Nhận định bóng đá Real Madrid vs Alaves

Real Madrid đang trải qua chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, với dấu ấn của Jose Mourinho ngày càng được thể hiện rõ, từ chiến thuật đến khả năng quản trị con người.

Bên cạnh đó, có thể nói Mourinho đang trong trạng thái “đau đầu dễ chịu”. Sau giai đoạn FIFA Days, Real Madrid tiếp đà tăng tốc mà không có rắc rối nào về mặt nhân sự.

Real Madrid hướng đến chiến thắng thứ 11 liên tiếp. Ảnh: MD

Không có cầu thủ bị treo giò, các vị trí quan trọng cũng gần như không có ca chấn thương. Giờ là lúc Mourinho thoải mái thực hiện xoay tua nhân sự để đối phó với lịch thi đấu dày đặc.

Trong trận PSV ở Champions League, Mourinho lựa chọn để Jude Bellingham nghỉ ngơi và chỉ vào sân hiệp 2 khi thế trận bế tắc. Cặp trung vệ Konate và Huijsen cũng tương tự.

Giờ đây, tiếp Alaves trên sân nhà Bernabeu ở vòng 14 La Liga (3h ngày 29/11), Mourinho hứa hẹn sẽ tiếp tục có xáo trộn về mặt nhân sự.

Một trong những câu hỏi mà giới truyền thông Tây Ban Nha đặt ra với “Người đặc biệt” là suất đá chính của Yan Diomande và Vinicius Junior - người đã tìm lại niềm vui khi ghi bàn trở lại vào lưới PSV.

Cả hai cạnh tranh vị trí, nên bị cho là dễ giẫm chân nhau. Trong khi đó, Bellingham, Kylian Mbappe và Arda Guler hiện đều là những cái tên không thể đụng tới.

“Họ không đối đầu với nhau”, Mourinho giải thích về vai trò của Diomande và Vinicius trong đội hình. “Ở đây, tất cả đều đứng về cùng một phía và có chung mục tiêu. Chúng tôi đã mất nhiều công sức mới có được điều đó.

Các bạn cứ muốn dựng lên một cuộc cạnh tranh như thế. Ai ghi bàn thì đó cũng là bàn thắng của Real Madrid. Trong phòng thay đồ, không ai bận tâm người ghi bàn là ai”.

Mourinho đang trong “cơn đau đầu dễ chịu”. Ảnh: AS

Alaves của Quique Flores đang là hiện tượng thú vị, với vị trí giữa bảng La Liga. Dù vậy, đây là thử thách nhẹ hơn so với Sociedad, đối thủ mà Real Madrid làm khách vào giữa tuần sau trong trận đá sớm vòng 23.

Vì thế, Mourinho có khả năng cho Bernardo Silva nghỉ ngơi. Khi đó, Arda Guler lùi thấp đá cặp tiền vệ trung tâm với Tchouameni. Diomande và Vinicius đảm nhận vai trò tấn công hai cánh.

“Tôi muốn thắng Alaves”, Mourinho tuyên bố. “Một trận khó nữa đang chờ chúng tôi. Mục tiêu là chiến thắng. Ở Champions League, chúng tôi đã có 15 điểm. Giờ phải ra sân và cố giành 3 điểm tại La Liga”.

Chiến thắng thứ 11 liên tiếp đang chờ thầy trò Mourinho. Làm được điều đó, Real Madrid sẽ gây áp lực lên cho Barcelona - đội có chuyến làm khách trên sân Deportivo La Coruna một ngày sau đó.

Thông tin đội hình

Lực lượng:

Real Madrid: Asencio, Endrick, Rodrygo chấn thương; Trent bị ốm.

Alaves: Facundo Garces, Novoa Ramos, Protesoni, Mikel Rodriguez chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Arda Guler; Diomande, Bellingham, Vinicius; Mbappe.

Alaves (3-5-2): Sivera; Tenaglia, Koski, Otto; Angel Perez, Ibanez, Blanco, Guevara, Abde; Tony Martinez, Boye.

Dự đoán: Real Madrid thắng 3-1.