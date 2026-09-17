Nhận định bóng đá U23 Ả Rập Xê Út vs U23 Qatar: 90 phút có thể định đoạt vé đi tiếp

Thông tin trận đấu U23 Ả Rập Xê Út vs U23 Qatar

Do Iraq rút lui, bảng D chỉ còn ba đội. Vì vậy, từng kết quả trong lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026 đều có tác động rất lớn đến cuộc đua giành hai vị trí đi tiếp.

Nhận định thắng thua U23 Ả Rập Xê Út vs U23 Qatar

Ả Rập Xê Út có một lợi thế dễ nhận thấy: họ bước vào trận đầu tiên với nền tảng thể lực tốt hơn, trong khi Qatar đã trải qua cuộc đối đầu với Hàn Quốc.

Đội bóng của Luigi Di Biagio mang tới giải lực lượng trẻ nhưng không thiếu những tín hiệu tích cực. Các chiến thắng 5-3 trước Colombia và 3-1 trước Tunisia tại Maurice Revello cho thấy đội có khả năng tăng tốc rất nhanh khi tìm thấy khoảng trống.

Qatar ở tình thế khác. Họ không còn nhiều lựa chọn sau lượt trận đầu tiên và cần một kết quả tích cực để duy trì hy vọng.

Chính áp lực ấy có thể buộc Qatar chơi chủ động hơn. Nhưng càng đẩy đội hình lên cao, khoảng trống phía sau hàng tiền vệ càng dễ xuất hiện.

Đây là khu vực Ả Rập Xê Út có thể khai thác. Nếu giành được bóng và đưa bóng lên phía trước bằng một vài đường chuyền nhanh, họ sẽ không nhất thiết phải tổ chức những đợt lên bóng dài.

Điểm cần lưu ý với Ả Rập Xê Út là tránh để trận đấu biến thành cuộc đôi công thiếu kiểm soát. Qatar dù đang gặp vấn đề phòng ngự vẫn có khả năng tạo ra cơ hội nếu được chơi trong không gian rộng.

Trận đấu có thể khởi đầu tương đối thận trọng trước khi trở nên mở hơn trong hiệp hai. Qatar càng kéo dài thời gian mà chưa có lợi thế, họ càng phải mạo hiểm.

Với lợi thế thể lực và quyền chủ động về tâm lý, Ả Rập Xê Út có cơ sở để kiểm soát phần lớn diễn biến.

Dự đoán số bàn thắng trận U23 Ả Rập Xê Út vs U23 Qatar

Ả Rập Xê Út ghi 8 bàn trong 5 trận gần nhất được cung cấp. Qatar chỉ ghi 3 bàn và nhận 10 bàn thua.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội có khá nhiều trận chặt chẽ. Ả Rập Xê Út không nhất thiết phải đẩy trận đấu lên tốc độ quá cao nếu giành được lợi thế.

Dự đoán: 2-3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng trận U23 Ả Rập Xê Út vs U23 Qatar

Hai đội chưa ghi nhận án treo giò mới đáng chú ý theo thông tin hiện có.

Phong độ gần đây của U23 Ả Rập Xê Út và U23 Qatar

U23 Ả Rập Xê Út bất bại trong 5 lần đối đầu Qatar gần nhất được thống kê, gồm 2 chiến thắng và 3 trận hòa.

Dự đoán tỷ số U23 Ả Rập Xê Út vs U23 Qatar

Qatar buộc phải tìm kiếm kết quả nhưng chính điều đó có thể tạo ra không gian cho đối thủ. Nếu Ả Rập Xê Út giữ được sự cân bằng và không vội vàng, đội bóng của Di Biagio có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để định đoạt trận đấu.

Dự đoán: U23 Ả Rập Xê Út 2-0 U23 Qatar.