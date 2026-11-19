Ở lượt trận thứ hai bảng B Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27, CAHN đối đầu với đội bóng được đánh giá rất mạnh đến từ Malaysia, Johor Darul Ta'zim. Đây được xem là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất vòng bảng khi hai đội đều có tham vọng tiến sâu tại giải đấu năm nay.

CAHN khởi đầu giải khu vực bằng chiến thắng trước Lion City Sailors FC (Singapore) nhờ pha lập công của Leo Arthur. Trong khi đó, Johor Darul Ta'zim gây ấn tượng mạnh khi đánh bại đại diện Campuchia Svay Rieng 6-0.

Cùng có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên nhưng Johor Darul Ta'zim tạm chiếm ngôi đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội. Đội bóng Malaysia hướng tới việc giành ít nhất 1 điểm trong chuyến làm khách trên Hàng Đẫy.

CAHN đang có phong độ tốt. Ảnh: CAHN

Với CAHN, cuộc tiếp đón đại diện Malaysia mang ý nghĩa đặc biệt. Nếu giành chiến thắng, đội bóng ngành công an sẽ tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Ngược lại, một kết quả không tốt có thể khiến cuộc cạnh tranh tại bảng B trở nên phức tạp hơn.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking, CAHN đề cao khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công chủ động và chuyển đổi trạng thái nhanh. Đại diện V-League đang có chuỗi 5 trận bất bại trên mọi đấu trường. Trong đó, chiến thắng 3-2 trước Shanghai Port tại Cúp C1 châu Á tạo nên dấu ấn lịch sử.

Một vấn đề đáng chú ý của CAHN ở trận đấu này là việc không thể có sự phục vụ của Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 dính chấn thương, phải dưỡng thương 4-6 tuần.

Với lợi thế sân nhà, CAHN có thể lựa chọn cách nhập cuộc chủ động, tìm kiếm bàn thắng sớm nhằm tạo lợi thế tâm lý. Tuy nhiên, trước một Johor Darul Ta'zim có chất lượng đội hình tốt, đội bóng ngành công an phải chơi hết khả năng mới giành được kết quả cao nhất.

Trận đấu CAHN vs Johor Darul Ta'zim diễn ra vào lúc 19h15 ngày 19/11 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.