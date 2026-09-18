Nhận định bóng đá U23 Iran vs U23 Trung Quốc: 90 phút định đoạt lợi thế vào vòng knock-out

Thông tin trận đấu U23 Iran vs U23 Trung Quốc hôm nay 20/9/2026

Trận U23 Iran vs U23 Trung Quốc được xếp lịch tại Wave Stadium Kariya.

Nhận định thắng thua U23 Iran vs U23 Trung Quốc

Iran mở màn giải bằng chiến thắng 3-1 trước UAE và cách họ tạo ra kết quả đó rất đáng chú ý. Đội bóng Tây Á không cần vội vàng trong hiệp một. Sau giờ nghỉ, Iran tăng tốc rõ rệt và liên tục đặt hàng thủ UAE vào trạng thái phải lùi về.

Pouria Shahrabadi cùng Yousef Mazraeh cho thấy Iran có những cầu thủ biết xuất hiện đúng vị trí khi cơ hội mở ra. Khả năng tăng tốc theo từng giai đoạn là điểm mạnh lớn của Iran. Họ có thể giữ trận đấu ở nhịp tương đối thấp rồi đột ngột tăng số người tấn công khi nhận thấy đối thủ bắt đầu mất cự ly.

Trung Quốc vì thế sẽ phải duy trì sự tập trung cao hơn nhiều so với trận gặp Triều Tiên. Ở lượt đầu, U23 Trung Quốc thắng 2-1 và cho thấy khả năng kiểm soát tình huống tương đối tốt sau khi tạo ra lợi thế. Đội bóng này không nhất thiết phải tấn công liên tục mà có thể giảm nhịp, bảo vệ khu vực trung tuyến rồi lựa chọn thời điểm tiến lên.

Wu Xi cùng các cầu thủ tuyến giữa sẽ giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Nếu Trung Quốc để Iran liên tục đưa bóng tới khu vực trước vòng cấm, hàng thủ sẽ phải chịu sức ép ngày càng lớn. Ngược lại, nếu họ cắt được đường chuyền đầu tiên và buộc Iran đưa bóng ra biên, thế trận có thể trở nên cân bằng hơn.

Điều khiến trận đấu hấp dẫn là cả hai đều đang có 3 điểm. Một kết quả tích cực tại lượt hai giúp đội thắng nắm lợi thế cực lớn trước lượt cuối. Chính điều đó có thể khiến khoảng 15-20 phút đầu diễn ra thận trọng.

Nhưng đây không nhất thiết là trận đấu khép kín trong cả 90 phút. Chỉ cần một đội mở tỷ số, đối phương gần như buộc phải thay đổi cách tiếp cận. Khi khoảng trống xuất hiện, tốc độ tấn công của Iran và khả năng xử lý của Trung Quốc đều có cơ hội phát huy.

Dự đoán số bàn thắng U23 Iran vs U23 Trung Quốc

Iran ghi 3 bàn trong trận mở màn, còn Trung Quốc có 2 pha lập công.

Cả hai hàng công đều đã tìm được cảm giác ghi bàn, nhưng tính chất quan trọng của lượt hai có thể khiến họ không mạo hiểm ngay từ đầu.

Trận đấu nhiều khả năng chỉ thực sự mở sau bàn thắng đầu tiên.

Kịch bản bàn thắng: Khoảng 2-3 bàn.

Thông tin lực lượng U23 Iran vs U23 Trung Quốc

Hai đội hiện có thể sử dụng phần lớn các nhân sự quan trọng cho lượt trận thứ hai.

Phong độ gần đây U23 Iran vs U23 Trung Quốc

Phong độ của Trung Quốc đặc biệt đáng chú ý khi họ chưa thua trong chuỗi 5 trận này.

Iran lại thể hiện khả năng thi đấu hiệu quả trong những trận có tính chất cạnh tranh cao.

Lịch sử đối đầu U23 Iran vs U23 Trung Quốc

Trong 3 lần gặp được thống kê, Iran thắng 2 trận và hai đội hòa một lần.

Đây là lợi thế tâm lý nhỏ cho Iran, nhưng phong độ hiện tại của Trung Quốc khiến khoảng cách giữa hai bên không còn quá rõ.

Đội hình dự kiến U23 Iran vs U23 Trung Quốc

U23 Iran: Khalife; Hazbavi, Koohi, Moamelegari, Mohebi; Jafari, Latififar, Dehghan; Kahrizi, Shahrabadi, Mazraeh.

U23 Trung Quốc: Hao Li; Hetao, Haofan, Zhu, Yiran; Weijie, Wu Xi, Bin Xu, Alex; Yudong, Yuning.

Dự đoán tỷ số U23 Iran vs U23 Trung Quốc

Iran có khả năng tăng tốc tốt hơn khi trận đấu bước sang hiệp hai, trong khi Trung Quốc đang thể hiện sự ổn định đáng kể.

Khác biệt giữa hai đội có thể chỉ đến từ một khoảnh khắc xử lý tốt ở khu vực cấm địa thay vì một thế trận áp đảo.

Dự đoán: U23 Iran 2-1 U23 Trung Quốc.