt 120 phút nghẹt thở tại vòng bán kết.

Dù vậy, với điểm tựa tinh thần vượt khó kiên cường từ khán đài Toyota, các chiến binh trẻ của U23 Nhật Bản chắc chắn sẽ tạo nên một bức tường phòng ngự kiên cố. Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co chặt chẽ, nơi một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân sẽ định đoạt số phận của cả giải đấu.

U23 Nhật Bản thắng kịch tính U23 Uzbekistan ở bán kết.

Phong độ, thành tích đối đầu U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc

Hành trình tiến vào trận chung kết của cả hai đội đều vô cùng thuyết phục, xứng đáng là những đại diện ưu tú nhất của giải đấu. Các cầu thủ U23 Hàn Quốc thể hiện sức mạnh hủy diệt khi duy trì mạch trận toàn thắng từ đầu giải, ghi tổng cộng 12 bàn thắng và chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn.

U23 Nhật Bản cũng chứng minh bản lĩnh không hề kém cạnh. Họ giữ sạch lưới tuyệt đối trong 4 trận đấu đầu tiên trước khi vượt qua thử thách cực đại Uzbekistan ở bán kết sau loạt sút luân lưu cân não kéo dài tới 10 lượt sút.

Xét về lịch sử đối đầu tại sân chơi Asiad, cán cân thành tích đang nghiêng hoàn toàn về phía đội bóng xứ sở Kim chi. Trong hai trận chung kết gần nhất vào các năm 2018 và 2022, các cầu thủ Hàn Quốc đều gieo sầu cho người Nhật với cùng kịch bản thắng sát nút với tỷ số 2-1.

Dù vậy, lịch sử gần đây lại mang đến tín hiệu tích cực cho các cầu thủ chủ nhà. Ở lần đụng độ gần nhất tại vòng bán kết giải vô địch U23 châu Á diễn ra vào tháng 1 năm 2026, chính lứa U21 Nhật Bản đã tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-0 bằng một lối chơi phòng ngự phản công vô cùng khoa học. Kết quả này chắc chắn sẽ tiếp thêm sự tự tin rất lớn cho các cầu thủ trẻ xứ hoa anh đào trong màn tái đấu hôm nay.

Thông tin lực lượng U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc

Về mặt lực lượng, U23 Hàn Quốc bước vào trận đấu này với chiều sâu đội hình vượt trội và không có sự vắng mặt đáng tiếc nào do chấn thương hay thẻ phạt. HLV Lee Min-sung sở hữu đầy đủ những quân bài tốt nhất, đặc biệt là sự phục vụ của 3 ngôi sao quá tuổi vừa trở về từ chiến dịch World Cup 2026 bao gồm Lee Gi-hyu, Yang Hyun-jun và Eom Ji-sung.

Sự xuất hiện của các hảo thủ đang chơi bóng tại châu Âu mang lại lợi thế cực lớn về tư duy chiến thuật cũng như bản lĩnh ở những trận cầu lớn cho Hàn Quốc. Tiền đạo cắm Lee Young-jun, người đã ghi tới 3 bàn thắng quan trọng ở các vòng đấu loại trực tiếp, tiếp tục là niềm hy vọng số một trên hàng công của đội bóng áo đỏ.

Phía bên kia chiến tuyến, U23 Nhật Bản đối mặt với bài toán nhân sự đau đầu hơn sau trận bán kết hao tổn quá nhiều sức lực. Dù ban huấn luyện không mất cầu thủ nào vì án treo giò, nhưng nền tảng thể lực của các học trò HLV Go Oiwa bị suy giảm nghiêm trọng. Nhiều trụ cột có dấu hiệu quá tải sau 120 phút cày ải liên tục.

Điểm sáng lớn nhất của đội chủ nhà nằm ở sự trở lại mạnh mẽ của tiền vệ Yokoyama Yumeki, người đã tạo nên đột biến rất lớn sau khi vào sân từ ghế dự bị ở trận đấu trước. Anh cùng với Sena Ishibashi - tác giả bàn gỡ hòa quý như vàng ở phút 88 - được kỳ vọng sẽ là cặp song tấu dẫn dắt hàng công Nhật Bản tạo nên bất ngờ.

Đội hình dự kiến: U23 Nhật Bản: Ryuya Araki, Rei Umeki, Rio Ichihara, Kaihiro Sato, Hayato Okabe, Yuto Ozeki, Yotaro Nakajima, Yudai Shimamoto, Nelson Ishiwata, Yumeki Yokoyama, Uche Brian Nwadike. U23 Hàn Quốc: Kim Joon Hong; Kim Ji Soo, Choi Seok Hyun, Shin Min Ha, Bae Hyun Seo; Lee Seung Won, Hwang Do Yun, Bae Jun Ho, Lee Hyun Ju, Lee Young Jun.



Dự đoán tỷ số: U23 Nhật Bản 0-1 U23 Hàn Quốc.