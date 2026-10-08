Nhận định bóng đá Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh: Mục tiêu 3 điểm

Thể Công Viettel khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng 2-0 trên sân Đồng Nai, nhưng sau đó thất bại 0-1 trước CAHN ở vòng 2 V-League. Ở đấu trường châu lục, đội bóng áo lính vừa có màn trình diễn tích cực khi hòa Melbourne Victory 1-1 tại AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á).

Trận hòa Melbourne Victory cho thấy Thể Công Viettel vẫn duy trì được khả năng tổ chức và sự chắc chắn trong lối chơi. Hàng thủ cũng là điểm đáng chú ý khi đội bóng của HLV Velizar Popov được đánh giá có lực lượng khá đồng đều và tính kỷ luật cao.

Thể Công Viettel tự tin giành chiến thắng. Ảnh: S.N

Tuy nhiên, khi V-League lăn bóng trở lại, Thể Công Viettel rất cần một chiến thắng để lấy lại sự tự tin. Đối thủ của họ không được đánh giá quá cao là Hà Tĩnh, chưa kể lợi thế sân nhà.

Thể Công Viettel nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng và đẩy cao đội hình chơi tấn công. Nếu đội chủ nhà có bàn thắng sớm, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Theo thống kê, Hà Tĩnh chưa từng giành chiến thắng trước Thể Công Viettel. Ở mùa 2025/26, đội bóng của HLV Popov toàn thắng cả hai lần gặp nhau.

Bên kia chiến tuyến, Hà Tĩnh khởi đầu mùa giải với 3 điểm sau trận thắng trước Đồng Nai, nhưng họ vừa bị loại khỏi Cúp Quốc gia sau loạt sút luân lưu trước Xuân Thiện Phú Thọ. Điều đó cho thấy phong độ của Hà Tĩnh chưa ổn định. Mục tiêu của thầy trò HLV Phan Như Thuật trong chuyến làm khách trước Thể Công Viettel có thể là 1 điểm.