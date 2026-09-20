Nhận định bóng đá Villarreal vs Levante: Gerard Moreno và nhiệm vụ kéo 'Tàu ngầm vàng' khỏi đà sa sút

Nhận định trận đấu Villarreal vs Levante

Villarreal khởi đầu mùa giải không tốt khi mới có 5 điểm sau 6 vòng, trong đó vấn đề lớn nhất nằm ở hàng phòng ngự.

Hai thất bại liên tiếp trên sân nhà càng khiến áp lực tăng lên. Villarreal vẫn tạo được cơ hội và có những thời điểm kiểm soát bóng tốt, nhưng khả năng bảo vệ lợi thế chưa mang lại sự an tâm.

Gerard Moreno cùng Georges Mikautadze có thể giúp chủ nhà tạo ra nhiều phương án trong vòng cấm. Nicolas Pépé và Tajon Buchanan lại mang đến tốc độ ở hai biên.

Levante cũng chưa thực sự ổn định nhưng đã cho thấy họ có thể rất nguy hiểm khi được chơi trong không gian. Chiến thắng đậm trước Real Betis là minh chứng rõ nhất cho khả năng phản công của đội khách.

Chính vì thế, Villarreal phải cân bằng giữa việc đẩy cao đội hình và bảo vệ khoảng trống phía sau.

Nếu chủ nhà để trận đấu chuyển thành màn ăn miếng trả miếng liên tục, Levante hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ.

Lịch thi đấu của Báo Lâm Đồng xác nhận Villarreal tiếp Levante tại Estadio de la Cerámica trong vòng 7.

Dự đoán số bàn thắng trận đấu Villarreal vs Levante

Hai đội đều có hàng thủ nhận khá nhiều bàn trong giai đoạn đầu mùa. Khả năng phản công của Levante cũng khiến Villarreal khó giữ thế trận một chiều.

Dự đoán: 3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng trận đấu Villarreal vs Levante

Villarreal: Foyth vắng mặt.

Levante: Etta Eyong và Primo không thi đấu.

Đội hình dự kiến trận đấu Villarreal vs Levante

Villarreal: Gulácsi; Mouriño, Carlos Romero, Pape Gueye, Pau Navarro; Renato Veiga, Comesaña; Pépé, Buchanan; Mikautadze, Gerard Moreno.

Levante: Ryan; Nacho Pérez, Manu Sánchez, Oriol Rey, De la Fuente, Mandi; Brugué, Olasagasti, Bardeli, Thiago Fernández; Iván Romero.

Dự đoán tỷ số trận đấu Villarreal vs Levante

Villarreal chưa tạo được sự ổn định nhưng lợi thế sân nhà và số lượng phương án tấn công vẫn mang đến đôi chút khác biệt.

Dự đoán: Villarreal 2-1 Levante.