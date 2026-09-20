Nhận định bóng đá U23 Iran vs U23 Trung Quốc: Cuộc đấu giành vé sớm vào vòng knock-out

Thông tin trận đấu U23 Iran vs U23 Trung Quốc hôm nay 20/9/2026

Lượt trận này cũng nằm trong lịch thi đấu dày đặc của [bóng đá nam ASIAD 2026] lịch thi đấu, bảng xếp hạng và kết quả ASIAD 2026, khi cục diện các bảng bắt đầu phân hóa rõ hơn sau vòng mở màn.

Nhận định bóng đá U23 Iran vs U23 Trung Quốc

U23 Iran tạo được ấn tượng mạnh ở trận đầu khi đánh bại UAE 3-1. Đại diện Tây Á không cần áp đảo tuyệt đối ngay từ đầu nhưng cho thấy khả năng tăng tốc rất tốt sau giờ nghỉ, đặc biệt ở thời điểm đối phương bắt đầu giảm cường độ phòng ngự.

Pouria Shahrabadi mở tỷ số, Iran sau đó tiếp tục gia tăng sức ép và khép lại trận đấu bằng bàn thắng muộn của Yousef Mazraeh. Ba bàn thắng cho thấy Iran có nhiều cách tiếp cận khung thành thay vì phụ thuộc vào một cá nhân.

Điểm đáng chú ý hơn nằm ở khả năng chuyển đổi nhịp chơi. Iran có thể kiên nhẫn luân chuyển bóng khi đối thủ giữ đội hình thấp, nhưng sẵn sàng đẩy nhanh tốc độ ngay khi xuất hiện khoảng trống giữa các tuyến.

U23 Trung Quốc lại thắng U23 Triều Tiên 2-1 trong một thế trận mang tính chiến thuật cao hơn. Sau khi có lợi thế, đội bóng Đông Á ưu tiên duy trì cấu trúc, bảo vệ khu vực trung tâm và không để trận đấu bị kéo vào nhịp quá hỗn loạn.

Đó có thể tiếp tục là cách Trung Quốc đối phó Iran. Nếu để trận đấu trở thành cuộc đua tốc độ, hàng phòng ngự Trung Quốc sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống khó kiểm soát. Ngược lại, việc kéo Iran vào một thế trận chậm, ít khoảng trống có thể giúp Trung Quốc phát huy khả năng tổ chức.

Khu trung tuyến vì vậy đóng vai trò rất quan trọng. Iran muốn đẩy bóng nhanh lên phía trước, còn Trung Quốc cần hạn chế những tình huống mất bóng khi đội hình chưa kịp lùi về.

Hai đội đều có 3 điểm nên không nhất thiết phải mạo hiểm ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, đội giành chiến thắng sẽ tạo lợi thế rất lớn trong cuộc đua đi tiếp, vì thế thế trận có thể thay đổi mạnh ngay sau bàn mở tỷ số.

Dự đoán số bàn thắng U23 Iran vs U23 Trung Quốc

Hai trận mở màn của Iran và Trung Quốc tạo ra tổng cộng 7 bàn, trong đó Iran ghi 3 bàn trước UAE còn Trung Quốc hai lần xuyên thủng hàng thủ Triều Tiên.

Iran có xu hướng chơi nhanh hơn trong hiệp hai, còn Trung Quốc cũng sở hữu những cầu thủ đủ khả năng khai thác khoảng trống khi đối phương dâng cao.

Tuy nhiên, tính chất trực tiếp của cuộc đua giành vé có thể khiến khoảng thời gian đầu trận chặt chẽ hơn.

Dự đoán: 2-3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng U23 Iran vs U23 Trung Quốc

U23 Iran hiện không ghi nhận thiếu hụt đáng kể và có thể tiếp tục sử dụng bộ khung từng thắng UAE.

U23 Trung Quốc cũng có lực lượng tương đối đầy đủ để duy trì cách vận hành đã giúp họ vượt qua Triều Tiên.

Phong độ U23 Iran vs U23 Trung Quốc

U23 Trung Quốc có chuỗi kết quả ổn định hơn, nhưng chiến thắng 3-1 ở lượt đầu cho thấy Iran đang đạt trạng thái khá tốt tại giải đấu.

Lịch sử đối đầu U23 Iran vs U23 Trung Quốc

Trong 3 lần gặp nhau gần đây theo dữ liệu được cung cấp, U23 Iran thắng 2 và hai đội hòa 1. Khoảng cách lịch sử không quá lớn nhưng Iran đang có đôi chút ưu thế về kết quả.

Đội hình U23 Iran vs U23 Trung Quốc dự kiến

U23 Iran: Khalife; Hazbavi, Koohi, Moamelegari, Mohebi; Jafari, Latififar, Dehghan; Kahrizi, Shahrabadi, Mazrae.

U23 Trung Quốc: Hao Li; Hetao, Haofan, Zhu, Yiran; Weijie, Wu Xi, Bin Xu, Alex; Yudong, Yuning.

Dự đoán tỷ số U23 Iran vs U23 Trung Quốc

Iran có sức tấn công trực diện hơn, còn Trung Quốc nổi bật ở tính tổ chức. Đây có thể là trận đấu chỉ được định đoạt sau khi hai bên buộc phải tăng tốc trong hiệp hai.

Dự đoán: U23 Iran 2-1 U23 Trung Quốc.