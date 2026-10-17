Nhận định bóng đá Thanh Hoá vs Nam Định: Hiểm hoạ trên sân khách

Dù gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề lực lực vì tài chính eo hẹp, Thanh Hoá gây bất ngờ khi có khởi đầu tích cực dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Xuân Hợp, với 2 chiến thắng sau 3 vòng đấu. Đội đả bại SHB Đà Nẵng 3-2 và gần nhất thắng Hải Phòng 2-1 ngay trên sân khách. Trận còn lại, đội bóng xứ Thanh thua Ninh Bình 1-2.

Hai chiến thắng sau ba vòng là một kết quả nằm ngoài mong đợi với Thanh Hoá, khi mục tiêu của họ ở mùa giải năm nay chỉ là trụ hạng thành công.

Với lợi thế sân nhà và tinh thần lên cao, Thanh Hóa đang sẵn sàng chơi một trận sòng phẳng với Thép Xanh Nam Định. Cũng như hai trận thắng trước đó, HLV Mai Xuân Hợp nhiều khả năng chỉ đạo học trò tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân và tận dụng tốc độ trong các tình huống chuyển trạng thái.

Thanh Hoá đang có phong độ tốt, sẵn sàng tiếp đón Thép Xanh Nam Định.

Thanh Hoá có đầy đủ lực lượng ở trận đấu này. Điều quan trọng, đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp luôn thi đấu với 200% sức lực để bù đắp lại những thiếu hụt về chất lượng đội hình, không có ngôi sao.

Bên kia chiến tuyến, việc thiếu Xuân Son khiến Thép Xanh Nam Định gặp khó với các phương án tấn công và ghi bàn. Không những thế, đội khách cũng vắng Trần Văn Kiên và Ezequiel Santos da Silva vì án treo giò, nên HLV Vũ Hồng Việt phải thận trọng hơn nhiều khi đối đầu với Thanh Hoá.

Trong 5 lần gần nhất làm khách trên sân Thanh Hóa, Thép Xanh Nam Định chỉ thắng 1, hòa 3 và thua 1. Điều đó cho thấy đội bóng thành Nam không dễ giành trọn 3 điểm tại đây. Với nhiều bất lợi, cùng phong độ không ổn định, nếu đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt giành được 1 điểm cũng là thành công ở trận đấu này.

Ở hai trận đấu còn lại trong ngày 17/10, cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và Hải Phòng được đánh giá cân tài cân sức, trong khi SLNA đang quyết tâm kéo dài thành tích bất bại ở V-League 2026/27, sau 2 trận thắng, 1 hoà, tạm xếp thứ 3 trên BXH.

Lịch đấu vòng 4 LPBank V-League