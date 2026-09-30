Nhận định bóng đá U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản, 17h30 ngày 30/9

Đây được xem là một trong những màn so tài đáng chú ý nhất của giải đấu khi hai đội đều đang duy trì thành tích ấn tượng trên hành trình hướng tới tấm HCV.

Phong độ 2 đội

Uzbekistan đang thể hiện phong độ rất thuyết phục tại ASIAD 2026. Ở vòng bảng, đội bóng Trung Á toàn thắng cả 3 trận và đứng đầu bảng C với 9 điểm. Đáng chú ý, Uzbekistan từng đánh bại U23 Việt Nam với tỷ số 2-0 ở lượt trận cuối vòng bảng. Uzbekistan tiếp tục thể hiện sức mạnh ở tứ kết khi đánh bại U23 Saudi Arabia với tỷ số 3-0.

Điểm nổi bật của Uzbekistan nằm ở sự cân bằng giữa hàng công và hàng thủ. Sau bốn trận, họ ghi 12 bàn và chỉ một lần phải vào lưới nhặt bóng. Riêng ở ba trận gần nhất, Uzbekistan đều giữ sạch lưới, cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự rất chắc chắn.

Không chỉ hiệu quả trong tấn công, Uzbekistan còn cho thấy khả năng kiểm soát thế trận và tổ chức phòng ngự tốt. Đây sẽ là thử thách lớn đối với Nhật Bản.

Lịch bán kết bóng đá nam ASIAD 2026 hôm nay theo giờ Việt Nam

Bán kết bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra ngày 30/9 với hai cặp Hàn Quốc - Trung Quốc lúc 13h00 và Uzbekistan - Nhật Bản lúc 17h30 giờ Việt Nam.

Nhật Bản cũng đã giành quyền vào bán kết sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Triều Tiên ở tứ kết. Chiến thắng này cho thấy điểm mạnh của Nhật Bản nằm ở khả năng tổ chức, tính kỷ luật và sự kiên nhẫn. Đội chủ nhà không nhất thiết phải tạo ra quá nhiều cơ hội nhưng vẫn biết cách tận dụng thời điểm đối phương mắc sai lầm.

Uzbekistan nhiều khả năng sẽ hướng tới việc đẩy cao tốc độ và tận dụng khả năng tấn công trực diện. Sau 4 trận, đội bóng Trung Á đã ghi được tới 10 bàn thắng, trong đó có 5 bàn vào lưới Philippines ở trận ra quân. Trong khi đó, Nhật Bản có thể ưu tiên khả năng kiểm soát bóng, di chuyển liên tục và pressing ngay từ khu vực giữa sân.

Trong khi đó, Nhật Bản sẽ hướng tới việc kiểm soát thế trận bằng khả năng luân chuyển bóng. Nếu duy trì được tốc độ tấn công như ở vòng bảng, đội chủ nhà có thể gây sức ép đáng kể lên hàng phòng ngự Uzbekistan.

Sự cân bằng giữa hai đội khiến trận đấu khó được định đoạt sớm. Uzbekistan có khả năng tạo ra thế trận chặt chẽ, trong khi Nhật Bản sẽ tìm cách khai thác tốc độ và khả năng phối hợp để xuyên phá hàng thủ đối phương. Trận đấu có thể phải cần đến hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu để xác định đội giành quyền vào chung kết.

Đây cũng là cuộc đối đầu giữa hai hàng thủ đang có thành tích rất tốt. Vì vậy, khác với những trận đấu vòng bảng có nhiều bàn thắng, trận bán kết nhiều khả năng sẽ diễn ra thận trọng hơn khi cả hai đều hiểu rằng một sai lầm có thể quyết định tấm vé vào chung kết.

Nhận định U23 Trung Quốc vs U23 Hàn Quốc, 13h00 hôm nay (30/9)

Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý khi U23 Hàn Quốc bước vào trận đấu với tư cách đương kim vô địch, trong khi U23 Trung Quốc đang tạo nên dấu mốc lịch sử - lần đầu tiên kể từ năm 2002 lọt vào bán kết bóng đá nam Á vận hội.

Lịch sử đối đầu

Lịch sử đối đầu giữa hai đội đang khá cân bằng khi U23 Nhật Bản thắng 2 và thua 2 trong 4 lần gặp nhau trong quá khứ. Tuy nhiên, trong 2 lần đối đầu gần nhất, đội chủ nhà đều giành chiến thắng trước U23 Uzbekistan.

Đội hình dự kiến U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản

U23 Uzbekistan: Muratbaev, Bakhromov, Fayzullaev, Jumaev, Kharimov, Khamidov, Khayrullaev, Murtazoyev, Rizakulov, Saidnurullaev, Uriboev.

U23 Nhật Bản: Ryuya Araki, Rei Umeki, Rio Ichihara, Kaihiro Sato, Hayato Okabe, Yuto Ozeki, Yotaro Nakajima, Yudai Shimamoto, Nelson Ishiwata, Yume Yokoyama, Uche Brian Nwadike.

Phân tích thống kê chuyên sâu

Ít phạt góc: 7/10 trận gần nhất của Uzbekistan có từ 9 quả phạt góc trở xuống. 9/10 trận gần nhất của Nhật Bản có kịch bản tương tự.

Ít thẻ vàng: 4/5 trận gần nhất của Uzbekistan có từ 4 thẻ vàng trở xuống. 5/5 trận gần nhất của Nhật Bản có kịch bản tương tự.

Hai đội cùng ghi bàn: Uzbekistan ghi bàn 8/10 trận gần nhất. Nhật Bản cũng ghi bàn trong 10/10 trận gần nhất.

Dự đoán kết quả: U23 Uzbekistan 1-1 U23 Nhật Bản (Nhật Bản thắng trong hiệp phụ hoặc luân lưu)