Nhận định bóng đá Sevilla vs Osasuna: Budimir thử thách hàng thủ mong manh tại Sánchez-Pizjuán

Thông tin trận đấu Sevilla vs Osasuna hôm nay 27/10/2026

Nhận định thắng thua giữa Sevilla vs Osasuna

Sevilla trở lại sân Ramón Sánchez-Pizjuán trong bối cảnh phong độ đang có dấu hiệu đi xuống. Đội bóng xứ Andalusia chỉ giành một điểm trong ba vòng La Liga gần nhất, lần lượt thất bại trước Barcelona, hòa Levante và thua Real Madrid. Những kết quả này khiến lợi thế từ giai đoạn đầu mùa bị thu hẹp, đồng thời đặt ra yêu cầu phải cải thiện khả năng phòng ngự.

Thất bại 1-4 trước Real Madrid ở vòng đấu gần nhất phơi bày nhiều vấn đề trong cách tổ chức đội hình của Sevilla. Dù vẫn có thể tạo ra những tình huống tấn công, đội bóng của HLV Luis García Plaza thường gặp khó khăn khi đối phương chuyển trạng thái nhanh. Các khoảng trống xuất hiện giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ khiến Sevilla không thể bảo vệ tốt khu vực trước vòng cấm.

Sau 9 vòng đấu, Sevilla có 14 điểm với 4 chiến thắng, 2 trận hòa và 3 thất bại. Họ ghi 14 bàn nhưng đã để thủng lưới 16 lần, trung bình gần 1,8 bàn/trận. Những con số này cho thấy khả năng tấn công của đội bóng xứ Andalusia vẫn được duy trì, nhưng sự thiếu chắc chắn ở hàng thủ đang ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Sevilla là giành lại quyền kiểm soát khu trung tuyến. Lucien Agoumé và Youssouf Fofana có thể tạo nền tảng cho các pha phối hợp, đồng thời giúp đội chủ nhà hạn chế khoảng trống khi mất bóng. Nếu bộ đôi này giữ được cự ly hợp lý, những cầu thủ phía trên như Rubén Vargas và Giorgi Kochorashvili sẽ có thêm điều kiện để tham gia tấn công.

Rubén Vargas là nhân tố Osasuna cần đặc biệt chú ý. Tiền vệ người Thụy Sĩ có khả năng di chuyển linh hoạt, đưa bóng vào khu vực nguy hiểm và tạo khác biệt bằng những pha xử lý tốc độ cao. Bên cạnh đó, Félix Correia cũng có thể mang đến thêm phương án tấn công ở hành lang biên, giúp Sevilla kéo giãn hàng phòng ngự đối thủ.

Tuy nhiên, Osasuna không đến Ramón Sánchez-Pizjuán với tâm thế chỉ tìm kiếm một trận hòa. Chiến thắng 2-0 trước Racing Santander ở vòng đấu gần nhất giúp đội bóng Navarra giải tỏa phần nào sức ép sau chuỗi kết quả không tốt. Sự trở lại của HLV Jagoba Arrasate cũng mang đến hy vọng về một hệ thống thi đấu chặt chẽ và có tổ chức hơn.

Điểm mạnh của Osasuna nằm ở khả năng duy trì cự ly giữa các tuyến và tận dụng những tình huống tấn công đơn giản nhưng hiệu quả. Ante Budimir vẫn là trung phong quan trọng nhất với khả năng chọn vị trí, tranh chấp bóng bổng và dứt điểm trong vòng cấm. Trước một Sevilla thường xuyên để lộ khoảng trống khi phòng ngự, tiền đạo Croatia có cơ hội phát huy sở trường.

Osasuna cũng sở hữu những cầu thủ có khả năng hỗ trợ Budimir từ tuyến hai như Rubén García, Moi Gómez và Jonathan Dubasin. Nếu tận dụng tốt các tình huống thu hồi bóng ở giữa sân, đội khách có thể nhanh chóng đưa bóng lên phía trước thay vì phải tổ chức những đợt tấn công kéo dài. Đây là phương án phù hợp khi Sevilla được dự báo sẽ chủ động kiểm soát bóng nhiều hơn.

Dù vậy, phong độ sân khách vẫn là vấn đề đáng lo của Osasuna. Đội bóng Navarra từng thua đậm Atletico Madrid và Real Betis trong những vòng gần đây, cho thấy khả năng chống chịu trước sức ép lớn chưa thực sự ổn định. Sau 9 vòng La Liga, Osasuna đã thủng lưới 18 bàn, nhiều hơn Sevilla 2 bàn.

Lịch sử đối đầu tại Ramón Sánchez-Pizjuán mang đến lợi thế cho Sevilla. Trong 11 cuộc gặp được ghi nhận trên sân đấu này, đội bóng xứ Andalusia thắng 8 trận, hòa 2 và chỉ thua một lần. Đây là điểm tựa đáng kể để Sevilla hướng đến kết quả tích cực sau những vòng đấu không thành công.

Về thế trận, Sevilla có thể chủ động cầm bóng và tìm kiếm cơ hội từ những pha phối hợp giữa trung lộ với hai hành lang cánh. Osasuna nhiều khả năng duy trì đội hình thấp, ưu tiên bảo vệ khu vực trước vòng cấm và chờ cơ hội đưa bóng cho Budimir. Nếu đội chủ nhà tiếp tục phòng ngự thiếu tập trung, khả năng bị thủng lưới từ những pha phản công hoặc bóng bổng vẫn rất đáng lo ngại.

Sevilla có lợi thế sân nhà cùng khả năng tổ chức tấn công nhỉnh hơn, nhưng Osasuna vừa tìm lại sự tự tin sau chiến thắng trước Racing Santander. Với những vấn đề phòng ngự mà cả hai đang gặp phải, trận đấu nhiều khả năng diễn ra giằng co và được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo.

Dự đoán số bàn thắng Sevilla vs Osasuna

Sevilla ghi 14 bàn sau 9 vòng La Liga, trung bình 1,56 bàn/trận. Đội bóng xứ Andalusia vẫn duy trì khả năng tìm đường vào khung thành đối phương, nhưng hiệu quả phòng ngự đang suy giảm rõ rệt khi họ nhận 16 bàn thua.

Trong ba vòng gần nhất, Sevilla lần lượt nhận 3 bàn từ Barcelona, 3 bàn từ Levante và 4 bàn từ Real Madrid. Tổng cộng 10 bàn thua trong ba trận cho thấy hàng phòng ngự đang thiếu sự ổn định, đặc biệt khi phải xử lý các tình huống chuyển trạng thái.

Osasuna ghi 10 bàn sau 9 vòng, trung bình 1,11 bàn/trận. Dù hiệu suất tấn công chưa cao, đội khách vẫn sở hữu Budimir với khả năng tận dụng những cơ hội trong vòng cấm. Tuy nhiên, việc phải thi đấu trên sân của Sevilla có thể khiến Osasuna ưu tiên giữ sự an toàn thay vì đẩy cao đội hình ngay từ đầu.

Đáng chú ý, bốn trong năm lần đối đầu gần nhất giữa hai đội đều có không quá 2 bàn thắng. Sevilla cũng có thể gặp khó khăn nếu Osasuna chủ động phòng ngự số đông và hạn chế khoảng trống giữa các tuyến.

Dự đoán: 2 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Sevilla vs Osasuna

Sevilla thiếu Marcão và Miguel Sierra vì chấn thương. Tuy nhiên, đội chủ nhà đón những tín hiệu tích cực khi Giorgi Kochorashvili và Jon Guridi đã trở lại danh sách đăng ký. Isaac Romero cũng có thể thi đấu sau khi hoàn thành án treo giò, còn Lucas Stassin đã kịp góp mặt trong danh sách triệu tập.

HLV Luis García Plaza vì thế có thêm lựa chọn ở cả tuyến giữa lẫn hàng công. Dù vậy, khả năng thi đấu của những cầu thủ vừa bình phục vẫn cần được cân nhắc, nhất là khi Sevilla đang cần cải thiện sự ổn định về chiến thuật.

Ở phía đối diện, Osasuna không có Jorge Herrando, Romain Del Castillo và Aimar Oroz vì chấn thương. Đây là những tổn thất đáng kể, đặc biệt khi đội khách phải thi đấu xa nhà trước một đối thủ có khả năng tạo sức ép lớn.

Ante Budimir vẫn sẵn sàng dẫn dắt hàng công, trong khi Rubén García, Jonathan Dubasin và Moi Gómez là những phương án hỗ trợ quan trọng.

Phong độ gần đây của Sevilla vs Osasuna

Sevilla chỉ thắng một trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, hòa một và thua ba. Trong chuỗi này, đội bóng xứ Andalusia để thủng lưới 13 lần, trung bình 2,6 bàn/trận. Đáng lo ngại hơn, Sevilla không thắng ở ba vòng La Liga gần nhất, khiến áp lực dành cho hàng phòng ngự ngày càng lớn.

Osasuna có thành tích tương tự với một chiến thắng, một trận hòa và ba thất bại. Tuy nhiên, việc đánh bại Racing Santander 2-0 giúp đội khách cải thiện tâm lý trước chuyến làm khách tại Sevilla. HLV Jagoba Arrasate sẽ cần duy trì sự chắc chắn của hàng phòng ngự nếu muốn nối dài tín hiệu tích cực này.

Kết quả đối đầu Sevilla vs Osasuna gần nhất

Theo thống kê đối đầu Sevilla vs Osasuna trên Báo Lâm Đồng, hai đội gặp nhau 25 lần trong phạm vi dữ liệu từ năm 2011 đến 2026. Sevilla giành 12 chiến thắng, Osasuna thắng 7 và hai đội hòa 6 trận.

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Sevilla chỉ thắng một trận, hòa hai và thua hai. Đáng chú ý, chiến thắng duy nhất của đội bóng xứ Andalusia diễn ra trên sân Ramón Sánchez-Pizjuán hồi tháng 11/2025 với tỷ số 1-0.

Osasuna giành chiến thắng 2-1 ở lần gặp gần nhất vào tháng 4/2026. Tuy nhiên, khi phải làm khách tại Sevilla, đại diện Navarra thường gặp nhiều khó khăn. Thành tích đối đầu trên sân Ramón Sánchez-Pizjuán vì thế vẫn là lợi thế tâm lý đáng kể dành cho đội chủ nhà.

Đội hình xuất phát Sevilla vs Osasuna dự kiến

Đội hình Sevilla dự kiến theo sơ đồ 4-2-3-1

Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoumé, Youssouf Fofana; Rubén Vargas, Giorgi Kochorashvili, Félix Correia; Robbie Ure.

Phương án khác: Isaac Romero và Lucas Stassin có thể trở thành những lựa chọn bổ sung cho hàng công nếu Sevilla cần thay đổi cách tiếp cận trận đấu. HLV Luis García Plaza cũng có thể điều chỉnh vị trí của Kochorashvili nhằm tăng khả năng tranh chấp và hỗ trợ các pha tấn công từ tuyến hai.

Đội hình Osasuna dự kiến theo sơ đồ 4-3-3

Aitor Fernández; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Enzo Boyomo, Abel Bretones; Jon Moncayola, Iker Muñoz, Moi Gómez; Rubén García, Ante Budimir, Jonathan Dubasin.

Phương án khác: HLV Jagoba Arrasate có thể sử dụng Lucas Torró để tăng khả năng phòng ngự ở khu vực giữa sân. Nếu cần tạo thêm tốc độ trong những tình huống phản công, Raúl Moro cũng là lựa chọn đáng chú ý ở hàng công.

Thống kê đáng chú ý Sevilla vs Osasuna

Dự đoán tỷ số Sevilla vs Osasuna

Sevilla có lợi thế sân nhà và sở hữu những cầu thủ đủ khả năng tạo khác biệt trong tấn công. Nếu Agoumé và Fofana kiểm soát tốt khu trung tuyến, đội bóng của HLV Luis García Plaza có thể tạo ra sức ép đáng kể lên hàng thủ Osasuna.

Tuy nhiên, phong độ phòng ngự gần đây khiến Sevilla khó có được sự yên tâm. Việc nhận 10 bàn thua trong ba vòng La Liga gần nhất cho thấy đội chủ nhà có thể bị trừng phạt nếu tiếp tục để lộ khoảng trống. Budimir là tiền đạo đủ kinh nghiệm để tận dụng những tình huống như vậy.

Osasuna được dự báo nhập cuộc thận trọng và ưu tiên giữ đội hình chặt chẽ. Dù Sevilla có nhiều cơ hội kiểm soát trận đấu hơn, sự cải thiện về tinh thần của đội khách cùng những vấn đề ở hàng phòng ngự chủ nhà khiến khả năng chia điểm tương đối rõ ràng.

Dự đoán tỷ số: Sevilla 1-1 Osasuna.