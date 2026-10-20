Nhận định bóng đá Wolves vs Portsmouth: Fer López tìm chiến thắng, Molineux chờ phá dớp 16 năm

Thông tin trận đấu Wolves vs Portsmouth hôm nay 21/10/2026

Nhận định thắng thua giữa Wolves vs Portsmouth

Wolves trở lại sân Molineux với mục tiêu giành chiến thắng thứ hai liên tiếp sau khi vượt qua Burnley 2-1 ở vòng đấu gần nhất. Đoàn quân của HLV César Peixoto đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Championship với 17 điểm sau 10 trận. Nếu giành trọn 3 điểm ở cuộc tiếp đón Portsmouth, đội bóng có biệt danh Bầy sói sẽ cải thiện đáng kể vị trí và tiến gần hơn đến nhóm cạnh tranh suất thăng hạng trực tiếp.

Chiến thắng trên sân Burnley mang ý nghĩa quan trọng đối với Wolves, nhất là khi đội bóng này vừa trải qua hai thất bại liên tiếp trước Middlesbrough và Bolton. Dù bị Jamie Vardy đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước, Wolves vẫn thể hiện tinh thần thi đấu tích cực để tạo ra màn ngược dòng. Fer López ghi bàn quân bình tỷ số trước khi Tawanda Chirewa lập công trong hiệp hai, giúp đội khách giành trọn 3 điểm tại Turf Moor.

Fer López đang trở thành một trong những nhân tố đáng chú ý nhất trên hàng công Wolves. Tiền vệ tấn công người Tây Ban Nha đã có 5 bàn thắng tại Championship mùa này, cho thấy khả năng xâm nhập vòng cấm và tận dụng cơ hội khá hiệu quả. Bên cạnh đó, sự cơ động của Matheus Mané cùng Rafiki Saïd có thể giúp đội chủ nhà triển khai những pha tấn công đa dạng, đặc biệt khi đối phương bố trí nhiều cầu thủ phòng ngự ở khu vực trung tâm.

Tuy nhiên, phong độ sân nhà của Wolves vẫn đặt ra không ít dấu hỏi. Trong trận đấu gần nhất tại Molineux, đội bóng của César Peixoto nhận thất bại 1-3 trước Bolton Wanderers, dù kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra số lượng cơ hội đáng kể. Việc không tận dụng tốt những tình huống tấn công, đồng thời thiếu tập trung khi phòng ngự, khiến Wolves phải trả giá trước đối thủ có khả năng chuyển trạng thái hiệu quả.

Ở tuyến giữa, André và Marshall Munetsi có thể giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng. André sở hữu khả năng thu hồi bóng và phân phối tương đối tốt, trong khi Munetsi mang đến nền tảng thể lực cùng khả năng tranh chấp. Nếu hai cầu thủ này kiểm soát được khu vực trung tâm, Wolves có thể hạn chế những đợt phản công của Portsmouth và tạo điều kiện để Fer López hoạt động gần khung thành đối phương hơn.

Phía đối diện, Portsmouth cũng đang có phong độ tích cực với hai chiến thắng liên tiếp tại Championship. Sau thất bại trong trận derby trước Southampton, đoàn quân của HLV John Mousinho nhanh chóng tìm lại sự tự tin bằng màn vượt qua Sheffield United 3-2, trước khi đánh bại Norwich City 1-0 trên sân khách. Những kết quả này giúp đội bóng có biệt danh Pompey cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và bước vào chuyến làm khách tại Molineux với tinh thần tương đối tốt.

Chiến thắng trước Norwich đặc biệt đáng chú ý bởi Portsmouth không thường xuyên giành được kết quả thuận lợi trên sân khách mùa này. Marko Milovanović là người ghi bàn quyết định, giúp đại diện miền Nam nước Anh lần đầu thắng trên sân đối phương kể từ tháng 8. Khả năng duy trì cự ly phòng ngự và tận dụng cơ hội trong thế trận giằng co là những điểm tích cực mà Portsmouth có thể tiếp tục phát huy trước Wolves.

Dù vậy, những khó khăn về lực lượng đang ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tổ chức lối chơi của đội khách. Portsmouth thiếu nhiều cầu thủ quan trọng vì chấn thương, đặc biệt ở hàng công. Việc Colby Bishop chưa chắc ra sân, trong khi Keshi Anderson phải nghỉ thi đấu dài hạn, khiến HLV Mousinho không có nhiều lựa chọn để thay đổi thế trận nếu đội bóng gặp bất lợi.

Sự thiếu hụt nhân sự có thể buộc Portsmouth lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn. Đội khách nhiều khả năng ưu tiên giữ đội hình thấp, tăng cường khả năng tranh chấp ở tuyến giữa và chờ đợi cơ hội từ những đường chuyền nhanh lên phía trước. Tuy nhiên, nếu phải phòng ngự liên tục trong thời gian dài, Portsmouth sẽ đối mặt với sức ép lớn từ các cầu thủ tấn công giàu tốc độ của Wolves.

Điểm nóng đáng chú ý nằm ở cách hai đội khai thác hành lang cánh. Wolves có thể sử dụng Matheus Mané và Rafiki Saïd để kéo giãn hàng phòng ngự Portsmouth, tạo khoảng trống cho Fer López hoặc tiền đạo cắm xâm nhập vòng cấm. Ngược lại, đội khách cần tận dụng khả năng tranh chấp của Marlon Pack và Ebou Adams nhằm hạn chế những đường chuyền hướng vào khu vực trung tâm.

Lịch sử đối đầu cũng mang đến một thử thách đáng chú ý cho Wolves. Bầy sói chưa giành được chiến thắng trong 6 lần chạm trán Portsmouth gần nhất, kể từ chiến thắng 3-2 trên sân khách vào tháng 1/2002. Đặc biệt, Portsmouth vẫn duy trì thành tích bất bại trong 6 chuyến làm khách gần nhất tại Molineux, cho thấy đội bóng này từng nhiều lần gây khó khăn cho Wolves ngay trên sân đối phương.

Về thế trận, Wolves được kỳ vọng chủ động kiểm soát bóng và gây sức ép ngay từ những phút đầu tiên. Portsmouth có thể lựa chọn cách chơi chắc chắn, chờ đợi cơ hội phản công khi đối thủ dâng cao đội hình. Nếu Fer López cùng các đồng đội tận dụng tốt những tình huống tạo ra, đội chủ nhà có nhiều khả năng khai thông thế bế tắc và giành lợi thế.

Xét tổng thể, Wolves được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình, lợi thế sân Molineux và khả năng tổ chức tấn công đa dạng. Portsmouth vẫn đủ sức gây khó khăn bằng sự kỷ luật và tinh thần thi đấu tích cực, nhưng những tổn thất về lực lượng khiến cơ hội giành chiến thắng trên sân khách trở nên hạn chế. Đây là thời điểm thuận lợi để Wolves tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trước đối thủ sau nhiều năm chờ đợi.

Dự đoán số bàn thắng Wolves vs Portsmouth

Wolves đang cho thấy khả năng tấn công tương đối tích cực khi ghi 2 bàn trong chiến thắng trước Burnley. Tuy nhiên, hàng phòng ngự chưa thực sự chắc chắn, đặc biệt sau thất bại 1-3 trước Bolton tại Molineux. Trong hai trận gần nhất, Bầy sói ghi 3 bàn và nhận 4 bàn thua, cho thấy khả năng duy trì sự cân bằng vẫn cần được cải thiện.

Ở phía đối diện, Portsmouth ghi 4 bàn trong hai trận gần nhất tại Championship, đồng thời nhận 2 bàn thua. Đại diện miền Nam nước Anh không sở hữu hàng công quá nổi bật, nhưng vẫn có khả năng tạo ra khác biệt từ những tình huống tấn công trực diện hoặc các pha phối hợp nhanh khi đối phương để lộ khoảng trống.

Xét về lịch sử đối đầu, hai cuộc chạm trán gần nhất giữa Wolves và Portsmouth đều có không quá 4 bàn thắng. Trong đó, Portsmouth từng giành chiến thắng 3-1 trên sân nhà năm 2010 và đánh bại Wolves 1-0 tại Molineux năm 2009.

Với lợi thế sân nhà, Wolves nhiều khả năng chủ động tìm kiếm bàn thắng, trong khi Portsmouth vẫn có thể gây nguy hiểm bằng những pha phản công. Kịch bản trận đấu xuất hiện khoảng 2 đến 3 bàn thắng là tương đối hợp lý.

Dự đoán: 3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Wolves vs Portsmouth

Wolves tiếp tục thiếu Raúl Jiménez do chấn thương đầu gối và dự kiến phải nghỉ thi đấu dài hạn. Rodrigo Gomes chưa bình phục chấn thương mắt cá, trong khi Boubacar Traoré và Bertrand Traoré cũng chưa sẵn sàng trở lại. Adam Armstrong gặp vấn đề ở lưng và bỏ lỡ trận thắng Burnley, nhưng vẫn có khả năng góp mặt nếu đáp ứng yêu cầu thể lực.

Portsmouth đối diện nhiều tổn thất hơn khi Connor Ogilvie, Conor Shaughnessy, Benjamin Arthur, Mark Kosznovszky, John Swift, Luke Brooke-Smith, Franco Umeh và Thomas Waddingham nằm trong danh sách chấn thương. Keshi Anderson cũng phải nghỉ thi đấu nhiều tuần do vấn đề gân kheo, trong khi Colby Bishop chưa chắc ra sân vì chấn thương đầu gối.

Phong độ gần đây của Wolves vs Portsmouth

Wolves thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Dù phong độ chưa thực sự thuyết phục, chiến thắng trước Burnley cho thấy đội bóng của César Peixoto vẫn sở hữu khả năng tạo ra khác biệt khi các cầu thủ tấn công duy trì được sự hiệu quả.

Portsmouth thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần đây tại Championship. Sau thất bại 0-1 trước Southampton, đoàn quân của HLV John Mousinho nhanh chóng trở lại với hai chiến thắng liên tiếp. Đây là nền tảng giúp đội khách tự tin hơn trước chuyến hành quân đến Molineux.

Kết quả đối đầu Wolves vs Portsmouth gần nhất

Wolves và Portsmouth có lịch sử đối đầu khá lâu dài tại các giải đấu Anh. Tuy nhiên, hai đội đã không gặp nhau trong 16 năm trước cuộc tái đấu tại Championship 2026/27.

Dữ liệu đối đầu cho thấy Portsmouth từng tạo ra không ít khó khăn cho Wolves. Trong 4 cuộc chạm trán gần nhất, đội bóng miền Nam nước Anh thắng 2 và hòa 2, đồng thời giữ sạch lưới 3 trận.

Đặc biệt, lần gần nhất Portsmouth hành quân đến Molineux vào tháng 10/2009, đội khách đã giành chiến thắng 1-0. Việc chưa thể đánh bại đối thủ trong thời gian dài khiến cuộc tái đấu trở thành cơ hội để Wolves chấm dứt thành tích đối đầu bất lợi.

Đội hình xuất phát Wolves vs Portsmouth dự kiến

Đội hình Wolves dự kiến theo sơ đồ 4-2-3-1

José Sá; Tchatchoua, Djiga, Toti, Konan; Munetsi, André; Matheus Mané, Fer López, Rafiki Saïd; Sean Neave.

Phương án khác: Adam Armstrong có thể trở lại vị trí trung phong nếu bình phục chấn thương lưng. Khi đó, Sean Neave có thể chuyển sang băng ghế dự bị, còn Fer López tiếp tục đảm nhiệm vai trò tổ chức tấn công ngay phía sau tiền đạo cắm. Tawanda Chirewa cũng là lựa chọn đáng chú ý sau bàn thắng quyết định trước Burnley.

Đội hình Portsmouth dự kiến theo sơ đồ 4-2-3-1

Nicolas Schmid; Zak Swanson, Regan Poole, M. Dia, Meghoma; Ebou Adams, Marlon Pack; Abdoulaye Kamara, Adrian Segečić, Kavuma-McQueen; Marezi.

Phương án khác: Portsmouth có thể tăng cường nhân sự ở tuyến giữa để hạn chế khả năng phối hợp của Wolves. Nếu Colby Bishop đủ thể lực, tiền đạo này sẽ mang đến thêm lựa chọn trên hàng công, đặc biệt trong những tình huống cần tranh chấp và giữ bóng ở phần sân đối phương.

Thống kê đáng chú ý Wolves vs Portsmouth

Nếu giành chiến thắng ở trận đá bù, Wolves sẽ có cơ hội vươn lên vị trí thứ 5 và thu hẹp khoảng cách với nhóm cạnh tranh suất thăng hạng trực tiếp. Trong khi đó, Portsmouth đang nỗ lực cải thiện thành tích sân khách sau khi giành chiến thắng trước Norwich ở vòng đấu gần nhất.

Dự đoán tỷ số Wolves vs Portsmouth

Wolves có lợi thế sân nhà cùng những phương án tấn công đáng chú ý như Fer López, Matheus Mané và Rafiki Saïd. Nếu tuyến giữa kiểm soát tốt thế trận, Bầy sói có thể duy trì sức ép và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành Portsmouth.

Đội khách đang có phong độ tích cực và sở hữu khả năng phòng ngự tương đối kỷ luật. Tuy nhiên, những tổn thất về lực lượng khiến HLV John Mousinho gặp khó khăn trong việc duy trì sức tấn công, đặc biệt khi Portsmouth phải chống đỡ sức ép liên tục tại Molineux.

Dù lịch sử đối đầu đang nghiêng về Portsmouth, Wolves vẫn được đánh giá cao hơn ở thời điểm hiện tại. Với quyết tâm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng cùng sự tự tin sau chiến thắng trước Burnley, đội chủ nhà có nhiều cơ hội chấm dứt chuỗi trận không thắng đối thủ kéo dài từ năm 2002.

Dự đoán: Wolves 2-1 Portsmouth.