Nhận định bóng đá U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan: Tranh vé bán kết

Chiều 26/9, U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan gặp nhau ở tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 (bóng lăn lúc 13h00, theo giờ Hà Nội).

Hai đối thủ vào tứ kết bằng hai hành trình trái ngược: U23 Trung Quốc đứng đầu bảng B với chỉ 2 bàn thắng và thi đấu rất thực dụng, trong khi U23 Thái Lan ghi 8 bàn để giành vị trí thứ hai bảng A - sau chủ nhà U23 Nhật Bản.

U23 Trung Quốc thi đấu chắc chắn. Ảnh: CFA

Phần thưởng cho đội thắng là tấm vé vào bán kết, cột mốc mà cả hai đều khao khát ở kỳ Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20.

U23 Trung Quốc có trận thắng ngược U23 Triều Tiên 2-1 ở trận ra quân, rồi chia điểm U23 Iran và U23 UAE cùng tỷ số 0-0.

Hai trận giữ sạch lưới liên tiếp cho thấy chỗ dựa của họ nằm ở hàng phòng ngự thi đấu kỷ luật và tài năng của thủ môn Li Hao.

Trước U23 UAE, Li Hao cứu thua ở thời điểm cuối trận để bảo vệ ngôi đầu bảng. Giống như hành trình vào bán kết U23 châu Á hồi đầu năm, HLV Antonio Puche dường như không quan tâm đến việc phải ghi bàn bằng mọi giá, mà chỉ rình rập cơ hội.

Bước vào tứ kết, U23 Trung Quốc không loại trừ khả năng đá luân lưu.

Ngược lại, U23 Thái Lan quen với việc tự đẩy mình vào thế khó rồi tìm đường thoát.

“Voi chiến” bị U23 Kyrgyzstan dẫn trước 2 bàn rồi ngược dòng thắng 3-2. Trước U23 Hong Kong (Trung Quốc), họ để đối thủ mở tỷ số rồi đáp trả bằng 5 bàn. Paripan Wongsa là phát hiện nổi bật với 3 pha lập công trong hai trận ấy.

Paripan là hy vọng của U23 Thái Lan. Ảnh: FAT

Tuy nhiên, thất bại 0-3 trước U23 Nhật Bản nhắc U23 Thái Lan rằng tinh thần và khả năng bùng nổ chưa đủ để che lấp những khoảng trống khi gặp đối thủ mạnh.

Vì thế, cuộc đấu tại sân Toyota có thể được quyết định bởi đội nào buộc đối phương chơi theo nhịp của mình.

U23 Trung Quốc muốn giữ thế trận chặt chẽ và chờ cơ hội; U23 Thái Lan cần tốc độ, những pha xử lý của Paripan cùng khả năng HLV Thawatchai xoay chuyển trận đấu từ băng ghế dự bị.

Với U23 Thái Lan, chiến thắng sẽ đưa họ trở lại bán kết sau 12 năm. Với Trung Quốc, đội không có Wang Yudong vì án treo giò, thắng lợi sẽ giúp họ lần đầu tiên bước vào nhóm 4 đội mạnh nhất kể từ khi ASIAD chuyển sang sân chơi U23.

Dự đoán: hòa 0-0, U23 Trung Quốc thắng luân lưu.