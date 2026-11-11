Nhận định bóng đá Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa, 19h00 ngày 11/11: Thắng để tìm thêm nhân tố mới

Ảnh minh họa (AI).

Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam chưa có kết quả như mong đợi tại FIFA ASEAN Cup, với những thất bại trước Thái Lan và Malaysia. Vì vậy, chiến thắng ở trận đấu trên sân Thiên Trường có ý nghĩa thiết thực, giúp đội bóng tìm lại sự tự tin trước cuộc đối đầu Kyrgyzstan.

Tuyển Việt Nam không có đội hình mạnh nhất. Một số trụ cột như Quang Hải, Hoàng Đức, Xuân Son và Hoàng Hên vắng mặt vì chấn thương; nhiều cầu thủ khác cũng không được triệu tập sau quãng thời gian thi đấu với mật độ dày. Trong bối cảnh đó, HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho những gương mặt mới như Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Quang Vinh, Phạm Minh Phúc và Olaha Mạnh Đức.

Đây là dịp để các cầu thủ chứng minh khả năng ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Những màn thể hiện trong màu áo CLB hay các đội trẻ chưa đủ để khẳng định họ có thể đáp ứng yêu cầu quốc tế. HLV Kim Sang Sik cần có cơ sở đánh giá rõ hơn về năng lực, khả năng hòa nhập và mức độ phù hợp chiến thuật của từng cầu thủ. Với các gương mặt mới, thời gian thi đấu đủ để thể hiện cũng là yếu tố quan trọng.

Đài Bắc Trung Hoa hiện đứng thứ 176 trên bảng xếp hạng FIFA, kém Việt Nam 77 bậc. Đội khách thiếu hậu vệ Wang Ruei và tiền vệ Emilio Estevez, đồng thời có một số cầu thủ giàu kinh nghiệm như Chen Po Liang, Wu Chun Ching và Chen Hao Wei. Trong lịch sử đối đầu, hai đội đã gặp nhau bốn lần; ở ba trận trong hơn chục năm gần đây, Việt Nam thắng hai trận nhưng đều để thủng lưới.

Lịch thi đấu giao hữu quốc tế của ĐT Việt Nam trong tháng 11.

Dù được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, tuyển Việt Nam vẫn cần thể hiện sự chủ động, tổ chức tốt và tạo được sự gắn kết giữa các cầu thủ mới với những gương mặt giàu kinh nghiệm. Chiến thắng là mục tiêu trước mắt, còn việc tìm thêm nhân tố đủ sức chia sẻ trách nhiệm với các trụ cột sẽ giúp đội tuyển có thêm lựa chọn cho chặng đường sắp tới.

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Trung Kiên, Chí Khải, Thành Chung, Tuấn Tài, Ngọc Sơn, Quốc Cường, Minh Khoa, Văn Khang, Olaha Mạnh Đức, Việt Cường, Đình Bắc.

Đài Bắc Trung Hoa: Jacobs Odo, Hsu Jason, Huang Chun-Lin, Tu Shao-Chieh, Lai Wei, Wang Yi-You, Tsai Meng-Cheng, Chang Tai-Yuan, Lai Yi-Chiao, Chen Hao-Wei, Chen Chin-Yang

Dự đoán: Việt Nam 3-1 Đài Bắc Trung Hoa.