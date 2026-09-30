Nhận định bóng đá U23 Nhật Bản vs U23 Uzbekistan: Tranh vé chung kết

Toàn thắng 4 trận, U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan bước vào bán kết bóng đá nam ASIAD 2026 với phong độ gần như hoàn hảo. Cuộc đối đầu lúc 19h30 ngày 30/9 hứa hẹn là phép thử lớn nhất của cả hai từ đầu giải.

U23 Nhật Bản ghi 13 bàn và chưa thủng lưới. Đội chủ nhà lần lượt thắng U23 Hong Kong (Trung Quốc) 2-0, U23 Kyrgyzstan 7-0 và U23 Thái Lan 3-0 để đứng đầu bảng A.

U23 Nhật Bản toàn thắng và giữ sạch lưới. Ảnh: JFA

Đến tứ kết, họ gặp sự kháng cự quyết liệt hơn từ U23 Triều Tiên, nhưng vẫn thắng 1-0 nhờ bàn của Brian Nwadike - cầu thủ đang chơi bóng tại Đan Mạch. Trong 4 trận vừa qua, điểm chung là các cầu thủ trẻ Nhật Bản luôn bảo vệ được lợi thế sau khi ghi bàn.

Đáng chú ý, đội hình HLV Go Oiwa sử dụng tại ASIAD là lứa U21, trẻ hơn giới hạn tuổi của môn bóng đá nam.

“Samurai Xanh” đã chứng tỏ khả năng tấn công trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn, rồi cho thấy bản lĩnh trong trận đấu chỉ có một bàn thắng với U23 Triều Tiên.

Bán kết sẽ trả lời câu hỏi quan trọng hơn, liệu U23 Nhật Bản ứng phó thế nào khi đối phương cũng đang thắng liên tiếp và có khả năng kết liễu trận đấu?

U23 Uzbekistan có hành trình không kém phần thuyết phục, khi mở màn bằng chiến thắng 5-1 trước U23 Philippines, sau đó thắng cùng tỷ số 2-0 trước U23 Kuwait và U23 Việt Nam.

U23 Nhật Bản tập luyện trước trận bán kết. Ảnh: JFA

Ở tứ kết, đội bóng Trung Á vượt qua U23 Saudi Arabia 3-0. Tổng cộng, U23 Uzbekistan ghi 12 bàn và chỉ nhận một bàn thua sau bốn trận. Hai chiến thắng gần nhất trước U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia cho thấy họ đủ sức duy trì hiệu quả khi mức độ cạnh tranh tăng lên.

Sự tương đồng về kết quả khiến màn so tài này khó có chỗ cho sai lầm. Ngoài ra, cũng giống như U23 Nhật Bản, U23 Uzbekistan cũng có nòng cốt là cầu thủ 21 tuổi.

Cả hai cùng đặt mục tiêu tranh HCV ASIAD 2026, nhưng mục tiêu quan trọng và xa hơn là chuẩn bị cho Olympic 2028.

U23 Nhật Bản có lợi thế thi đấu trên sân nhà và từng thắng Uzbekistan 1-0 trong trận giao hữu giữa hai đội hồi tháng 6. Mức độ căng thẳng của cuộc chiến lần này trên sân Nagai ở Osaka sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Trong cuộc chiến giữa hai đội bóng sở hữu thế hệ cầu thủ trẻ giỏi nhất châu lục, U23 Nhật Bản vẫn nhỉnh hơn đôi chút.

Dự đoán: U23 Nhật Bản thắng 1-0.