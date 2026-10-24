Nhận định Chelsea vs Tottenham, 23h30 ngày 24/10: Những tâm trạng trái ngược

Nhận định trước trận đấu Chelsea vs Tottenham

Cuộc đối đầu giữa các London luôn mang đến sức hút mãnh liệt, nơi danh dự và khát khao giành trọn 3 điểm hòa quyện thành những phút giây nghẹt thở cho đến tận hồi còi mãn cuộc. Bước vào vòng đấu thứ 8, bức tranh thực tế giữa hai thế lực thủ đô lại phân hóa rõ nét.

Đội chủ nhà Chelsea đang trải qua giai đoạn đầu mùa giải đầy hứng khởi. Với 13 điểm sau 7 trận đã đấu, The Blues vững vàng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và duy trì áp lực thường trực lên nhóm dẫn đầu. Lối chơi mà Xabi Alonso xây dựng mang đậm tính chủ động với triết lý tấn công dồn dập, thể hiện qua con số ấn tượng 2,4 bàn thắng mỗi trận.

Sức công phá từ tuyến trên mang lại nguồn sinh khí mới, biến đội bóng áo xanh thành mối đe dọa thường trực cho mọi hàng thủ. Dù vậy, điểm yếu cố hữu khiến người hâm mộ Chelsea chưa thể hoàn toàn yên tâm nằm ở sự lỏng lẻo nơi tuyến dưới. Việc để thủng lưới trung bình gần 2 bàn mỗi trận là lời cảnh báo đắt giá, từng khiến họ phải trả giá.

Ở chiều ngược lại, Tottenham đang sống trong quãng ngày ảm đạm. Đoàn quân của Roberto De Zerbi mắc kẹt trong cơn khủng hoảng trầm trọng khi chỉ giành được vỏn vẹn 6 điểm sau 7 vòng đấu, ngụp lặn ở vị trí thứ 16 và chỉ nhỉnh hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 1 bậc.

Vấn đề của Spurs bộc lộ rõ rệt ở cả hai đầu sân: hệ thống phòng ngự mong manh, dễ vỡ vụn trước các đợt lên bóng có tổ chức, trong khi hàng công lại rơi vào trạng thái bế tắc kỳ lạ. Dù dẫn đầu giải đấu về thời lượng kiểm soát bóng, song lối chơi của Tottenham lại thiếu tính đột biến và sắc bén.

Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng chạm đáy ở mức khiêm tốn 6% phản ánh sự đứt gãy giữa hàng tiền vệ và các tiền đạo, biến quyền kiểm soát của họ thành những đường chuyền luẩn quẩn, vô hại và dễ bị bắt bài.

Phong độ, lịch sử đối đầu Chelsea vs Tottenham

Phong độ gần đây của hai tiếp tục khắc họa sự tương phản sâu sắc. Chelsea duy trì sự tự tin rất lớn, đặc biệt là khi được thi đấu tại Stamford Bridge. Trong 3 trận sân nhà gần nhất tại Premier League, The Blues thu về 7 trên 9 điểm tối đa. Sự thăng hoa của các mũi nhọn tấn công giúp họ áp đặt thế trận từ sớm và luôn biết cách kết liễu trận đấu khi đối thủ lộ sơ hở.

Trận thắng 2-0 trước Everton ở vòng trước một lần nữa khẳng định sự lột xác về mặt tinh thần cũng như tính kỷ luật chiến thuật của đoàn quân Xabi Alonso. Chỉ cần hệ thống phòng ngự hạn chế tối đa các sai số cá nhân và lỗi chọn vị trí, việc giữ trọn vẹn điểm số trên sân nhà hoàn toàn nằm trong tầm tay của The Blues.

Trong khi đó, Tottenham lại nhuốm màu lo âu dù họ vừa có được chiến thắng 3-1 trước Coventry ở vòng 7. Đó mới chỉ là thắng lợi đầu tiên của Spurs tại giải Ngoại hạng mùa này sau chuỗi trận toàn thua và những màn chia điểm nhạt nhòa. Một chiến thắng trước đối thủ khiêm tốn như Coventry phần nào giúp giải tỏa áp lực tâm lý nhưng chưa đủ để khẳng định Tottenham đã vượt qua khủng hoảng.

Xét về lịch sử đối đầu, sân vận động Stamford Bridge luôn là hiểm địa đối với đại diện Bắc London. Những chuyến làm khách tại đây của Tottenham thường khép lại trong sự bất lực trước kỷ luật và bản lĩnh vượt trội của The Blues. Với sự tự tin đang lên cao cùng điểm tựa sân nhà vững chắc, Chelsea bước vào trận derby này với tư thế của kẻ bề trên.

Thông tin lực lượng Chelsea vs Tottenham

Danh sách vắng mặt của Chelsea gồm có Jamie Bynoe-Gittens, Reece James, Emmanuel Emegha và đặc biệt là Emiliano Martinez. Thủ môn này vừa trải qua ca phẫu thuật gãy xương hàm và chưa thể tái xuất. Ở hàng phòng ngự, Malo Gusto đã vắng mặt ở chuyến làm khách trước Everton và hiện vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Bên kia chiến tuyến, Tottenham hành quân tới Stamford Bridge với đội hình tan hoang vì chấn thương và thẻ phạt. Tuyến giữa chịu tổn thất nặng nề khi tiền vệ trụ cột Rodrigo Bentancur phải chấp hành án treo giò 3 trận sau tấm thẻ đỏ trực tiếp ở cuộc chạm trán Man United. Danh sách thương binh kéo dài với Wilson Odobert và nhạc trưởng Xavi Simons đều chưa thể bình phục.

Tân binh Savio dính chấn thương cơ trong lúc tập luyện và phải nghỉ vài tuần, trong khi Mykhailo Mudryk gặp vấn đề thể lực chưa rõ nguyên nhân và gần như chắc chắn ngồi ngoài. Trung vệ Tosin Adarabioyo may mắn tránh được tổn thương nghiêm trọng dù vẫn cần kiểm tra thêm, còn hậu vệ cánh Pedro Porro đang có tiến triển hồi phục chấn thương đùi rất tích cực và sáng cửa trở lại đội hình. Điểm sáng le lói cho HLV De Zerbi là hậu vệ Andy Robertson đã hoàn toàn sung sức để sẵn sàng xung trận.

Đội hình dự kiến Chelsea vs Tottenham Chelsea: Penders, Lacroix, Colwill, Acheampong, Neto, Caicedo, Henderson, Hato, Palmer, Rogers, Pedro. Tottenham: Kinsky, Van Hecke, Van de Ven, Senesi, Ben Davies, Tonali, Gray, Maddison, Marmoush, Solanke, Kudus.

Dự đoán tỷ số: Chelsea 3-1 Tottenham