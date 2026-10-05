Nhận định bóng đá tuyển Việt Nam vs Malaysia: Bản lĩnh lên tiếng

Sau khi không thể vào được chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, cả tuyển Việt Nam và Malaysia đều rất cần chiến thắng trong cuộc so tài giữa đôi bên.

Ở trận đấu này, tuyển Việt Nam và Malaysia đều không thể tung ra đội hình mạnh nhất. Phía Malaysia, thủ quân Dion Cools rời đội sau trận thắng Singapore 6-0 ở lượt cuối vòng bảng do bận việc gia đình. Ngoài ra, tiền đạo Faisal Halim cũng không thể thi đấu vì chấn thương bắp chân.

Malaysia tổn thất lớn về nhân sự, với hai vị trí vô cùng quan trọng ở hàng công và hàng phòng ngự. Bên cạnh đó, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe cũng vừa trải qua cú sốc khi phải chứng kiến trận thắng khó tin 9-2 của Indonesia trước Bangladesh, khiến tấm vé vào chung kết tưởng như cầm chắc trong tay lại bị chủ nhà "giật" mất.

Malaysia mạnh hơn so với ASEAN Cup 2026. Ảnh: FAM

Dù không có lực lượng mạnh nhất, nhưng Malaysia đang rất tự tin có thể đánh bại tuyển Việt Nam, sau nhiều lần thua liên tiếp thời gian qua. Thậm chí HLV Tan Cheng Hoe còn cho rằng đây chính là thời điểm tốt nhất để Malaysia có được một kết quả tốt, khi tuyển Việt Nam đang gặp không ít vấn đề.

Cũng như Malaysia, tuyển Việt Nam liên tục mất quân vì nhiều lý do khác nhau. Trước giải đấu, một loạt cầu thủ như Quang Hải, Văn Vĩ, Thành Chung... lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương.

Khi bước vào giải, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik mất thêm Xuân Son, Gia Hưng và gần nhất là Hoàng Hên, trong khi khả năng thi đấu của Bùi Hoàng Việt Anh vẫn đang bỏ ngỏ.

Việc không vào được chung kết cũng ảnh hưởng tới tâm lý của các cầu thủ Việt Nam. Bên cạnh đó, những quyết định của HLV Kim Sang Sik có sai số, đáng chú ý là ở trận thua Thái Lan 0-2 tại vòng bảng.

Tuyển Việt Nam quyết thắng Malaysia. Ảnh: S.N

Tuy nhiên, tất cả những khó khăn trên đều có thể được tuyển Việt Nam giải quyết. Trong tay HLV Kim Sang Sik vẫn có nhiều cầu thủ chất lượng để có thể chơi một trận đấu sòng phẳng với Malaysia, với sự tự tin giành chiến thắng.

Trong khung gỗ, Patrick Lê Giang tiếp tục là người bắt chính, các trung vệ có Việt Anh, Adou Minh, Xuân Mạnh. Hai bên cánh tuyển Việt Nam là Tiến Anh và Cao Quang Vinh, cặp tiền vệ trung tâm là Hoàng Đức và Thành Long. Hai Long nhiều khả năng được đá chính, phía trên là hai tiền đạo Minh Hoàng và Đình Bắc.

Malaysia mạnh hơn so với ASEAN Cup 2026, nhưng tuyển Việt Nam vẫn luôn là một tập thể gắn kết, bản lĩnh và khát khao chiến thắng. Chơi hết sức, Đình Bắc và các đồng đội đánh bại đối thủ để giành vị trí hạng Ba chung cuộc.

Trận tuyển Việt Nam vs Malaysia diễn ra vào lúc 16h ngày 5/10 trên SVĐ Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia).

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Patrik Lê Giang, Adou Minh, Xuân Mạnh, Việt Anh, Quang Vinh, Tiến Anh, Thành Long, Hoàng Đức, Hai Long, Đình Bắc, Minh Hoàng.

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