Nhận định Bournemouth vs Liverpool (20h ngày 20/9), vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026-2027

Bournemouth tự tin làm khó Liverpool

Bournemouth bước vào cuộc tiếp đón Liverpool trong tâm trạng khá hưng phấn, dù vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Sau 4 vòng đấu, đội bóng của HLV Marco Rose mới giành được 3 điểm khi thua 1-2 trước Man City, sau đó liên tiếp hòa Everton, Newcastle và Brentford.

Bournemouth liệu có thể tạo ra bất ngờ cho Liverpool?

Nhìn vào những màn trình diễn của Bournemouth đến lúc này có thể thấy họ không phải đội bóng yếu. Ngược lại, có thời điểm họ chơi rất hay và áp đảo các đối thủ nhờ khả năng pressing cùng sự linh hoạt của hàng công.

Tuy nhiên, vấn đề là Bournemouth không duy trì được sự tập trung trong thời gian dài và thường có những thời điểm bị chùng xuống. Trong khi đó, các đối thủ của họ lại rất biết cách tận dụng cơ hội này để ghi bàn.

Trái ngược với màn thể hiện chưa tốt tại Ngoại hạng Anh, đội chủ sân Vitality lại đang chơi khá ấn tượng ở đấu trường cúp. Cụ thể, họ thắng Lincoln City 4-0 tại Cúp Liên đoàn trước khi vượt qua Real Sociedad với tỷ số 2-1 ở Europa League.

Tính trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Bournemouth bất bại với 2 chiến thắng và 3 trận hòa, ghi tổng cộng 11 bàn.

Với những gì đang thể hiện trong thời gian gần đây, Bournemouth có lý do để tự tin khi tiếp đón Liverpool ở vòng 5 Ngoại hạng Anh.

Nhưng vấn đề đang khiến HLV Marco Rose đau đầu là thể lực của các cầu thủ khi họ phải chinh chiến trên nhiều đấu trường. Trong khi đó, lực lượng của Bournemouth cũng khá mỏng và khó có thể xoay vòng cầu thủ.

Về lực lượng, Bournemouth sẽ thiếu Amine Adli, Julian Araujo, Junior Kroupi và Veljko Milosavljevic trong cuộc tiếp đón Liverpool vì chấn thương.

Liverpool hướng tới 3 điểm

Bên kia sân, Liverpool tiếp tục có một kỳ chuyển nhượng bận rộn khi họ chi ra số tiền rất lớn để bổ sung các tân binh. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, màn trình diễn của đội bóng thành phố Cảng vẫn chưa thực sự thuyết phục.

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Sau 4 trận tại Ngoại hạng Anh, Liverpool mới chỉ tích lũy được 6 điểm nhờ 1 trận thắng và 3 kết quả hòa. Thành tích này chưa tương xứng với một đội bóng đang được đầu tư mạnh tay và đặt mục tiêu vô địch như Liverpool.

Điểm tích cực là phong độ của Liverpool trên các đấu trường khác đang được cải thiện. Đội bóng của HLV Andoni Iraola lần lượt vượt qua Atletico Madrid 2-1 tại Champions League và thắng Tottenham 3-1 ở Cúp Liên đoàn.

Những kết quả tích cực đó sẽ là nguồn động lực để The Kop tự tin hơn khi hành quân đến sân của Bournemouth.

Dưới thời HLV Iraola, Liverpool vẫn đang chơi thứ bóng đá tấn công đa dạng. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của họ hoạt động chưa thực sự hiệu quả và đôi lúc mắc lỗi dẫn đến bàn thua.

Tại vòng 5, đội bóng vùng Merseyside hứa hẹn sẽ có trận đấu khó khăn trước Bournemouth. Trong lần gần nhất hành quân tới Vitality, họ đã phải nhận thất bại 2-3.

Về mặt cá nhân, trận đấu này có ý nghĩa đặc biệt với HLV Iraola khi đây là lần đầu ông trở lại Vitality kể từ sau khi chia tay Bournemouth. Đồng thời, việc hiểu rõ các học trò cũ cũng như lối chơi của đội bóng này cũng mang đến lợi thế cho nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Về tổng quan, Liverpool đang là đội được đánh giá cao hơn nhờ dàn nhân sự chất lượng cũng như sự áp đảo trong quá khứ. Tuy nhiên, tình hình lúc này đã có sự thay đổi và The Reds hoàn toàn có thể mất điểm nếu thi đấu không tập trung.

Dự đoán kết quả Bournemouth 1-2 Liverpool. Đội hình dự kiến: Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Antonio Silva, Truffert; Scott, Adams; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson. Liverpool: Alisson; Ronald Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Gakpo, Wirtz, Barcola; Isak.