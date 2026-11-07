Nhận định bóng đá Valencia vs Real Madrid: Tiếp đà chiến thắng

Bộ khung tối ưu

“Đây là một trong những trận khó nhất La Liga”, Jose Mourinho thừa nhận khi Real Madrid chuẩn bị bước vào trận đấu vòng 12 với chủ nhà Valencia (3h ngày 8/11, giờ Hà Nội).

Mourinho tỏ ra dè chừng trước cuộc chiến ở Mestalla: “HLV của họ rất khó đối phó. Ông ấy dày dạn kinh nghiệm, biết mình muốn gì và có triết lý rõ ràng cho các đội bóng của mình. Trận này sẽ cực kỳ khó khăn. Tôi ‘sợ’ trận này. Sợ trong ngoặc kép thôi…”.

Real Madrid đang có phong độ rất tốt. Ảnh: RMCF

“Người đặc biệt” có lý do để thận trọng, và 'sợ' - như cách ông dùng từ. Real Madrid vừa trở về từ Athens sau trận thắng ngược AEK ở vòng phân hạng Champions League, và các cầu thủ buộc phải ở lại trung tâm huấn luyện Valdebebas.

Đêm Chủ nhật, Barcelona và Atletico Madrid đối đầu trên sân Metropolitano, nên ít nhất một trong hai đội sẽ mất điểm.

Với Mourinho, kịch bản có lợi nhất là cả hai cùng chia điểm, với điều kiện Real Madrid giành chiến thắng tại Mestalla, nơi họ thường gặp khó trong những năm gần đây.

Vì thế, HLV người Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ sử dụng bộ khung đã chơi tốt trong những trận gần đây, kể từ chiến thắng trước Barca ở trận Siêu kinh điển tại Camp Nou.

Đội hình xuất phát tại Mestalla có thể giống đội hình hôm đó, với Thibaut Courtois trở lại thay Lunin. Thủ môn người Ukraine đã bắt chính tối 25/10 khi đồng đội người Bỉ đang hồi phục sau một đợt cúm.

Ở trận Champions League giữa tuần, Mourinho đã cho 4 trụ cột nghỉ là Konate, Huijsen, Tchouameni và Guler. Hai người sau thậm chí không sang Hy Lạp. Cả 4 người đều có thể trở lại đội hình xuất phát. Konate và Huijsen sẽ thay Militao - Rudiger, cặp trung vệ đá chính trước AEK.

Tchouameni nhiều khả năng thế chỗ Camavinga, còn Arda Guler đảm nhiệm vị trí bên phải mà Yan Diomande đã chơi ở Athens. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà chuyển sang cánh trái khi Vinicius tiếp tục ngồi nhà vì án treo giò.

Nếu không có gì bất ngờ, Valverde sẽ trở lại vị trí hậu vệ phải. Jude Bellingham tiếp tục vai trò “số 10”, trong khi hàng công không thể thiếu Kylian Mbappe, người đã ghi 8 bàn trong 6 trận gần nhất.

Mourinho và Aguirre là hai HLV kỳ cựu tại La Liga. Ảnh: AS

Đối diện Mourinho là Javier Aguirre, người vừa giúp Valencia có chiến thắng thứ hai trong mùa giải ở La Liga giữa những hoàn cảnh khó khăn.

“Tôi là một tiền vệ ngổ ngáo… Tôi làm mọi thứ đúng mực, tôi chơi bóng, tôi lăn xả, tôi quát tháo với trọng tài”, nhà cầm quân người Mexico từng mô tả về sự nghiệp cầu thủ. Ông xây dựng các CLB trong sự nghiệp đúng với phong cách bản thân.

Nhiều thành viên Real Madrid hiện nay hiểu về phong cách ấy khi Aguirre còn dẫn Mallorca. Mourinho cũng hiểu rõ, khi họ là hai trong số các HLV kỳ cựu nhất La Liga hiện nay.

Lối đá quyết liệt của Valencia sẽ gây khó khăn cho Real Madrid. Dù vậy, với khả năng bùng nổ cuối trận, “Los Blancos” vẫn được đánh giá cao hơn.

Nhận định bóng đá Valencia vs Real Madrid:

Lực lượng:

Valencia: Sergi Canos, Diego Lopez, Otorbi, Van Oevelen chấn thương.

Real Madrid: Rodrygo, Mendy, Asencio chấn thương; Vinicius bị treo giò.

Đội hình dự kiến:

Valencia (5-3-2): Dimitrievski; Maffeo, Tarrega, Pepelu, Arnau Martinez, Gaya; Mayol, Guido Rodriguez, Javi Guerra; Danjuma, Sadiq.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella; Bernardo Silva, Tchouameni; Arda Guler, Bellingham, Diomande; Mbappe.

Dự đoán: Real Madrid thắng 3-1.