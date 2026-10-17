Nhận định Brentford vs Liverpool, 21h00 ngày 17/10: 'The Kop' trút giận

Nhận định trước trận Brentford vs Liverpool

Brentford thể hiện phong độ ổn định dưới thời HLV Keith Andrews. Đội bóng thành London xếp thứ tư trên bảng xếp hạng và duy trì thành tích bất bại sau 6 vòng đấu. Họ cùng Man City và Everton tạo thành nhóm ba đội chưa nếm mùi thất bại tại Premier League mùa này. Cuối tuần trước, Brentford xuất sắc gỡ hòa 2-2 trên sân của Aston Villa. Kết quả trước Villa phản ánh sự lỳ lợm của "Bầy ong" trong tham vọng cạnh tranh tấm vé dự cúp châu Âu.

Sân nhà Gtech Community mang lại điểm tựa cực lớn cho thầy trò HLV Andrews. Brentford nối dài chuỗi trận bất bại trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh lên con số 8 (thắng 3, hòa 5). Mới ba tuần trước, họ từng đè bẹp Chelsea 3-0 ngay tại bản doanh. Lối chơi pressing tầm cao và các mảng miếng phản công sắc bén giúp Brentford biến sân nhà thành một pháo đài thực sự.

Bên kia chiến tuyến, Liverpool trải qua một tuần thi đấu nhiều cảm xúc. Đội bóng vùng Merseyside vừa vùi dập LASK Linz 6-3 tại đấu trường Champions League. Tân binh Bradley Barcola tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp. Sau đó, Ronald Araujo, Jeremie Frimpong và Lewis Koumas cùng nhau lập công giúp Liverpool dập tắt hoàn toàn ý đồ lội ngược dòng của đối thủ.

Dẫu vậy, phong độ tại giải quốc nội của Liverpool lại bộc lộ vấn đề. Cuối tuần qua, họ gục ngã 0-3 trước Man City ngay tại Anfield. Thất bại này trực tiếp chấm dứt chuỗi 23 trận bất bại tại Premier League của HLV Andoni Iraola. Hiện tại, Liverpool xếp thứ 9, kém Brentford đúng một điểm. Thầy trò HLV Iraola buộc phải giành trọn 3 điểm ở trận đấu này nếu muốn vượt mặt chính đối thủ và thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

Liverpool thua cay đắng Man City ở vòng trước.

Phong độ, lịch sử đối đầu Brentford vs Liverpool

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy Brentford luôn tạo ra vô vàn khó khăn cho Liverpool. Mùa giải trước, "Bầy ong" giành tới 4 điểm trước đại diện vùng Merseyside. Họ đánh bại Liverpool 3-2 trên sân nhà Gtech Community và buộc đối thủ phải chia điểm 1-1 tại Anfield.

HLV Andoni Iraola cũng đối mặt với thành tích cá nhân buồn tẻ trước Brentford. Chiến lược gia người Tây Ban Nha trải qua 7 trận đụng độ đội bóng này nhưng chưa từng giành chiến thắng (hòa 5, thua 2). Xét trong cả sự nghiệp cầm quân, Brentford cùng West Ham chính là hai đối thủ khiến HLV 44 tuổi này bất lực nhiều nhất.

Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến Brentford vs Liverpool

HLV Keith Andrews chờ đợi kết quả kiểm tra y tế của Kevin Schade và Jannik Schuster. Hai cầu thủ này rời sân sớm ở trận gặp Aston Villa do chấn thương nhưng đã xỏ giày tập luyện trở lại. Mikkel Damsgaard và Nathan Collins bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Josh Dasilva, Antoni Milambo và Kaye Furo vắng mặt dài hạn. Nếu Schade không kịp bình phục, Dango Ouattara sẽ trám vào hành lang trái. Ở trung tâm hàng tiền vệ, Mathias Jensen sẵn sàng tái xuất để sát cánh cùng Yehor Yarmolyuk và Vitaly Janelt.

Về phía Liverpool, tấm thẻ đỏ trước Man City tước đi quyền thi đấu của Ryan Gravenberch. Danh sách bệnh binh của đội khách vẫn điểm tên Hugo Ekitike, Conor Bradley và Giovanni Leoni. Bộ ba Dominik Szoboszlai, Alexander Isak và Cody Gakpo khó lòng đá chính dù đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục.

Sự thiếu hụt nhân sự buộc HLV Iraola phải xáo trộn đội hình. Victor Munoz và Rio Ngumoha cạnh tranh gắt gao suất đá chính bên hành lang phải. Đáng chú ý, tài năng trẻ 19 tuổi Trey Nyoni đứng trước cơ hội đá chính trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh. Anh nhiều khả năng hợp cùng Alexis Mac Allister tạo thành bộ đôi quán xuyến khu trung tuyến của đội khách.

Đội hình dự kiến 2 CLB.

Dự đoán tỷ số: Brentford 0-1 Liverpool.