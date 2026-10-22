Nhận định bóng đá Valencia vs Villarreal: Gerard Moreno tìm cơ hội nhấn chìm Mestalla

Thông tin trận đấu Valencia vs Villarreal hôm nay 25/10/2026

Nhận định thắng thua giữa Valencia vs Villarreal

Valencia bước vào cuộc tiếp đón Villarreal trong bối cảnh phong độ tại LaLiga 2026/27 chưa mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Sau 9 vòng đấu, đội chủ sân Mestalla mới giành được 6 điểm, tạm đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng. Thành tích này khiến Valencia phải đối mặt với áp lực lớn trong cuộc cạnh tranh trụ hạng ngay từ giai đoạn đầu mùa giải.

Vấn đề đáng lo ngại nhất của Valencia nằm ở sự thiếu cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Đội bóng này mới ghi được 6 bàn thắng sau 9 vòng đấu, trung bình 0,67 bàn/trận, nhưng đã để thủng lưới tới 15 lần. Việc không tạo ra đủ cơ hội nguy hiểm khiến Valencia gặp khó khăn trong những trận đấu phải chủ động tìm kiếm bàn thắng.

Phong độ gần đây cũng chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt. Trong 5 trận gần nhất tại LaLiga, Valencia chỉ giành một chiến thắng, hòa hai và nhận hai thất bại. Đặc biệt, những trận đấu có ít bàn thắng phản ánh cách tiếp cận thận trọng của đội bóng, nhưng khả năng phòng ngự tốt hơn chưa đi kèm với hiệu quả tấn công cần thiết.

Dù vậy, Mestalla vẫn là điểm tựa quan trọng giúp Valencia tự tin trước màn tiếp đón Villarreal. Sự cổ vũ của khán giả nhà có thể tạo thêm động lực cho các cầu thủ, nhất là khi đội bóng đang rất cần điểm số để cải thiện vị trí. Tuy nhiên, nếu không gia tăng khả năng tận dụng cơ hội, lợi thế sân nhà khó đủ giúp Valencia giành chiến thắng.

Ở phía đối diện, Villarreal cũng chưa đạt được phong độ ổn định như kỳ vọng. Sau 9 vòng đấu, Tàu ngầm vàng giành 9 điểm và đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, so với Valencia, đội khách đang sở hữu hàng công hiệu quả hơn với 13 bàn thắng, đạt trung bình 1,44 bàn/trận.

Chiến thắng 3-1 trước Napoli tại Champions League cho thấy Villarreal vẫn có khả năng tạo ra những màn trình diễn chất lượng khi các cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất. Đội bóng áo vàng sở hữu những nhân tố có thể tạo đột biến như Gerard Moreno, Alberto Moleiro và Georges Mikautadze. Khả năng phối hợp ở tốc độ cao cùng sự linh hoạt trong di chuyển giúp Villarreal có nhiều phương án khai thác hàng phòng ngự đối phương.

Gerard Moreno được kỳ vọng sẽ giữ vai trò quan trọng trên hàng công đội khách. Kinh nghiệm, khả năng chọn vị trí và xử lý bóng trong phạm vi hẹp của tiền đạo này có thể mang đến khác biệt trước một Valencia thường xuyên bộc lộ những khoảng trống ở tuyến dưới.

Không chỉ nhỉnh hơn về hiệu quả ghi bàn, Villarreal còn sở hữu thành tích đối đầu thuận lợi. Trong 5 lần chạm trán gần nhất tại LaLiga, Tàu ngầm vàng bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý, hai cuộc đối đầu gần nhất đều kết thúc với chiến thắng dành cho Villarreal.

Về thế trận, Valencia có thể lựa chọn lối chơi thận trọng nhằm hạn chế khả năng tấn công của đội khách. Trong khi đó, Villarreal nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng, tổ chức những pha phối hợp từ tuyến giữa và khai thác khoảng trống ở hai hành lang. Nếu Valencia tiếp tục gặp khó khăn trong khâu ghi bàn, đội chủ nhà có thể phải chịu sức ép lớn khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định.

Nhìn chung, Villarreal sở hữu nhiều lợi thế hơn nhờ chất lượng hàng công, phong độ gần đây và thành tích đối đầu. Valencia có thể tạo ra khó khăn bằng tinh thần thi đấu cùng lợi thế Mestalla, nhưng đội khách vẫn có cơ sở để hướng đến chiến thắng sát nút.

Dự đoán số bàn thắng Valencia vs Villarreal

Trong 5 trận gần nhất, Valencia ghi 5 bàn và nhận 6 bàn thua, trung bình mỗi trận có 2,2 bàn được ghi. Trong khi đó, Villarreal sở hữu hàng công hiệu quả hơn với 9 bàn thắng và chỉ nhận 4 bàn thua.

Đáng chú ý, 5 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội chỉ xuất hiện 10 bàn thắng, trung bình 2 bàn/trận. Những thống kê này cho thấy trận đấu có thể diễn ra với nhịp độ tương đối chặt chẽ, dù Villarreal vẫn là đội được kỳ vọng tạo ra nhiều cơ hội hơn.

Dự đoán: 2-3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Valencia vs Villarreal

Valencia: Diego López và Sergi Canós được báo cáo gặp chấn thương.

Villarreal: Nicolas Pépé nằm trong danh sách được báo cáo chấn thương. Tình trạng lực lượng cần được kiểm tra lại trước trận.

Phong độ gần đây của Valencia vs Villarreal

Valencia đang thiếu sự ổn định trên hàng công, trong khi Villarreal duy trì phong độ tốt hơn với 5 trận liên tiếp bất bại. Đây là lợi thế đáng kể của Tàu ngầm vàng trước chuyến làm khách tại Mestalla.

Kết quả đối đầu Valencia vs Villarreal gần nhất

Theo lịch sử đối đầu Valencia vs Villarreal, hai đội đã có 34 lần gặp nhau được ghi nhận từ năm 2010 đến 2026.

Dù Valencia nhỉnh hơn đôi chút về tổng số chiến thắng trong giai đoạn dài, Villarreal lại đang nắm ưu thế ở những cuộc chạm trán gần đây.

Đội hình xuất phát Valencia vs Villarreal dự kiến

Valencia dự kiến (4-2-3-1): Dimitrievski; Pablo Maffeo, César Tárrega, Justin de Haas, José Gayà; Pepelu, Guido Rodríguez; Dani Raba, Javi Guerra, Arnaut Danjuma; Hugo Duro.

Villarreal dự kiến (4-3-3): Gulácsi; Alex Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nathan Saliba, Pape Gueye, Santi Comesaña; Alberto Moleiro, Gerard Moreno, Georges Mikautadze.

Thống kê đáng chú ý Valencia vs Villarreal

Dự đoán tỷ số Valencia vs Villarreal

Valencia đang rất cần điểm để cải thiện vị trí nhưng hàng công chưa cho thấy khả năng tạo ra khác biệt thường xuyên. Ngược lại, Villarreal có nhiều phương án tấn công hơn và sở hữu thành tích đối đầu thuận lợi.

Nếu Gerard Moreno cùng các đồng đội duy trì được hiệu quả dứt điểm, Tàu ngầm vàng có cơ hội giành chiến thắng dù phải thi đấu trên sân khách.

Dự đoán: Valencia 1-2 Villarreal.