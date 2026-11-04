Nhận định bóng đá Seoul vs Thể Công Viettel: Thử thách cực đại

Thể Công Viettel đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn. Đội bóng áo lính có 8 trận không thắng trên mọi đấu trường, khiến HLV Popov phải chia tay sau hơn 1 năm gắn bó. Người được lựa chọn thay ông Popov là HLV Almeida De Azevedo Silva.

Trong ngay trận ra mắt, nhà cầm quân người Brazil có nhiệm vụ rất nặng nề khi cùng Thể Công Viettel làm khách trên sân của Seoul, lượt thứ 4 vòng bảng (bảng E), Cúp C2 châu Á 2026/27. Đây là trận đấu mà đại diện Việt Nam quyết tâm giành điểm, nhưng khả năng tạo nên bất ngờ không nhiều.

Ở trận lượt đi, dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Thể Công Viettel thúc thủ 0-5. Trước nhà đương kim vô địch K-League, đại diện V-League thua thiệt về mọi mặt.

Thể Công Viettel quyết tâm vượt qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: Dương Đệ

Một trong những điều quan trọng nhất đối với HLV Almeida là giúp các cầu thủ lấy lại sự tự tin. Về lối chơi, Thể Công Viettel khả năng đá phòng ngự phản công, cố gắng không để đối phương ghi bàn sớm như trận lượt đi, bởi điều đó có thể khiến toàn bộ kế hoạch chiến thuật bị phá vỡ.

HLV Almeida nhấn mạnh: “Chúng tôi biết sẽ là trận đấu rất khó khăn với đội bóng vô địch K-League. Đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kế hoạch và cố gắng thi đấu kỷ luật để có trận đấu tốt. Chúng tôi tập trung vào trận đấu để thay đổi tình hình khó khăn hiện tại".

Trong khi đó, sau trận thắng dễ dàng ở lượt đi, Seoul có tinh thần rất thoải mái. Đại diện Hàn Quốc thể hiện sự vượt trội về tốc độ, khả năng phối hợp và chất lượng của những cú dứt điểm. Đội chủ nhà hoàn toàn có thể đẩy cao đội hình, tạo áp lực lớn và cố gắng ghi nhiều bàn thắng ngay trong hiệp 1.

Trận Seoul vs Thể Công Viettel diễn ra vào lúc 17h ngày 4/11.

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