Nhận định Brighton vs Arsenal: Pháo thủ vượt chông gai

Arsenal vừa đòi lại món nợ khi đấu Sunderland ở vòng đấu trước. Dẫu vậy, chiến thắng của Pháo thủ mang dấu ấn không nhỏ từ đôi tay thủ thành David Raya.

Sau khi xuất sắc cản phá quả phạt đền của Enzo Le Fee, Arsenal giành trọn 3 điểm nhờ cú cứa lòng tuyệt đẹp của Bruno Guimaraes cùng pha đá 11m thành công của Bukayo Saka.

Arsenal vừa thắng quả cảm trên sân Sunderland - Ảnh: AFC

Kết quả giúp đội bóng Bắc London duy trì thành tích toàn thắng. Các cổ động viên The Gunners có lý do để ăn mừng. Đây là lần thứ tư trong lịch sử, Pháo thủ toàn thắng 4 vòng đầu tiên tại Premier League.

Giữa tuần qua, đội hình xoay tua của Arteta vẫn dễ dàng hạ Ipswich Town 4-2 tại Cúp Liên đoàn Anh. Max Dowman đi vào lịch sử với cú đúp, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên ghi hai bàn cho Arsenal khi chưa tròn 17 tuổi.

Phía đối diện, Brighton đã nhanh chóng tìm lại sự sắc bén sau màn trình diễn kém hiệu quả trước Leeds. Gặp Coventry chơi thiếu người, đoàn quân HLV Fabian Hurzeler nã 5 bàn vào lưới đối phương.

Đó chưa phải chiến thắng ấn tượng nhất trên sân khách của Chim mòng biển. Đêm thứ Tư vừa qua, Brighton tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục từ thế bị dẫn 0-2 để đánh bại MU 3-2, tại vòng 3 cúp Liên đoàn.

Hai chiến thắng liên tiếp mang lại cú hích tinh thần lớn cho Brighton, nhưng thành tích đối đầu với Arsenal lại không ủng hộ đội chủ nhà.

Brighton có thể gây ra nhiều khó khăn cho Pháo thủ - Ảnh: SunSport

Pháo thủ bất bại trong 7 cuộc chạm trán gần nhất và toàn thắng cả hai lượt đấu trước Brighton tại Premier League mùa 2025/26.

Chạm trán Brighton sẽ là màn thách thức thứ hai của Pháo thủ trước một trong những đội có khả năng ghi bàn tốt nhất mùa này. Gặp đối thủ cùng thành phố Chelsea, nhà ĐKVĐ đã giải quyết trận đấu nhẹ nhàng.

Trước Brighton theo đuổi lối chơi tấn công nhưng thiếu cân bằng, đồng thời có ít hơn Arsenal một ngày nghỉ, thầy trò Arteta tự tin sẽ duy trì mạch toàn thắng.

Dự đoán: Arsenal thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Brighton: Zadok Yohanna, Mats Wieffer, Jack Hinshelwood, Kaoru Mitoma, Yankuba Minteh và Stefanos Tzimas vắng mặt vì chấn thương. Rutter có thể trở lại.

Arsenal: William Saliba và Cristhian Mosquera chấn thương. Khả năng ra sân của Ben White còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

Brighton: Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Vuskovic, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Yalcouye, De Cuyper; Kostoulas.

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz.