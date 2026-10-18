Nhận định CA Hà Nội vs Hà Nội 19h15 ngày 18/10: Derby Thủ đô thử lửa ngôi đầu bảng

Ba trận thắng, ba lần giữ sạch lưới đã đưa học trò HLV Mano Polking lên đầu bảng, kèm theo đó là sự tự tin đáng kể trước cuộc đối đầu với đại diện Thủ đô. Song trận thua Kashima Antlers ở đấu trường châu lục là lời nhắc: kiểm soát thế trận thôi chưa đủ, phải biết chốt hạ ở những thời điểm quyết định.

Vũ khí lớn nhất của CA Hà Nội là sự linh hoạt trong cách tiếp cận khung thành. Quang Hải đảm nhiệm vai trò kéo bóng, giữ nhịp ở khu trung tuyến. Phía trên là Leo Artur, Đình Bắc và Perea Andres, ba cái tên mang lại nhiều phương án xâu xé hàng phòng ngự đối phương. Khâu tổ chức phòng ngự chặt chẽ giúp CA Hà Nội ít khi rơi vào cảnh phải chạy đua tốc độ khi lùi về. Tuy vậy, khoảng trống sau lưng hai hậu vệ biên vẫn là điểm cần canh chừng mỗi khi đội hình đẩy cao.

Hà Nội mang theo nhiều nỗi lo

Bước vào trận derby, đội bóng của HLV Harry Kewell chịu áp lực không nhỏ. Chiến thắng trước Bắc Ninh chưa đủ để xóa đi những tồn tại trong khâu chống phản công lẫn tổ chức phòng ngự. Bảy bàn thua sau ba vòng cho thấy Hà Nội vẫn đang loay hoay tìm điểm cân bằng giữa công và thủ.

Muốn tạo khác biệt, Hùng Dũng và các đồng đội cần hạn chế mất bóng ở khu vực trung lộ, đồng thời giữ sự tập trung cao độ mỗi khi CA Hà Nội tăng tốc.

Lịch sử không nghiêng về chủ nhà

Những lần chạm trán gần đây cho thấy Hà Nội chưa bao giờ lép vế trước CA Hà Nội. Đó là cơ sở để đội khách tin vào khả năng cạnh tranh, nhất là nếu sớm khóa được các đường tấn công biên của đối thủ. Tuy nhiên, xét về nhịp độ thi đấu, khả năng tổ chức và tinh thần hiện tại, CA Hà Nội vẫn nhỉnh hơn. Trận derby nhiều khả năng sẽ ngã ngũ bởi đội nào ít mắc sai lầm hơn ở những tình huống bóng cuối.

Tình hình lực lượng

CAHN: Vắng Đoàn Văn Hậu (treo giò).

Hà Nội: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến

CA Hà Nội: Nguyễn Filip, Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Vũ Văn Đô, Frans Putros, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Đình Bắc, Leo Artur, Perea Andres.

Hà Nội: Nguyễn Văn Chuẩn, Felida Kevin, Faurand Tournaire, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Công Nhật, Phạm Xuân Mạnh, Ferreira Tadeu, Save Iuva, Đỗ Hùng Dũng, Jung Patrick, Nguyễn Hai Long.

Phong độ và lịch sử đối đầu

Phong độ CA Hà Nội (5 trận gần nhất): thắng 4, hòa 0, thua 1.

Phong độ Hà Nội (5 trận gần nhất): thắng 1, hòa 0, thua 4.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất): CAHN thắng 1, hòa 1, thua 3.

Dự đoán tỷ số: CA Hà Nội 2-1 Hà Nội