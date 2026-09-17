Nhận định bóng đá U23 Philippines vs U23 Việt Nam: Ngọc Mỹ và mệnh lệnh phải thắng

Thông tin trận đấu U23 Philippines vs U23 Việt Nam hôm nay 18/9/2026

Sau trận hòa Kuwait, lịch thi đấu U23 Việt Nam tại ASIAD 2026 còn hai thử thách là Philippines và Uzbekistan. Điều đó khiến cuộc đối đầu ở lượt hai mang ý nghĩa đặc biệt lớn trước khi Việt Nam chạm trán đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng ở lượt cuối.

Nhận định thắng thua U23 Philippines vs U23 Việt Nam

U23 Việt Nam bước vào trận đấu với một bài toán rất rõ: tạo được cơ hội là chưa đủ, quan trọng hơn là phải biến ưu thế thành bàn thắng.

Ở trận mở màn gặp Kuwait, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh hòa 1-1 dù tạo ra sức ép đáng kể. Lê Phát đưa bóng liên tiếp trúng cột dọc và xà ngang ngay đầu trận, trước khi Ngọc Mỹ đánh đầu ghi bàn gỡ hòa ở phút 80.

Đó là trận đấu cho thấy Việt Nam có khả năng kiểm soát phần sân đối phương nhưng còn thiếu độ chính xác ở những pha xử lý cuối cùng. Thanh Nhàn, Quốc Việt, Lê Phát và nhóm cầu thủ vào sân trong hiệp hai đều giúp tốc độ tấn công được duy trì, song số cơ hội rõ ràng chưa chuyển hóa tương xứng thành bàn thắng.

Ngọc Mỹ vì thế có thể trở thành một lựa chọn đáng chú ý trước Philippines. Bàn thắng vào lưới Kuwait không chỉ mang về 1 điểm mà còn cho thấy U23 Việt Nam có thêm phương án khi cần đưa bóng vào vòng cấm và tận dụng khả năng không chiến.

Ở phía đối diện, Philippines bước vào lượt hai sau thất bại 1-5 trước Uzbekistan. Đội bóng Đông Nam Á vẫn có những thời điểm gây khó khăn cho đối phương, nhưng cấu trúc phòng ngự nhanh chóng mất cân bằng sau khi Gavin Muens bị truất quyền thi đấu đầu hiệp hai.

Thất bại đó không đồng nghĩa Philippines sẽ tiếp tục chơi một trận đấu mở. Trước Việt Nam, họ có lý do để kéo thấp đội hình, thu hẹp khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự rồi chờ cơ hội phản công.

Đây mới là thử thách đáng kể dành cho U23 Việt Nam. Khi đối thủ không chủ động dâng cao, khoảng trống phía sau hàng thủ sẽ ít hơn và Việt Nam cần luân chuyển bóng đủ nhanh để kéo giãn hệ thống phòng ngự.

Hai biên có thể trở thành khu vực quan trọng. Việt Nam cần tạo được những tình huống hai đánh một, đưa bóng xuống đáy biên hoặc trả ngược vào trung lộ thay vì liên tục đưa bóng vào khu vực đông người.

Philippines vẫn có khả năng gây nguy hiểm nếu Việt Nam mất bóng khi nhiều cầu thủ đang đứng phía trên. Vì vậy, sự cân bằng giữa việc đẩy cao sức ép và kiểm soát phản công cần được duy trì tốt hơn.

Tương quan hiện tại vẫn nghiêng về U23 Việt Nam. Quan trọng hơn, tính chất bảng đấu khiến đội bóng áo đỏ gần như không có nhiều chỗ cho một trận hòa nữa. Ba điểm trước Philippines sẽ giúp Việt Nam bước vào trận gặp Uzbekistan với quyền chủ động lớn hơn.

Dự đoán số bàn thắng U23 Philippines vs U23 Việt Nam

Trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu được cung cấp, U23 Việt Nam ghi 4 bàn và nhận 6 bàn thua. Philippines ghi 8 bàn nhưng để lọt lưới 10 lần.

Khoảng cách đáng chú ý nằm ở lịch sử đối đầu. Việt Nam ghi 10 bàn trong 5 lần gặp Philippines, trong khi đối thủ chỉ có 2 bàn và ba lần không thể ghi bàn.

U23 Việt Nam nhiều khả năng tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng trận hòa Kuwait cho thấy hiệu suất dứt điểm vẫn là vấn đề chưa thể bỏ qua. Philippines cũng có thể chơi thấp hơn đáng kể so với trận gặp Uzbekistan.

Dự đoán: 2-3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng U23 Philippines vs U23 Việt Nam

U23 Việt Nam chưa ghi nhận thêm trường hợp chấn thương hoặc treo giò đáng chú ý.

U23 Philippines mất Gavin Muens do án treo giò sau thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp Uzbekistan.

Phong độ gần đây U23 Philippines vs U23 Việt Nam

Lịch sử đối đầu U23 Philippines vs U23 Việt Nam

U23 Việt Nam bất bại trong 5 lần gặp Philippines gần nhất, với 4 chiến thắng và 1 trận hòa.

Cán cân đối đầu thuận lợi là một lợi thế, nhưng trận đấu tại ASIAD có bối cảnh khác khi Philippines cũng cần điểm để níu hy vọng cạnh tranh.

Dự đoán tỷ số U23 Philippines vs U23 Việt Nam

U23 Việt Nam có khả năng kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo sức ép liên tục quanh vòng cấm. Philippines có thể khiến trận đấu khó chịu nếu duy trì được khối phòng ngự thấp trong thời gian dài.

Khác biệt nhiều khả năng nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Nếu cải thiện được điểm yếu đã xuất hiện trước Kuwait, Việt Nam có cơ sở để giành chiến thắng đầu tiên tại ASIAD 2026.

Dự đoán: U23 Philippines 0-2 U23 Việt Nam.