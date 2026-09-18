Nhận định bóng đá U23 Philippines - U23 Việt Nam: Quyết thắng để mở cửa đi tiếp (ASIAD)

🔥 U23 Việt Nam phải cải thiện khả năng dứt điểm

Trận hòa U23 Kuwait ở lượt đấu mở màn khiến thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không còn nhiều cơ hội sửa sai. Trong khi đó, U23 Philippines vừa nhận thất bại 1-5 trước U23 Uzbekistan. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội Đông Nam Á vào 13h30 ngày 18/9 mang ý nghĩa rất quan trọng.

U23 Việt Nam hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trước U23 Philippines.

U23 Việt Nam đã chơi lấn lướt trước U23 Kuwait và tạo ra tới 27 cú sút, nhưng chỉ một lần đưa bóng vào lưới. Những lần bóng tìm đến khung gỗ cho thấy đội bóng áo đỏ thiếu cả may mắn lẫn sự chính xác ở những pha bóng quyết định.

Trước U23 Philippines, thế trận nhiều khả năng vẫn thuộc về U23 Việt Nam. Đối thủ từng bộc lộ khá nhiều khoảng trống trong trận thua U23 Uzbekistan, đặc biệt ở khả năng kết nối giữa các tuyến. Điều quan trọng với các học trò HLV Đinh Hồng Vinh là phải tận dụng tốt hơn những cơ hội tạo ra, thay vì tiếp tục để trận đấu rơi vào thế giằng co.

⭐ Ngọc Mỹ có thể được kỳ vọng trên hàng công

Tiền đạo Ngọc Mỹ là một trong những điểm sáng đáng chú ý sau trận ra quân của U23 Việt Nam. Tiền đạo này vào sân trong hiệp hai và ghi bàn gỡ hòa U23 Kuwait, trong khi những cầu thủ đá chính trên hàng công không thể tận dụng các cơ hội có được.

Pha lập công có thể giúp Ngọc Mỹ nhận được nhiều niềm tin hơn từ HLV Đinh Hồng Vinh. Trong bối cảnh U23 Việt Nam cần một cầu thủ có khả năng chớp thời cơ, cầu thủ sinh năm 2004 đang chơi cho CLB Ninh Bình hoàn toàn có thể được trao cơ hội ngay từ đầu hoặc tiếp tục đóng vai trò quân bài chiến lược.

U23 Philippines khó tạo bất ngờ

U23 Philippines đã cho thấy nhiều hạn chế khi thua U23 Uzbekistan 1-5. Chiếc thẻ đỏ của Gavin Muens khiến họ càng mất thế trận, nhưng những vấn đề trong tổ chức phòng ngự đã xuất hiện từ trước đó.

Nhiều khả năng U23 Philippines sẽ chơi thấp và chờ cơ hội phản công trước U23 Việt Nam. Đây là lúc đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh cần kiên nhẫn, đồng thời tận dụng khả năng di chuyển và tốc độ của các cầu thủ tấn công.

Lịch sử đối đầu cũng mang đến sự tự tin cho U23 Việt Nam khi "Những chiến binh sao vàng" giành 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 lần gặp Philippines gần nhất. Tại SEA Games 33, U23 Việt Nam từng đánh bại đối thủ này 2-0 ở vòng bán kết.

Sau trận hòa U23 Kuwait, 3 điểm trước Philippines là mục tiêu quan trọng để U23 Việt Nam tạo lợi thế trước lượt đấu cuối với U23 Uzbekistan vào ngày 22/9.

Dự đoán U23 Việt Nam thắng U23 Philippines với tỉ số 2-0

Đội hình dự kiến

U23 Philippines: Guimaraes, Merino, Woods, Lucero, Rontini, Reyes, McManus, Baldisimo, Ortega, Rublico, Aldeguer.

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Đức Anh, Phạm Lý Đức, Phạm Minh Phúc, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Lê Phát.