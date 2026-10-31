Nhận định Chelsea và Man Utd: Mệnh lệnh phải thắng

Quỷ… khổ

Sau 12 trận đầu mùa giải, Man Utd mới chỉ có 2 chiến thắng, 1 trước tân binh Ipswich và 1 trước Sabah. Thầy trò huấn luyện viên Michael Carrick còn đang trải qua chuỗi 8 trận không thắng trên mọi đấu trường, trong đó có đến 5 trận thua. Thậm chí, phong độ của "Quỷ đỏ" ngày càng tệ khi họ nhận tới 7 bàn thua sau 2 trận gần nhất.

Man Utd đang trải qua những tháng ngày gian khó. Ảnh: AP

Niềm tin vẫn được ban lãnh đạo đặt vào Michael Carrick ở cuộc họp khẩn sau thảm bại 0-3 trước Bournemouth. Người hâm mộ vẫn đặt niềm tin và hát vang tên ông, nhưng các học trò thì không nhận được sự tin yêu như vậy. Các cầu thủ bị la ó bởi chính các cổ động viên nhà, đặc biệt là thủ quân Bruno Fernandes bởi phong độ suy giảm và thái độ thi đấu hời hợt, không thể đứng lên bảo vệ hay thúc đẩy đồng đội.

Vấn đề của Man Utd không chỉ nằm trong nội bộ đội bóng, nhưng khi chưa thể giải quyết những câu chuyện thượng tầng, thầy trò Michael Carrick cần tự nâng cao năng lực bản thân, đặc biệt cần tránh những sai lầm ở hàng phòng ngự. Điểm yếu ở hậu tuyến đã bị khai thác một cách triệt để khi Man Utd cho thấy sự thiếu tổ chức, đồng bộ trong di chuyển giữa các hậu vệ, từ đó để lộ ra quá nhiều khoảng trống. Tuyến tiền vệ được nâng cấp trong mùa hè cũng không thể bảo đảm nhiệm vụ khi vừa không thể hỗ trợ phòng thủ từ xa, vừa thiếu ý tưởng khi lên bóng. Đây là khu vực trọng yếu mà Chelsea sẽ rất muốn khai thác.

Về mặt lực lượng, trung phong Benjamin Sesko được xác nhận phải nghỉ thi đấu tới hết năm, còn Bruno Fernandes được kỳ vọng trở lại đội hình chính khi anh dường như là nguồn sáng tạo lớn nhất tập thể đang rệu rã này. Sẽ thật thú vị khi được chứng kiến Bruno và Lisandro cùng xuất hiện trên sân sau những phát biểu gây chấn động gần đây.

Chủ nhà cũng không hơn

Về phía Chelsea, đà tiến của đội cũng đang chậm lại sau quãng thời gian bùng nổ hậu FIFA Days. 2 trận liên tiếp và màn trình diễn hoàn toàn dưới cơ trước Tottenham và Liverpool tiếp tục cho thấy phong độ thất thường của The Blues, đặc biệt thất bại tại Cúp Liên đoàn.

Chelsea vừa trải qua trận thua cay đắng 0-2 trước Tottenham tại giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: AP

Hàng thủ là nỗi lo lớn nhất của ông huấn luyện viên Xabi Alonso. Hàng thủ tệ thứ 3 giải Ngoại hạng sẽ vắng thêm trung vệ Maxence Lacroix sau chấn thương gặp phải hồi giữa tuần, trong khi Recce James tiếp tục vắng mặt còn Hato và Chavarria vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân. Trong khung gỗ, thủ thành sinh năm 2005 Mike Penders sẽ tiếp tục được tin tưởng sau màn trình diễn tốt trước Liverpool, bất chấp sai lầm ngớ ngẩn dẫn tới bàn thua ở trận derby London tuần trước.

Tin tích cực nhất với Chelsea là việc Cole Palmer sẽ trở lại sau khi thụ án treo giò tại Cúp Liên đoàn. Huấn luyện viên Xabi Alonso sẽ có một cầu thủ biết cách di chuyển không bóng tìm khoảng trống ở khu vực giữa tuyến tiền vệ và hậu vệ, điều đặc biệt hữu ích khi chiến lược gia người Tây Ban Nha luôn ưa thích lối chơi triển khai bóng chậm rãi nhằm tìm cách khai thác khoảng trống giữa tuyến tiền vệ và hậu vệ của đối phương. Hợp cùng Palmer và người bạn thân Rogers thành bộ ba trên hàng công nhiều khả năng sẽ là tiền đạo kỳ cựu Danny Welbeck, trong khi chân sút chủ lực Joao Pedro phải ngồi ngoài tới hết FIFA Days tháng 11.

Chelsea được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà cùng vị trí trên bảng xếp hạng, nhưng áp lực buộc phải thắng cùng lực lượng sứt mẻ sẽ đè nặng đôi chân các cầu thủ. Ở chiều ngược lại, Man Utd quyết tâm giành chiến thắng để xua tan mây đen khủng hoảng trên bầu trời Old Trafford. Liệu chủ nhà hay đội khách sẽ trọn vẹn niềm vui?