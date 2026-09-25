Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Quyết gây bất ngờ

U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với 1 thắng, 1 hòa và 1 thua, ghi 3 bàn và để thủng lưới 3 lần. Đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết là nhà vô địch U23 Hàn Quốc, HCV môn bóng đá nam Asiad 2022.

Tại vòng bảng, sau khi đánh bại U23 Qatar 4-1 ở trận ra quân, U23 Hàn Quốc tiếp tục thắng U23 Saudi Arabia 2-0 và đứng đầu bảng D. Đoàn quân của HLV Lee Min Sung kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng, ghi 6 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam từng gây bất ngờ khi đánh bại U23 Hàn Quốc trận tranh HCĐ (luân lưu), nhưng Asiad là một câu chuyện hoàn toàn khác. Trong khi các đối thủ chủ yếu cử đội hình trẻ tham dự Á vận hội, U23 Hàn Quốc có lực lượng mạnh nhất.

U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp U23 Hàn Quốc. Ảnh: Vietcontent.

Đội bóng xứ Kim Chi mang tới Nhật Bản 9 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu và 3 suất cầu thủ quá tuổi. Những cái tên đáng chú ý gồm Bae Jun Ho (Stoke City), Kim Ji Soo (Brentford), Yang Min Hyuk (Tottenham), Park Seung Soo (Newcastle United), Yang Hyun Jun (Celtic), Eom Ji Sung (Swansea City)...

Trong số này, Bae Jun Ho góp mặt trong danh sách tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2026 và trải qua mùa giải 2025/26 với 45 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Stoke City, ghi 3 bàn thắng.

Rõ ràng là U23 Hàn Quốc được đánh giá mạnh hơn rất nhiều so với U23 Việt Nam, vì vậy đây là trận đấu vô cùng khó khăn với đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh.

U23 Việt Nam gần như chắc chắn chơi phòng ngự, phản công. Tuy nhiên, điều quan trọng là thủ môn Cao Văn Bình và các đồng đội có chịu được sức ép cực lớn mà U23 Hàn Quốc tạo ra hay không. Muốn gây được bất ngờ cho đối thủ, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh phải giữ sạch được mành lưới để ít nhất có thể kéo trận đấu tới loạt luân lưu.

Trận tứ kết Asiad 20 U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc diễn ra vào lúc 17h30 ngày 25/9.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam: Cao Văn Bình; Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Đức Anh, Phạm Lý Đức, Lê Nguyên Hoàng; Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường; Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ.