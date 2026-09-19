Nhận định Brighton vs Arsenal (21h ngày 19/9), vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026-2027

Brighton tự tin tạo khó khăn cho Arsenal

Brighton bước vào cuộc tiếp đón Arsenal với sự tự tin sau chuỗi kết quả tích cực trong thời gian gần đây.

Sau 4 vòng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh 2026-2027, đội bóng của HLV Fabian Hurzeler có 7 điểm và đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Brighton đang chơi tốt từ đầu mùa 2026-2027.

“Chim mòng biển” khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng 4-0 trước Aston Villa, sau đó thua Chelsea và hòa Leeds. Ở vòng đấu gần nhất, Brighton thắng đậm Coventry City 5-0 trên sân khách.

Điểm mạnh nhất của Brighton ở mùa giải này nằm ở hàng công đang có phong độ rất cao khi ghi tới 13 bàn, đây cũng là thành tích tốt nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Dưới thời HLV Hurzeler, Brighton Brighton thường chủ động đẩy đội hình lên cao, pressing ngay từ phần sân đối phương và nhanh chóng đưa bóng sang hai biên hoặc đánh thẳng vào trung lộ của đối phương khi giành lại quyền kiểm soát.

Những cầu thủ trẻ giàu tốc độ giúp Brighton có khả năng chuyển trạng thái khá nhanh. Malick Yalcouye, Diego Gomez hay Charalampos Kostoulas đều có thể tạo đột biến khi được chơi gần vòng cấm.

Giữa tuần này, Brighton có chuyến làm khách trên sân Old Trafford tại Cúp Liên đoàn trước Man United. Chỉ sau 10 phút bóng lăn họ đã bị đội chủ nhà dẫn trước tới 2 bàn.

Nhưng với sự bản lĩnh cùng tinh thần quyết tâm, các học trò của HLV Hurzeler đã có màn ngược dòng khó tin để giành chiến thắng 3-2 trước Man United.

Dù vậy, cách chơi tấn công này của Brighton cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là trước những đối thủ sở hữu khả năng pressing mạnh ở khu vực giữa sân và triển khai bóng nhanh.

Trong cuộc tiếp đón Arsenal ở vòng 5 Ngoại hạng Anh, Brighton sẽ không có lực lượng tốt nhất khi Kaoru Mitoma, Yankuba Minteh, Jack Hinshelwood, Mats Wieffer và Stefanos Tzimas vẫn đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Dù đang có ưu thế sân nhà cùng phong độ tốt từ đầu mùa, nhưng trước đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn, Brighton có lẽ chỉ hướng đến mục tiêu 1 điểm.

Arsenal hướng tới chiến thắng thứ năm liên tiếp

Ở phần sân đối diện, Arsenal đang có những màn trình diễn gần như hoàn hảo trong giai đoạn đầu mùa 2026-2027.

Đội bóng của HLV Mikel Arteta toàn thắng cả 4 vòng đầu tiên của Ngoại hạng Anh, giành 12 điểm tuyệt đối và dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong hành trình ấy, họ lần lượt vượt qua Coventry City, Aston Villa, Chelsea và Sunderland.

Arsenal đang toàn thắng tại Ngoại hạng Anh 2026-2027 (Ảnh: Premier League).

Nhìn rộng hơn một chút, Arsenal đang có mạch 7 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Gần nhất, dù chỉ tung ra sân đội hình dự bị nhưng họ vẫn có chiến thắng 4-2 trước Ipswich Town tại Cúp Liên đoàn.

Hàng công của Pháo thủ mùa này vẫn đang chơi khá tốt khi có đến 16 lần xé lưới đối thủ trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Không chỉ thế, trong chuỗi trận này họ cũng mới chỉ phải nhận 3 bàn thua.

Dưới thời HLV Arteta, Arsenal từng được biết đến là đội bóng có cách chơi tấn công đẹp mắt bậc nhất tại châu Âu. Nhưng trong những mùa giải gần đây, họ đang tập trung nhiều hơn cho khâu tổ chức phòng ngự.

Do đó, trong nhiều trận đấu, Arsenal sẵn sàng nhường kiểm soát bóng cho đối thủ hoặc chủ động lùi sâu đội hình khi đã tạo ra được cách biệt an toàn.

Đây là cách chơi hoàn toàn hợp lý, bởi lẽ đây là mùa giải Arsenal sẽ phải cạnh tranh trên nhiều đấu trường.

Trở lại trận đấu với Brighton, Arsenal đang được đánh giá cao hơn về khả năng chiến thắng. Nhưng như đã nói, đối thủ của họ đang chơi rất tốt trong thời gian gần đây và còn có ưu thế được thi đấu trên sân Amex.

Nhưng nếu chơi đúng khả năng và biết cách hạn chế sức mạnh của đối phương, Declan Rice cùng đồng đội hoàn toàn có thể lấy trọn 3 điểm.

Dự đoán kết quả Brighton 1-2 Arsenal. Đội hình dự kiến Brighton vs Arsenal: Brighton: Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Vuskovic, Boscagli; Ayari, Gross; De Cuyper, Yalcouye, Diego Gomez; Kostoulas. Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Bruno Guimaraes, Rice, Odegaard; Saka, Havertz, Tzolis.