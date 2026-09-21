Nhận định bóng đá U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Quyết đấu 'khắc tinh' lấy vé tứ kết (ASIAD)

U23 Việt Nam rộng cửa đi tiếp

U23 Việt Nam đang có 4 điểm sau hai lượt trận bảng C, với trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait và chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines. Kết quả này giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh nắm quyền tự quyết trước lượt trận cuối. Nếu hòa Uzbekistan, U23 Việt Nam chắc chắn đứng nhì bảng và giành vé vào tứ kết.

U23 Việt Nam cần một điểm trước U23 Uzbekistan để chắc chắn giành vé vào tứ kết ASIAD.

Trong trường hợp giành chiến thắng, đội bóng áo đỏ sẽ kết thúc vòng bảng với ngôi đầu. Đây là lợi thế đáng kể khi U23 Uzbekistan đã hoàn thành mục tiêu sớm hơn một lượt trận. Hai chiến thắng trước U23 Philippines và U23 Kuwait giúp đội bóng Trung Á giành tấm vé sớm của bảng C.

Vì vậy, trận đấu tại Nagoya có thể là thời điểm U23 Uzbekistan thực hiện những tính toán về nhân sự. Một số trụ cột nhiều khả năng được giữ sức cho vòng knock-out, đặc biệt sau khi họ đã phải chơi với 10 người trong phần lớn hiệp 2 ở trận thắng U23 Kuwait.

Trong thế trận ấy, U23 Việt Nam không nhất thiết phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm chiến thắng. Một cách tiếp cận thận trọng, giữ cự ly đội hình và chờ cơ hội phản công sẽ phù hợp với mục tiêu giành ít nhất một điểm.

Hàng công U23 Việt Nam cần sắc bén hơn

Sau hai trận đầu tiên, U23 Việt Nam cho thấy khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công khá tốt. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất vẫn nằm ở khâu dứt điểm. Trước Kuwait, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng.

Việc để đối thủ ghi bàn ở phút 78 khiến U23 Việt Nam rơi vào thế khó và chỉ có thể giành lại một điểm nhờ pha lập công của Nguyễn Ngọc Mỹ hai phút sau đó. Kịch bản ấy tiếp tục xuất hiện trước Philippines. Việc liên tục phải chờ đến những phút cuối mới giải quyết được trận đấu cho thấy hàng công U23 Việt Nam vẫn chưa thực sự lạnh lùng trước khung thành.

Đó là điều HLV Đinh Hồng Vinh cần cải thiện trước khi bước vào vòng knock-out. Những trận đấu loại trực tiếp thường được quyết định bởi những khoảnh khắc rất nhỏ và U23 Việt Nam sẽ không có nhiều cơ hội để sửa sai nếu tiếp tục phung phí cơ hội.

Chờ thời cơ trước đối thủ mạnh

U23 Uzbekistan được đánh giá cao nhờ nền tảng thể lực, khả năng tranh chấp và tốc độ triển khai bóng. Họ thường gây sức ép nhanh, khai thác khoảng trống ở hai biên và đưa bóng vào khu vực nguy hiểm với tốc độ cao. Đây sẽ là thử thách đối với hàng tiền vệ U23 Việt Nam. Nếu để Uzbekistan thoải mái kiểm soát khu vực giữa sân, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh có thể phải chịu sức ép lớn.

Ngược lại, U23 Việt Nam có lợi thế từ cục diện bảng đấu. Uzbekistan không còn mục tiêu cụ thể về điểm số, trong khi Việt Nam chỉ cần hòa. Một thế trận phòng ngự chặt chẽ, giữ khoảng cách giữa các tuyến và tận dụng tốc độ của Thanh Nhàn, Lê Phát trong những pha phản công có thể là phương án được tính đến. U23 Việt Nam chắc chắn vẫn phải thận trọng trước một đối thủ có chất lượng cao hơn.

Nhưng nếu duy trì được sự tập trung nơi hàng thủ và cải thiện khả năng dứt điểm, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có đủ cơ sở để hướng tới một kết quả có lợi. Một trận hòa không chỉ giúp U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng mà còn có thể tạo đà tâm lý quan trọng trước vòng knock-out.

Dự đoán U23 Việt Nam hoà U23 Uzbekistan với tỉ số 1-1

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Đức Anh, Phạm Lý Đức, Lê Nguyên Hoàng, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ.

U23 Uzbekistan: Muralbaev, Bakhromov, Jumaev, Khamidov, Khayrullaev, Martazoyev, Tulkinbekov, Rizakulov, Sainurullaev, Urinbaev, Murtazoyev.