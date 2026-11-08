Nhận định bóng đá Thể Công Viettel vs Thanh Hoá: Mong chờ chiến thắng

Thể Công Viettel với nhận định bóng đá đang chịu rất nhiều áp lực sau chuỗi 9 trận không thắng trên mọi đấu trường. Ở sân chơi V-League, Khuất Văn Khang cùng các đồng đội mới giành được 4 điểm, đứng thứ 12 trên BXH. Thành tích 1 thắng, 1 hòa và 4 thất bại khiến đội bóng được đánh giá là ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch đang đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Trước vòng 7 V-League, Thể Công Viettel nhận thất bại 0-3 trong chuyến làm khách trên sân của FC Seoul tại Cúp C2 châu Á 2026/27. Dù đây là trận thua sớm được dự báo, tuy nhiên việc không giành được kết quả tốt khiến đoàn quân của HLV Guilherme Almeida thêm gánh nặng tâm lý.

Nhưng tình hình chưa tới mức quá tệ với Thể Công Viettel. Nếu đánh bại Thanh Hoá ở vòng này, họ không chỉ cải thiện được thứ hạng, mà còn lấy lại sự tự tin sau những trận đáng quên trước đó.

Thể Công Viettel quyết tâm giành chiến thắng sau chuỗi trận thất vọng. Ảnh: Dương Đệ

Vấn đề với Thể Công Viettel lúc này là tinh thần chiến đấu cùng những điều chỉnh về chuyên môn. Đặc biệt, khả năng tận dụng cơ hội cần được đội Á quân V-League làm tốt nhất. Trên thực tế, nếu các chân sút Thể Công Viettel dứt điểm chính xác hơn, kết quả đã khác.

Xét về tương quan lực lượng, Thể Công Viettel được đánh giá nhỉnh hơn Thanh Hoá nhờ chất lượng đội hình và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, phong độ hiện tại khiến đội bóng của HLV Guilherme Almeida có thể gặp khó trong việc triển khai lối chơi.

Sau vòng đấu này, V-League sẽ tạm nghỉ để nhường sân chơi cho đội U23 và tuyển Việt Nam. Muốn trở lại với cuộc đua vô địch, Thể Công Viettel phải giành chiến thắng. Đây là động lực lớn với Doãn Ngọc Tân và các đồng đội trong trận đấu mà họ có mục tiêu duy nhất là 3 điểm.

Bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa với bất lợi thi đấu trên sân khách có thể lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công. Đội bóng xứ Thanh cũng trải qua 2 trận liên tiếp không thắng, cho thấy phong độ thiếu ổn định.

Đáng chú ý, trận Thể Công Viettel vs Thanh Hóa là màn ra mắt của 2 tân HLV trưởng HLV Almeida De Azevedo Silva (chủ nhà) và HLV Kim Young Chul ở sân chơi V-League. Cả hai đều hy vọng cùng đội bóng của mình giành kết quả tốt nhất.

Xem LPBank V.League 1 2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn