Nhận định bóng đá Sunderland vs Leeds: Calvert-Lewin thử thách đội cuối bảng Ngoại hạng Anh

Thông tin trận đấu Sunderland vs Leeds hôm nay 25/10/2026

Nhận định thắng thua giữa Sunderland vs Leeds

Sunderland bước vào trận đấu với Leeds trong tình thế khó khăn khi đang đứng cuối bảng Ngoại hạng Anh. Sau 7 vòng, đội chủ sân Stadium of Light mới có 4 điểm và đã nhận tới 5 thất bại. Chuỗi 4 trận thua liên tiếp khiến Sunderland chịu sức ép lớn trước cuộc tiếp đón một đối thủ đang có vị trí tốt hơn đáng kể.

Những vấn đề của Sunderland xuất hiện ở cả khả năng tấn công lẫn phòng ngự. Đội bóng này mới ghi 6 bàn sau 7 trận, trung bình 0,86 bàn/trận, nhưng đã nhận 14 bàn thua. Khi không thể duy trì sức ép đủ lớn ở phần sân đối phương, Sunderland thường xuyên phải lùi sâu và chịu sức ép liên tục.

Tình hình còn đáng lo hơn trên sân nhà. Sunderland mới ghi một bàn trong 3 trận tại Stadium of Light, đạt hiệu suất 0,33 bàn/trận. Hai trận sân nhà gần nhất, đội bóng này đều không thể ghi bàn, cho thấy khả năng tận dụng lợi thế khán giả đang rất hạn chế.

Brian Brobbey là một trong số ít điểm sáng khi đã ghi 3 bàn tại Ngoại hạng Anh. Tiền đạo này đóng góp một nửa tổng số bàn thắng của Sunderland từ đầu mùa. Khả năng tranh chấp và hoạt động trong vòng cấm của Brobbey có thể mang đến hy vọng, nhưng anh cần nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn từ hàng tiền vệ.

Ở phía đối diện, Leeds đang có 10 điểm sau 7 vòng và đứng thứ 7. Dù phong độ chưa hoàn toàn ổn định, đội khách vẫn duy trì được khả năng giành điểm ngay cả trong những trận đấu khó khăn. Trận hòa 1-1 trước Manchester United ở vòng gần nhất là một ví dụ cho thấy Leeds có thể duy trì thế trận trước đối thủ sở hữu chất lượng đội hình cao.

Dominic Calvert-Lewin đang là nhân tố đáng chú ý nhất trên hàng công Leeds. Tiền đạo này đã ghi 4 bàn, nằm trong nhóm cầu thủ có thành tích ghi bàn tốt tại Ngoại hạng Anh. Khả năng chọn vị trí trong vòng cấm và tận dụng những đường bóng từ hai biên giúp Calvert-Lewin trở thành mối đe dọa thường trực với hàng thủ Sunderland.

Điểm mạnh khác của Leeds nằm ở sự ổn định trong phòng ngự. Sau 7 trận, đội khách mới nhận 6 bàn thua, trung bình chưa tới một bàn/trận. Riêng trên sân khách, Leeds chỉ để lọt lưới 3 lần sau 3 trận, một thành tích tương đối tích cực so với những gì Sunderland thể hiện.

Về chiến thuật, Leeds có thể chủ động kiểm soát khu vực giữa sân, triển khai bóng sang hai cánh rồi tận dụng khả năng không chiến và chọn vị trí của Calvert-Lewin. Trong khi đó, Sunderland nhiều khả năng phải ưu tiên phòng ngự, chờ cơ hội phản công hoặc khai thác những tình huống bóng dài hướng đến Brobbey.

Lịch sử đối đầu gần đây cũng nghiêng nhẹ về Leeds. Trong 5 cuộc chạm trán gần nhất, đội khách thắng 2 trận, Sunderland thắng một và hai đội hòa 2 lần. Leeds còn giành chiến thắng 1-0 trong lần gặp gần nhất vào tháng 7/2026.

Với tương quan hiện tại, Leeds là đội nhỉnh hơn nhờ vị trí trên bảng xếp hạng, chất lượng phòng ngự và phong độ ổn định hơn. Sunderland vẫn có điểm tựa sân nhà nhưng cần cải thiện đáng kể khả năng ghi bàn nếu muốn chấm dứt chuỗi trận thất vọng.

Dự đoán số bàn thắng Sunderland vs Leeds

Sunderland mới ghi 6 bàn sau 7 vòng và chỉ có một pha lập công trên sân nhà. Hai trận gần nhất tại Stadium of Light, đội bóng này đều không ghi bàn, khiến khả năng tạo ra một thế trận tấn công hiệu quả bị đặt dấu hỏi.

Leeds ghi 9 bàn sau 7 trận, trung bình 1,29 bàn/trận. Đội khách cũng đã ghi bàn trong cả 3 chuyến làm khách gần nhất, cho thấy khả năng duy trì sức tấn công tương đối đều.

Trong các cuộc đối đầu gần đây, hai đội thường không tạo ra quá nhiều bàn thắng. Sunderland chỉ có một lần ghi từ 2 bàn trở lên trong 8 trận gặp Leeds gần nhất tại giải vô địch quốc gia.

Dự đoán: 1-2 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Sunderland vs Leeds

Sunderland có thể tiếp tục đặt niềm tin vào Brian Brobbey trên hàng công. Đội chủ nhà cần cải thiện khả năng hỗ trợ từ tuyến giữa để giảm sự phụ thuộc vào tiền đạo này.

Leeds nhiều khả năng tiếp tục sử dụng Dominic Calvert-Lewin làm trung tâm trong những tình huống tấn công. Hệ thống phòng ngự đang vận hành ổn định cũng là điểm tựa quan trọng cho đội khách.

Phong độ gần đây của Sunderland vs Leeds

Sunderland đang có phong độ yếu nhất trong nhóm cuối bảng khi liên tục nhận thất bại. Đội bóng này cần sớm cải thiện hiệu quả ghi bàn nếu muốn giành điểm trước những đối thủ có hệ thống phòng ngự tốt.

Leeds thể hiện sự khó chịu bằng khả năng duy trì thế trận và hạn chế bàn thua. Với vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, đội khách có cơ sở hướng tới một kết quả tích cực.

Kết quả đối đầu Sunderland vs Leeds gần nhất

Lịch sử đối đầu cho thấy Leeds thường tạo được thế trận khó chịu trước Sunderland. Đặc biệt, việc đội chủ nhà đang gặp vấn đề trong khâu ghi bàn khiến cuộc tái đấu lần này có thể tiếp tục được định đoạt bởi một vài khoảnh khắc.

Đội hình xuất phát Sunderland vs Leeds dự kiến

Sunderland: Brian Brobbey được kỳ vọng tiếp tục đảm nhận vai trò trung phong trong hệ thống ưu tiên sự chắc chắn. Sunderland có thể bố trí thêm nhân sự ở giữa sân nhằm hỗ trợ phòng ngự và tạo điều kiện cho các tình huống phản công.

Leeds: Dominic Calvert-Lewin là phương án tấn công đáng chú ý nhất. Đội khách có thể lựa chọn sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-3-3, tập trung kiểm soát trung tuyến và đưa bóng vào vòng cấm từ hai biên.

Thống kê đáng chú ý Sunderland vs Leeds

Dự đoán tỷ số Sunderland vs Leeds

Sunderland có lợi thế sân nhà nhưng phong độ yếu kém và khả năng ghi bàn hạn chế khiến đội bóng này khó được đánh giá cao. Nếu tiếp tục để đối phương kiểm soát khu vực giữa sân, chủ nhà sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tạo cơ hội.

Leeds không phải đội bóng có sức tấn công quá vượt trội, nhưng đang sở hữu hệ thống phòng ngự tốt và một Calvert-Lewin có khả năng tận dụng cơ hội. Đội khách đủ cơ sở để hướng tới chiến thắng với cách biệt tối thiểu.

Dự đoán: Sunderland 0-1 Leeds.